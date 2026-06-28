Markus Babbel holt zum Rundumschlag gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann aus. Dessen Kommunikation sei einfach schlecht, meint der ehemalige Luzern-Trainer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Markus Babbel kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann als «bockiges, kleines Kind»

Babbel stört sich an Nagelsmanns Kommunikation und dessen Umgang mit Spielern

Deutschland spielt am 29. Juni gegen Paraguay im Sechzehntelfinal der WM

Carlo Steiner Redaktor Sport

Julian Nagelsmann (38) hat in den deutschen Medien einen schweren Stand. Vor allem die Kommunikation des Bundestrainers ist vielen ein Dorn im Auge. Das neueste Kapitel der Kritik: Ex-Nationalspieler Markus Babbel (53) echauffiert sich erneut im «Doppelpass» auf dem Fernsehsender Sport1. «Wie ein bockiges, kleines Kind», sei der DFB-Teamchef.

Der Reihe nach: Erste grosse Negativschlagzeilen an die Adresse von Nagelsmann gabs im April. Der Teamchef kritisierte nach dem Testspiel-Sieg gegen Ghana Deniz Undav (29) öffentlich, obwohl er die Partie mit einem Tor nach seiner Einwechslung entschieden hatte. «Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiss ich nicht, ob er ihn macht», sagte er unter anderem. Schon damals hatte Markus Babbel kein Verständnis für die Aussagen. «Ich kenne keinen Bundestrainer, der Spieler so schlechtredet», meinte er im «Doppelpass».

0:33 Babbel über Nagelsmann-Debatte: «Du kannst deinen Stürmer nicht so vernichten»

Obwohl er sich später bei Undav entschuldigt hat, ist Babbel immer noch kein Nagelsmann-Fan. Nach der jüngsten Niederlage der Deutschen gegen Ecuador setzte Babbel zur Brandrede an: «Du hättest das Spiel wunderbar erklären können. Die ganzen Diskussionen hättest du mit den richtigen Antworten im Keim ersticken können. Er wirkt wie ein kleines, bockiges Kind. Dass die Leute da dann draufgehen, ist doch völlig normal.» Worauf Babbel anspricht: Im Interview mit Magenta reagierte Nagelsmann dünnhäutig auf die Frage, ob aufgrund des feststehenden Gruppensiegs das letzte Prozent Einsatzbereitschaft gefehlt habe. «Bitte hört auf. Quatsch, ehrlich», entgegnete er sichtlich genervt.

«Kommunikation ist einfach schlecht»

Babbel ärgert sich auch darüber, wie die Rückkehr von Goalie Manuel Neuer (40) abgelaufen ist. «Das ist doch keine Geschichte, weil die Medien oder Experten so böse sind. Versetzt euch in Oliver Baumann (Ersatzgoalie, Anm. d. Red.). Der wird (zu den Comeback-Gerüchten, Anm. d. Red.) interviewt, weiss aber von nichts, weil er die klare Ansage vom Trainer bekommen hat, dass er die Nummer eins ist. Und zwei Tage danach kommt Neuer tatsächlich zurück.» Die Kommunikation von Julian Nagelsmann sei einfach schlecht, findet Babbel. «Mittlerweile weiss ich: ‹Wenn er rechts sagt, geht er links.›»

Der einzige Weg aus dem medialen Kreuzfeuer ist für Nagelsmann wohl sportlicher Erfolg. Am Montag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) trifft Deutschland im Sechzehntelfinal auf Paraguay. Holt man den Pflichtsieg, wartet in der Runde der letzten 16 höchstwahrscheinlich Turnierfavorit Frankreich.