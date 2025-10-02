Wer ein Spiel der Fussball-WM 2026 in Nordamerika im Stadion verfolgen will, muss tief in die Taschen greifen – das berichtet das US-Medium «The Athletic». Die Fifa selbst hält sich bei den Ticketpreisen bedeckt.

1/5 Gemäss Informationen des US-Sportportals «The Athletic» kostet ein Ticket für den WM-Final 2026 mindestens 1600 Franken. Stattfinden wird er im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey. Foto: IMAGO/Sportsphoto

Darum gehts Tickets für Fussball-WM 2026 in Nordamerika: Preise und Details veröffentlicht

Günstigstes Ticket für Eröffnungsspiel kostet 295 Schweizer Franken

Günstigstes Ticket für Eröffnungsspiel kostet 295 Schweizer Franken

Finaltickets beginnen bei 1600 Franken und steigen bis auf 5400 Franken

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Umgerechnet 295 Schweizer Franken: So viel kostet das günstigste Ticket für das Eröffnungsspiel der Fussball-WM im kommenden Sommer, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Die Preisangabe stammt aus einer Tabelle, die das der «New York Times» angehörige US-Sportportal «The Athletic» auf seinem X-Konto (ehemals Twitter) teilt.

Gemäss dieser müssen Fussballfans dann besonders in den USA, wo die grosse Mehrheit der Spiele stattfindet, tief in die Tasche greifen: So werden für das erste Spiel auf US-Boden, das einen Tag nach dem Auftakt in Mexiko über die Bühne geht, für die günstigste Kategorie fast 450 Franken verlangt. Die Preise der teuersten Tickets für dieses Spiel liegen bei über 2000 Franken.

Fifa kommuniziert in Preisfragen zurückhaltend

Für den Final beginnen die Ticketpreise bei 1600 Franken und steigen bis auf 5400 Franken für die besten Plätze. Im Gegensatz zu den anderen Zahlen war dieser Wert bereits bekannt: Die Fifa hat den Maximalpreis vor dem Ticket-Verkaufsstart Anfang September kommuniziert. Ansonsten ist der Weltfussballverband in Preisfragen sehr zurückhaltend. Neben dem Finalpreis informierte er bislang einzig über die günstigsten Vorrundentickets, welche rund 48 Franken kosten werden.

Diese Zahl wird von der Athletic-Tabelle nun bestätigt, wobei diese in der Gruppenphase allerdings einen Preisbereich zwischen 48 und 112 Franken angibt. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Differenz auf die höheren Preise in den USA zurückzuführen ist. Zudem hat die Fifa bereits ein variables Preismodell angekündigt, weshalb die Preise je nach Spielort und Attraktivität einer Partie grossen Schwankungen ausgesetzt sein dürften.

Sicher ist allerdings: Sollten die Informationen von «The Athletic» stimmen, wird die kommende WM für Fans deutlich teurer als die letzte Endrunde in Katar. Zwar bewegten sich damals die günstigsten Preise in der Vorrunde auf ähnlichem Niveau, beim Final war man aber bereits für knapp 500 Franken mit dabei – ein Drittel des für nächsten Sommer angegebenen Preises.