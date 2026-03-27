Neues WM-Shirt der Deutschen ist schon Verkaufsschlager

DFB-Novum in Basel

Während die Schweizer Nati in bewährten roten Heimtrikots auflaufen darf, muss der Gast aus Deutschland aufs Auswärtsleibchen ausweichen. Ausrüster Adidas hat für die WM neue Auswärtstrikots präsentiert, die DFB-Elf wird im Joggeli erstmals in den dunkelblauen Shirts auflaufen. Bei den Fans kommt es gut an, erste Verkaufsrekorde wurden bereits gebrochen. «Die Nachfrage in den ersten Tagen übersteigt die des Auswärtstrikots zur Europameisterschaft 2024», sagt ein Adidas-Sprecher zu Sport1.