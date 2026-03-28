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Inspiriert von den Bayern und Kimmich
Yakin überrascht mit einem neuen Zakaria-Experiment

Der spektakuläre Start der Schweizer Nati ins WM-Jahr mit der 3:4-Niederlage gegen Deutschland ist auch von Experimenten geprägt. Eines davon sticht besonders heraus.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Coach Yakin (l.) und die neue Anweisung für Monaco-Star Zakaria.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Coach Yakin bringt Zakaria als Rechtsverteidger!
  • Das ist eine sehr ungewohnte Pesition – die Hintergrund
  • Das Experiment ist inspiriert von Kimmich und Szoboszlai
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Tobias Wedermann, Lucas Werder und Toto Marti

Es ist ein Problem, das Murat Yakin (51) schon seit Längerem am Herzen liegt und für das er bisher keine Lösung gefunden hat: Denis Zakaria (29). Mehrmals wollte der Nati-Trainer Zakaria aufgrund von Platzmangel im Mittelfeld in die Verteidigung einbinden, doch bisher ohne Erfolg.

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Zuerst war der Genfer wenig angetan von der Idee, dann fiel er verletzt aus. Doch inzwischen spielt Zakaria bei seinem Klub Monaco schon fast die komplette Rückrunde in der Innenverteidigung – ein Glücksfall für Yakin, der bereits vor dem Spiel gegen Deutschland (3:4) angekündigt hatte: Das Zakaria-Experiment soll endlich auch in der Nati lanciert werden.

Inspiriert von Kimmich und Szoboszlai

Er beginnt damit in der Halbzeitpause gegen Deutschland. Doch Taktikfuchs Yakin bringt den Monaco-Captain nicht etwa in der Innenverteidigung, wie von vielen erwartet, sondern als Rechtsverteidiger! Was an der EM mit Michel Aebischer auf links geklappt hat, soll nun mit Zakaria auf rechts mindestens so gut funktionieren.

Yakins Idee: Im Spiel nach vorne und in Ballbesitz soll Zakaria ins Zentrum rücken, um neben Xhaka und Freuler eine zusätzliche Option im Spielaufbau zu sein. Im Defensivverhalten soll Zakaria hinten rechts absichern. Laut Blick-Informationen wurde diese Variante während dieser Woche in Freiburg mehrmals ausprobiert.

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Auch das Captainteam rund um Granit Xhaka sowie Manuel Akanji soll angetan gewesen sein von Yakins Vorschlag sowie den Ergebnissen im Training. Inspiriert wurde das Trainerteam von Bayern München und Liverpool, wo Joshua Kimmich und zuletzt auch Dominik Szoboszlai eine ähnliche Rolle ausgeübt haben.

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So hat sich Zakaria in der neuen Rolle geschlagen

Geplant ist die Zakaria-Lösung eigentlich für Gegner, gegen die man viel Ballbesitz haben wird, wie etwa beim Startspiel der WM gegen Katar. Im Staff von Murat Yakin glaubt man, dass Zakaria mit Ball deutliche spielerische Vorteile hat im Vergleich zu Stamm-Rechtsverteidiger Silvan Widmer.

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Gegen Deutschland klappt das in den zweiten 45 Minuten allerdings nur bedingt. Die Schweizer sind vor allem mit Abwehrarbeit beschäftigt, Zakarias Stärken im Spielaufbau kommen nur selten zum Tragen. Am Ende kommt er auf gerade einmal 22 gespielte Pässe, immerhin 20 davon kommen an.

Defensiv erledigt Zakaria, der nach den Auswechslungen von Xhaka und Akanji die Captainbinde übernimmt, seine Aufgabe lange fehlerfrei. Mit einer entscheidenden Ausnahme: Beim 4:3-Siegestreffer von Florian Wirtz kommt er einen Schritt zu spät.

Gibts ein Zakaria-Happy-End in der Nati?

Trotzdem ist es denkbar, dass das Zakaria-Experiment in Oslo gegen Norwegen in die zweite Runde geht. Für Yakin wäre dies die langersehnte Lösung, um endlich einen Platz für den 29-Jährigen zu finden. «Wenn ich an der Seitenlinie stehe und Denis hinter mir auf der Bank sitzen sehe, schmerzt mich das schon», sagte Murat Yakin einst zu Blick.

Zakaria ist Führungsspieler bei Monaco, Leistungs- und Sympathieträger, stark mit Ball, stark ohne Ball. Doch in der Nati hat er es nie am Duo Granit Xhaka und Remo Freuler vorbeigeschafft. Vielleicht kommt es jetzt doch noch zum Zakaria-Happy-End in der Nati: als Rechtsverteidiger.

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WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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