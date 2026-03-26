Am Freitagabend kommt es zum Testspiel-Kracher zwischen der Nati und Deutschland. Julian Nagelsmann und Serge Gnabry blicken auf die Partie – und erweisen der Schweiz viel Respekt.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Am Freitagabend spielt die Nati gegen Deutschland. DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist voll des Lobes für das Team von Murat Yakin. «Die Schweiz ist sehr stabil, kriegt wenig Gegentore. Sie sind sehr diszipliniert, schliessen schnell die Räume und haben eine sehr gute Struktur. Granit Xhaka möchte jeden Ball. Sie haben eine gute Mischung mit erfahrenen und jungen, hungrigen Spieler. Eine sehr stabile Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie werden uns sehr fordern», so Nagelsmann.

Von seiner Mannschaft erwartet er einen «couragierten» Auftritt. Allerdings müsse noch nicht alles perfekt laufen. Das Spiel gegen die Schweiz sei nur ein «Einspielen» für die WM. Schlechte Nachrichten gibt es für den DFB-Trainer aber trotzdem. Bayern-Goalie Jonas Urbig ist verletzt aus dem Camp abgereist. Nagelsmann gibt aber Entwarnung: «Urbig hat es sehr gut gemacht. Er hat eine ganz, ganz kleine Kapselverletzung. Er hätte wahrscheinlich auch weiter trainieren können, aber wir wollten hier nichts riskieren.»

Die ganze Pressekonferenz gibts im Ticker zum Nachlesen.

Das wars Das war die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Serge Gnabry. In Kürze folgt eine Zusammenfassung. Nagelsmanns Verteidigung steht «Generell wechselt man als Trainer nicht immer die Aufstellung. Bei einem Turnier kann aber auch bei einem Turnier gibt es Verletzungen und Sperren. Rüdiger hat einen grossen Einfluss und wird auch sicher ein paar Spiele zeigen. Aber vorerst bleibt es bei Schlotterbeck und Tah.» Gnabry träumt von der WM «In meinem Kopf schweife ich natürlich immer wieder ab. Man stellt sich einen grossen Erfolg vor. Ich fokussiere mich jetzt aber auf die Länderspiele und dann wieder den FC Bayern. Man hat natürlich viele Träume.» Nagelsmann lässt sich nicht in die Karten blicken «Leon Goretzka wird neben Stiller spielen, den Rest verrate ich nicht.» Nagelsmann lobt die Schweiz «Die Spieler sollen einen couragierten Auftritt hinlegen. Das völlig losgelöst vom Resultat. Wir wollen unsere Abläufe reinkriegen. Ich habe nicht den Anspruch, das alles perfekt läuft. Die Schweiz ist sehr stabil, kriegen wenig Gegentore. Sie sind sehr diszipliniert. Sie schliessen schnell die Räume und haben eine sehr gute Struktur. Granit Xhaka möchte jeden Ball. Sie haben eine gute Mischung mit erfahrenen und jungen, hungrigen Spieler. Eine sehr stabile Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie werden uns sehr fordern.» Gnabry ist vielseitig einsetzbar «Es geht mir schon lange Zeit so, dass ich fast jede Position spielen kann. Ich habe schon fast überall gespielt. Mir hilft die Beidfüssigkeit.» Nagelsmann über Veränderungen «Kai wird uns vorne sehr gut tun. Ich habe bei der Nomminierungs-PK bereits gesagt, dass auch Maxi Mittelstädt super in Form ist und eine Nomminierung verdient hätte. Wir werden jetzt niemanden direkt aus dem Kader streichen.» Nagelsmann spricht über Gregor Kobel «Kobel zeigt seit Jahren sehr konstante Leistungen. Ich habe ihn nicht entdeckt. Wir haben aber sein Talent erkannt, er ist im positiven Sinn genau richtig verrückt. Ich will mich jetzt nicht hier hin stellen und sagen, ich hätte gewusst, dass er die Schweizer Nummer 1 wird.» Musiala hat bei Nagelsmann keinen fixen Startplatz «Eine solch schwere Verletzung macht immer wieder Probleme. Wenn man als Spieler trotzdem 100 Prozent geben kann, ist das kein Problem. Aber Musiala muss wie alle anderen das geben können. Ich hoffe, dass er das schafft. Aber jetzt ist das noch sehr hypothetisch.» Gnabry über den WM-Song «Ich habe den WM-Song noch nicht gehört.» Weitere Einträge laden

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