Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nagelsmann kritisiert Stürmer Deniz Undav trotz Siegtreffer gegen Ghana öffentlich scharf

Experten wie Babbel und Effenberg kritisieren Nagelsmanns Umgang

Undav: 36 Torbeteiligungen in 39 Spielen, bleibt dennoch gelassen nach Telefonat War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

In der Länderspielpause sorgte in Deutschland ein Thema für Diskussionen: das Verhältnis zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und Deniz Undav (29). Der VfB-Stürmer ist mit 23 Saisontoren der treffsicherste deutsche Angreifer, nimmt im DFB-Team jedoch weiterhin eine Jokerrolle ein. Im zweiten Test gegen Ghana wird er eingewechselt und erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Trotzdem wird er von Trainer Nagelsmann kritisiert: «Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Er hat, glaube ich, einmal den Ball berührt.» In derselben Medienrunde sorgte eine weitere Aussage für Aufregung: «Sobald er dann anfängt, weniger Tore zu schiessen ...», den Satz liess Nagelsmann unvollendet. Der Bundestrainer deutete zudem an, dass der Angreifer des VfB über die Rolle des Jokers wohl auch an der WM nicht hinauskommen wird. Experte Markus Babbel (53) glaubt sogar, dass Undav gar nicht mitgenommen wird.

«Das macht man nicht öffentlich»

Der ehemalige deutsche Nationalspieler geht im «Doppelpass» von Sport1 auf den Umgang von Nagelsmann mit Undav ein: «Ich kenne keinen Bundestrainer, der seine eigenen Spieler so schlechtredet oder schlechtgeredet hat. Das ist für mich ein absolutes Novum.» Babbel verdeutlicht: «Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal einen Bundestrainer gab, der öffentlich einen Spieler so an die Wand nagelt.»

Auch Stefan Effenberg (57) bezeichnet den Umgang von Nagelsmann mit seinem Angreifer als «total irritierend und auch nicht nachvollziehbar». Nach ihm sollte Undav mit 36 Torbeteiligungen in 39 Spielen in der Startelf gesetzt sein. Die Deutschland-Legende betont: «So darfst du niemals über einen Spieler aus deinem Team sprechen. So etwas macht man nicht. Das macht man hinter verschlossener Tür, aber nicht öffentlich.»

Undav nimmt es gelassen

Am Samstag hatte sich Undav selbst zu dem Thema geäussert. «Ich habe mit dem Bundestrainer am Tag danach telefoniert. Wir haben alles geklärt», sagt der 29-Jährige im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Er versuche, seine Leistung zu bringen, um sich für das WM-Kader zu bewerben. «Ich bin entspannt. Ich weiss das einzuordnen, deswegen ist alles gut zwischen Herrn Nagelsmann und mir», sagte Undav.