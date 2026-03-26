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Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati
1:09
Viel Lob für Xhaka und Co.Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati

«Werden uns sehr fordern»
DFB-Coach Nagelsmann ist voll des Lobes für die Nati

Am Freitagabend kommt es zum Testspiel-Kracher zwischen der Nati und Deutschland. Julian Nagelsmann und Serge Gnabry blicken auf die Partie – und erweisen der Schweiz viel Respekt.
Publiziert: 26.03.2026 um 18:05 Uhr
|
Aktualisiert: 08:16 Uhr
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DFB-Trainer Julian Nagelsmann spricht über das Testspiel gegen die Schweiz.
Foto: TOTO MARTI
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Am Freitagabend spielt die Nati gegen Deutschland. DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist voll des Lobes für das Team von Murat Yakin. «Die Schweiz ist sehr stabil, kriegt wenig Gegentore. Sie sind sehr diszipliniert, schliessen schnell die Räume und haben eine sehr gute Struktur. Granit Xhaka möchte jeden Ball. Sie haben eine gute Mischung mit erfahrenen und jungen, hungrigen Spieler. Eine sehr stabile Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie werden uns sehr fordern», so Nagelsmann.

Von seiner Mannschaft erwartet er einen «couragierten» Auftritt. Allerdings müsse noch nicht alles perfekt laufen. Das Spiel gegen die Schweiz sei nur ein «Einspielen» für die WM. Schlechte Nachrichten gibt es für den DFB-Trainer aber trotzdem. Bayern-Goalie Jonas Urbig ist verletzt aus dem Camp abgereist. Nagelsmann gibt aber Entwarnung: «Urbig hat es sehr gut gemacht. Er hat eine ganz, ganz kleine Kapselverletzung. Er hätte wahrscheinlich auch weiter trainieren können, aber wir wollten hier nichts riskieren.»

Die ganze Pressekonferenz gibts im Ticker zum Nachlesen. 

26.03.2026, 18:40 Uhr

Das wars

Das war die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Serge Gnabry. In Kürze folgt eine Zusammenfassung.

26.03.2026, 18:38 Uhr

Nagelsmanns Verteidigung steht

«Generell wechselt man als Trainer nicht immer die Aufstellung. Bei einem Turnier kann aber auch bei einem Turnier gibt es Verletzungen und Sperren. Rüdiger hat einen grossen Einfluss und wird auch sicher ein paar Spiele zeigen. Aber vorerst bleibt es bei Schlotterbeck und Tah.»

26.03.2026, 18:37 Uhr

Gnabry träumt von der WM

«In meinem Kopf schweife ich natürlich immer wieder ab. Man stellt sich einen grossen Erfolg vor. Ich fokussiere mich jetzt aber auf die Länderspiele und dann wieder den FC Bayern. Man hat natürlich viele Träume.»

26.03.2026, 18:35 Uhr

Nagelsmann lässt sich nicht in die Karten blicken

«Leon Goretzka wird neben Stiller spielen, den Rest verrate ich nicht.»

26.03.2026, 18:35 Uhr

Nagelsmann lobt die Schweiz

«Die Spieler sollen einen couragierten Auftritt hinlegen. Das völlig losgelöst vom Resultat. Wir wollen unsere Abläufe reinkriegen. Ich habe nicht den Anspruch, das alles perfekt läuft. Die Schweiz ist sehr stabil, kriegen wenig Gegentore. Sie sind sehr diszipliniert. Sie schliessen schnell die Räume und haben eine sehr gute Struktur. Granit Xhaka möchte jeden Ball. Sie haben eine gute Mischung mit erfahrenen und jungen, hungrigen Spieler. Eine sehr stabile Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie werden uns sehr fordern.»

26.03.2026, 18:32 Uhr

Gnabry ist vielseitig einsetzbar

«Es geht mir schon lange Zeit so, dass ich fast jede Position spielen kann. Ich habe schon fast überall gespielt. Mir hilft die Beidfüssigkeit.»

26.03.2026, 18:31 Uhr

Nagelsmann über Veränderungen

«Kai wird uns vorne sehr gut tun. Ich habe bei der Nomminierungs-PK bereits gesagt, dass auch Maxi Mittelstädt super in Form ist und eine Nomminierung verdient hätte. Wir werden jetzt niemanden direkt aus dem Kader streichen.»

26.03.2026, 18:29 Uhr

Nagelsmann spricht über Gregor Kobel

«Kobel zeigt seit Jahren sehr konstante Leistungen. Ich habe ihn nicht entdeckt. Wir haben aber sein Talent erkannt, er ist im positiven Sinn genau richtig verrückt. Ich will mich jetzt nicht hier hin stellen und sagen, ich hätte gewusst, dass er die Schweizer Nummer 1 wird.»

26.03.2026, 18:28 Uhr

Musiala hat bei Nagelsmann keinen fixen Startplatz

«Eine solch schwere Verletzung macht immer wieder Probleme. Wenn man als Spieler trotzdem 100 Prozent geben kann, ist das kein Problem. Aber Musiala muss wie alle anderen das geben können. Ich hoffe, dass er das schafft. Aber jetzt ist das noch sehr hypothetisch.»

26.03.2026, 18:27 Uhr

Gnabry über den WM-Song

«Ich habe den WM-Song noch nicht gehört.»

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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