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Babbel rechnet mit Nagelsmann live im TV ab
1:53
«Ein kleines, bockiges Kind»:Babbel rechnet mit Nagelsmann live im TV ab

«Wie ein bockiges, kleines Kind»
Babbel holt zum Rundumschlag gegen DFB-Coach Nagelsmann aus

Markus Babbel holt zum Rundumschlag gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann aus. Dessen Kommunikation sei einfach schlecht, meint der ehemalige Luzern-Trainer.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Markus Babbel schiesst im Fernsehen gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann (im Bild).
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Markus Babbel kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann als «bockiges, kleines Kind»
  • Babbel stört sich an Nagelsmanns Kommunikation und dessen Umgang mit Spielern
  • Deutschland spielt am 29. Juni gegen Paraguay im Sechzehntelfinal der WM
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Julian Nagelsmann (38) hat in den deutschen Medien einen schweren Stand. Vor allem die Kommunikation des Bundestrainers ist vielen ein Dorn im Auge. Das neueste Kapitel der Kritik: Ex-Nationalspieler Markus Babbel (53) echauffiert sich erneut im «Doppelpass» auf dem Fernsehsender Sport1. «Wie ein bockiges, kleines Kind», sei der DFB-Teamchef.

Der Reihe nach: Erste grosse Negativschlagzeilen an die Adresse von Nagelsmann gabs im April. Der Teamchef kritisierte nach dem Testspiel-Sieg gegen Ghana Deniz Undav (29) öffentlich, obwohl er die Partie mit einem Tor nach seiner Einwechslung entschieden hatte. «Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiss ich nicht, ob er ihn macht», sagte er unter anderem. Schon damals hatte Markus Babbel kein Verständnis für die Aussagen. «Ich kenne keinen Bundestrainer, der Spieler so schlechtredet», meinte er im «Doppelpass». 

«Du kannst deinen Stürmer nicht so vernichten»
0:33
Babbel über Nagelsmann-Debatte:«Du kannst deinen Stürmer nicht so vernichten»

Obwohl er sich später bei Undav entschuldigt hat, ist Babbel immer noch kein Nagelsmann-Fan. Nach der jüngsten Niederlage der Deutschen gegen Ecuador setzte Babbel zur Brandrede an: «Du hättest das Spiel wunderbar erklären können. Die ganzen Diskussionen hättest du mit den richtigen Antworten im Keim ersticken können. Er wirkt wie ein kleines, bockiges Kind. Dass die Leute da dann draufgehen, ist doch völlig normal.» Worauf Babbel anspricht: Im Interview mit Magenta reagierte Nagelsmann dünnhäutig auf die Frage, ob aufgrund des feststehenden Gruppensiegs das letzte Prozent Einsatzbereitschaft gefehlt habe. «Bitte hört auf. Quatsch, ehrlich», entgegnete er sichtlich genervt. 

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«Kommunikation ist einfach schlecht»

Babbel ärgert sich auch darüber, wie die Rückkehr von Goalie Manuel Neuer (40) abgelaufen ist. «Das ist doch keine Geschichte, weil die Medien oder Experten so böse sind. Versetzt euch in Oliver Baumann (Ersatzgoalie, Anm. d. Red.). Der wird (zu den Comeback-Gerüchten, Anm. d. Red.) interviewt, weiss aber von nichts, weil er die klare Ansage vom Trainer bekommen hat, dass er die Nummer eins ist. Und zwei Tage danach kommt Neuer tatsächlich zurück.» Die Kommunikation von Julian Nagelsmann sei einfach schlecht, findet Babbel. «Mittlerweile weiss ich: ‹Wenn er rechts sagt, geht er links.›»

Der einzige Weg aus dem medialen Kreuzfeuer ist für Nagelsmann wohl sportlicher Erfolg. Am Montag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) trifft Deutschland im Sechzehntelfinal auf Paraguay. Holt man den Pflichtsieg, wartet in der Runde der letzten 16 höchstwahrscheinlich Turnierfavorit Frankreich. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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