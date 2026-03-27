Neues WM-Shirt der Deutschen ist schon Verkaufsschlager

Während die Schweizer Nati in bewährten roten Heimtrikots auflaufen darf, muss der Gast aus Deutschland aufs Auswärtsleibchen ausweichen. Ausrüster Adidas hat für die WM neue Auswärtstrikots präsentiert, die DFB-Elf wird im Joggeli erstmals in den dunkelblauen Shirts auflaufen. Bei den Fans kommt es gut an, erste Verkaufsrekorde wurden bereits gebrochen. «Die Nachfrage in den ersten Tagen übersteigt die des Auswärtstrikots zur Europameisterschaft 2024», sagt ein Adidas-Sprecher zu Sport1.
Stelle dein Wissen im grossen Nati-Quiz unter Beweis. Hier geht es zur Fragenrunde.
Am Freitagabend startet die Schweizer Nati ins WM-Jahr. Im Basler St.Jakob-Park trifft das Team von Murat Yakin auf unseren nördlichen Nachbarn Deutschland. Das Testspiel beginnt um 20.45 Uhr. Im Liveticker stimmen wir dich auf die Partie ein.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0