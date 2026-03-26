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Nagelsmann nicht begeistert von Yakins Wechselwunsch
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«Bin kein Freund davon»:Nagelsmann nicht begeistert von Yakins Wechselwunsch

Elf Wechsel gegen Deutschland erlaubt
Yakins Wunsch geht dank neuer Regel in Erfüllung

Eine neue Regelung sieht vor, dass in Test-Länderspielen neu bis zu elf Einwechslungen durchgeführt werden dürfen. Das freut Murat Yakin aus mehreren Gründen.
Publiziert: vor 15 Minuten
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1/6
Murat Yakin hat endlich mehr Wechselmöglichkeiten.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das IFAB erlaubt neu bis zu elf Wechsel in Testspielen
  • Yakin freut sich: Mehr Spieler können sich zeigen und pausieren
  • Erstes Testspiel am 27. März: Schweiz gegen Deutschland in Basel
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Lucas Werder und Toto Marti

Das IFAB, die Regelhüter der Fussballwelt, haben Murat Yakin (51) einen grossen Gefallen getan. Ende Februar hat das International Football Association Board beschlossen, dass in internationalen Testspielen neu bis zu acht Wechsel durchgeführt werden dürfen. Sind beide Mannschaften damit einverstanden, darf sogar bis zu elf Mal gewechselt werden.

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«Mein Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen», freut sich Yakin vor dem Testspiel gegen Deutschland am Freitagabend in Basel. In den vergangenen Jahren hatte sich der Nati-Coach immer mal wieder darüber beklagt, dass er in einem unbedeutenden Testspiel nur sechs Einwechselspielern einen Einsatz ermöglichen könne.

Chance und Herausforderung zugleich

Die Regeländerung biete nun gleich mehrere Vorteile, findet Yakin. «So werden mehr Spieler eine Chance bekommen, sich zeigen zu können», so der Nati-Coach. «Zudem befinden sich jetzt im März viele Spieler in einer harten Saisonphase. Auch deswegen bin ich froh, dass wir mehr wechseln können.» Gleichzeitig würden die zusätzlichen Wechsel auch eine Herausforderung darstellen. «Es braucht eine gute Organisation, damit wir dadurch nicht zu viel von unserem Spielrhythmus verlieren», glaubt Yakin.

Für das Spiel im St. Jakob-Park hat er sich darum bereits einen Wechselplan zurechtgelegt. In der Halbzeitpause möchte er die ersten Veränderungen vornehmen. Danach sollen nach 60 und 70 Minuten noch einmal frische Kräfte in die Partie kommen.

Nati beginnt in Bestbesetzung

An seiner Startelf will Yakin trotz der zusätzlichen Wechselmöglichkeiten aber vorerst festhalten. «Wir werden mit den Besten beginnen. Es sollen die spielen, die auch in der WM-Quali dabei waren», sagt der Basler. Gegen Deutschland will er darum, wie schon während der Quali im letzten Herbst, in der Abwehr mit einer Viererkette beginnen. Denis Zakaria (29), den der Nati-Trainer gerne endlich als Innenverteidiger in einer Dreierkette ausprobieren möchte, dürfte darum keinen Platz in der Startelf finden.

Gleichzeitig kündigt Yakin an, sich nicht auf ein einzelnes Spielsystem festlegen zu wollen. «Wir wollen sehr variabel sein. Die Spieler sind intelligent genug, um das System situativ anzupassen. Das ist an der letzten EM super aufgegangen», so Yakin.

Die beiden Testspiele am Freitag gegen Deutschland und am nächsten Dienstag auswärts in Norwegen würden die perfekte Konstellation bieten, um an den letzten Details zu feilen. «Das Gerüst steht», sagt Yakin im Hinblick auf das Turnier im Sommer, für das der Nati-Trainer ein klares Ziel vor Augen hat: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen!»

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Deutschland
Deutschland
Norwegen
Norwegen
Europa League
Europa League
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        Deutschland
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        Norwegen
        Europa League
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