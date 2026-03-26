Während die Schweizer Nati gegen Deutschland testet, kämpfen andere Nationen noch um die letzten WM-Plätze. Es könnte sein, dass gleich einige grosse Namen des Sports die Endrunde verpassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs Startplätze für die Fussball-WM sind noch zu vergeben

Robert Lewandowski spielt nach Jochbeinbruch mit Maske gegen Albanien

Polen trifft auf Albanien, 48 Plätze insgesamt für WM verfügbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch 6 der 48 Startplätze für die Fussball-WM sind zu vergeben. Um sich die letzten Tickets zu sichern, tragen die Nationen Playoffs aus, die ersten Spiele finden am Donnerstag statt. Während viele Superstars des Weltfussballs bereits sicher an der WM teilnehmen werden, kämpfen andere grosse Namen des Sports noch darum – eine Übersicht.

Robert Lewandowski

Bei beiden letzten Endrunden war der polnische Star-Stürmer mit seinem Heimatland dabei, in Katar scheiterte man im Achtelfinal am späteren Finalisten Frankreich. In den Playoffs trifft Polen auf Albanien, das vom Zürcher Berat Djimsiti (33) angeführt wird. Sollten sich der Barça-Stürmer und seine Landsleute gegen Albanien durchsetzen, wartet in der nächsten Runde der Sieger aus dem Duell der Ukraine und Schweden.

Viktor Gyökeres

Der nächste Stürmer-Star, der droht, die WM zu verpassen. Mit Arsenal ist Gyökeres in der Premier League auf Meisterkurs, mit Schweden muss der 27-Jährige zuerst an der Ukraine vorbei, soll es mit der WM-Quali noch etwas werden. Der Nati-Gegner aus der Gruppenphase will nach dem Verpassen der WM 2022 in Nordamerika dabei sein. Neben Gyökeres stehen mit Anthony Elanga (Newcastle United), Aleksander Isak (FC Liverpool) und Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) noch weitere Offensiv-Stars im Kader der Skandinavier, die beiden letztgenannten fehlen in den Playoffs jedoch verletzt.

Nicolo Barella

Bei den beiden letzten Endrunden fehlten die Weltmeister von 2006. Um den unrühmlichen Hattrick zu verhindern, muss das Team von Trainer Gennaro Gattuso zunächst an Nordirland vorbei. Danach wartet Wales oder Bosnien-Herzegowina auf das mit Stars gespickte Team. Neben Nicolo Barella (29) würden auch sein Inter-Teamkollege Alessandro Bastoni (26), Newcastle-Legionär Sandro Tonali (25) oder Liverpool-Stürmer Federico Chiesa (28) die WM verpassen.

Kosovo-Connection

Der Kosovo will zum ersten Mal in der seiner noch jungen Geschichte an die WM reisen. Mit den beiden ehemaligen Super-League-Kickern Leon Avdullahu (22) und Albian Hajdari (22) hätte ein wichtiger Teil der Achse auch für die Schweiz auflaufen können. Mit Fisnik Asllani (23), der wie Avdullahu und Hajdari bei Hoffenheim spielt, und dem ehemaligen FCB-Flügel Edon Zhegrova (26) hat der Balkan-Staat auch eine potente Offensive. Die erste Hürde heisst Slowakei, bei einem allfälligen Weiterkommen wartet die Türkei oder Rumänien.

Arda Güler

Vor allem die Offensive der Türkei hat es in sich. Neben dem Real-Youngster stürmen die beiden Shootingstars Kenan Yildiz (Juventus Turin) und Can Uzun (Eintrach Frankfurt), dahinter zieht Inter-Star Hakan Calhanoglu (32) die Fäden.

Rasmus Höjlund

Bei den beiden letzten WM-Turnieren war Dänemark mit dabei, 2018 stiess man in den Achtelfinal vor, scheiterte am späteren Zweiten aus Kroatien. Napoli-Knipser Rasmus Höjlund (23) führt die Sturmlinie an, Edel-Techniker Christian Eriksen und Brentford-Arbeiter Mikkel Damsgaard sollen ihm zuarbeiten. Morten Hjulmand reitet mit Sporting in der Champions League auf einer Erfolgswelle, diese positiven Gefühle will der Aggresiv-Leader ins Nationalteam mitnehmen.

Stars aus aller Welt

Nicht nur in Europa geht der Kampf um die letzten WM-Tickets in die letzten Runden. Yoan Wissa will mit dem DR Kongo zum ersten Mal seit 1974 an eine Endrunde. Der Newcastle-Stürmer trifft mit dem Kongo auf den Sieger aus dem Duell Neukaledonien und Jamaika. Beim Karibik-Staat soll Villa-Flügel Leon Bailey für die Tore sorgen.