Vier Tore hat Deutschland gegen die Nati am Freitag in Basel erzielt, an allen war Florian Wirtz beteiligt. Kein Wunder also, dass Trainer und Gegner bei der Leistung des 22-Jährigen begeistert sind. Wirtz selber verrät zudem ein Detail zu seinem Schlenzer-Traumtor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Florian Wirtz glänzt mit zwei Toren und zwei Assists in Basel

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Nati-Stars Kobel und Xhaka schwärmen von Wirtz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eigentlich gibt es nach der Sieben-Tore-Aufführung im St. Jakob-Park mehrere diskussionswürdige Themen – doch eines überstrahlt alles: Florian Wirtz (22). Mit zwei Toren und zwei Assists ist er an allen Toren der Deutschen beteiligt, ist Dreh- und Angelpunkt der Offensive der Gäste.

«Das würde ich wohl unterschreiben, vier Skorerpunkte sind mir noch nie gelungen – in irgendeinem Spiel», antwortet der Mann des Spiels im Anschluss auf die Frage, ob das sein bisher bestes Länderspiel für Deutschland gewesen ist. Und das, mit zwei speziellen Fans auf der Tribüne in Basel: «Meine Mama und mein Papa waren im Stadion – es ist natürlich schön, wenn deine Eltern bei so einem Spiel mit dabei sind und das mit dir zusammen erleben.»

Doch nicht nur die Statistik ist überragend, die Art und Weise noch viel mehr. Wirtz wird im Joggeli zum Zauberer. Sein Pass auf Serge Gnabry zum 2:2 verdient bereits das Prädikat Weltklasse, sein Mega-Schlenzer zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung ist ein absolutes Traumtor. «War auf jeden Fall ein schönes Tor, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den genauso reinmachen wollte. Dass der Ball dann so eingeschlagen ist, ist top», sagt Wirtz. Top? Der 22-jährige Liverpool-Star gibt sich nach seiner Gala bescheiden. Das Schwärmen übernehmen andere.

Xhaka über Ex-Mitspieler Wirtz: «Ein Genuss»

Nati-Goalie Gregor Kobel nennt das 3:2-Traumtor bei SRF «einfach brutal», der Schweizer Captain Granit Xhaka betitelt die Leistung von Wirtz als «Genuss» und sagt: «Ganz Deutschland kann froh sein, so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben.» Xhaka muss es wissen, bei Bayer Leverkusen hat der 33-Jährige zwei Saisons mit Wirtz zusammengespielt. Auf die Frage, wer innerhalb des Schweizer Teams ein Florian Wirtz sein könnte, antwortet Xhaka: «Flo Wirtz gibt es nur einmal.»

3:22 Nati-Stars nach Niederlage: «Können noch viel von den Deutschen lernen»

Wenig überraschend lobt sein Trainer Julian Nagelsmann die Leistung der deutschen Nummer 17. «Aussergewöhnlich, aber das habt ihr alle selber gesehen, da erzähle ich nichts Neues», so der Bundestrainer. Dabei hebt Nagelsmann nicht nur die schönen Tore und Assists heraus, sondern vielmehr sein Engagement. «So wie er ackert und rennt in allen Phasen des Spiels, ist ebenfalls aussergewöhnlich. Wenn er sich dies beibehält, wird er über ganz lange Zeit ganz oben stehen im Weltfussball», so das Extralob von Nagelsmann.

Herbstkrise sorgte für engere Beziehung mit Nagelsmann

Mit seinem Arbeitgeber, dem FC Liverpool, ist er schon ganz oben im Weltfussball zu Hause. Auch die von den Engländern bezahlte Ablösesumme von rund 125 Millionen Euro ist ein Indiz dafür. Trotzdem hinkte er den Erwartungen in Liverpool besonders zu Beginn der Saison noch weit hinterher: «Es ist ganz normal, dass solche Situationen auch junge Menschen beschäftigen – der Gegenwind war meiner Meinung nach in dieser Schärfe auch nie gerechtfertigt», führt Nagelsmann aus.

Die Beziehung zwischen ihm und seinem Zauber-Schützling sei in dieser Phase dafür viel enger geworden. «Wir hatten viele gute Gespräche, in denen er sich auch sehr geöffnet hat.» Nagelsmann ist überzeugt, dass der schmerzhafte Beginn in Liverpool zur Persönlichkeitsentwicklung beigetragen habe und Wirtz dadurch besser werde als jemals zuvor. Einen Vorgeschmack auf diese Form hat man am Freitagabend in Basel bestaunen können.

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