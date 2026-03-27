Die Schweizer Nati verliert gegen Deutschland zwar 3:4, kann mit der Leistung aber zufrieden sein – Lob gibt es nämlich sogar vom Gegner. Hier kommen die Stimmen zum Testspiel.

Nach dem 3:4 in Basel schauen die Spieler gegenüber SRF aufs Spiel zurück.

Nati-Goalie Gregor Kobel

«Es war kein einfaches Spiel und ein guter Gegner, gegen den wir gespielt haben. Sie haben viel den Ball gehabt und uns das Leben nicht einfach gemacht. Wir haben immer wieder schwere Phasen gehabt. Sie wurden immer wieder gefährlich, haben immer wieder Torchancen gehabt. Sie haben vier Tore geschossen – zu viel dafür, wie wir es haben wollen. Wir haben in der Quali die Spiele dominiert. Heute war es ein ganz anderes Spiel. Wir mussten oft verteidigen, oft auch tief verteidigen. Wirtz macht zwei riesige Tore, vor allem das dritte ist ein richtig schönes Tor. Ich habe komplett mit der Flanke gerechnet, wie das auch normal ist in einer solchen Situation. Wie er ihn dann reinhaut, ist Weltklasse. Es war am Schluss leider nicht unser Spiel.»

Neo-Rechtsverteidiger Denis Zakaria

«Der Gegner hat den Ball viel gehabt, weshalb es schwierig war für uns. Leider hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, um nach innen zu ziehen. Ich habe die Position als Rechtsverteidiger noch nie gespielt, weshalb ich das noch etwas lernen muss. Wenn ich der Mannschaft in dieser Position helfen kann, tue ich das.»

Nati-Stürmer Breel Embolo

«Es ist ein toller Gegner. Das Spektakel war da, am Ende hat die bessere Mannschaft verdient gewonnen. Trotzdem haben wir gute Ansätze gezeigt. Es war ein spezielles Spiel gegen ein grosses Kaliber, gegen das wir bewusst testen wollten. Nach heute haben wir viel Videomaterial, was wir besser machen können. Die Genauigkeit, der Mut, das hat etwas gefehlt. Wir haben viel gewechselt, aber trotzdem ist es ärgerlich, wenn du verlierst.»

Nati-Trainer Murat Yakin

«Wir waren wieder sehr effizient, das ist sicher positiv. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt und wir haben gesehen, dass wir mehr machen müssen. Wir haben eine Startaufstellung und haben unser Spiel phasenweise durchziehen können, sind aber zum Teil auch gut gepresst worden, was wir uns von der Quali nicht so gewohnt waren. Wir haben gute Erkenntnisse gewonnen, wo wir auch in der Defensive mehr arbeiten müssen. Am Schluss haben wir drei Tore geschossen und vier erhalten. Zwei davon sind hervorragend gespielt, zwei aus einer Standardsituation, die wir auch verhindern können – wir können viel daraus mitnehmen.»



Zu den vielen Wechseln sagt Yakin: «Noah (Okafor, Anm. d. Redaktion) hätte ich heute gerne eingesetzt, aber er hatte muskuläre Probleme beim Einlaufen. Dass bei 23 Feldspielern zwei heute nicht zum Einsatz kommen, haben wir gewusst, aber sie fangen dafür am Dienstag an.»

Nati-Captain Granit Xhaka

«Es war ein guter Test. Wir haben von Anfang an gewusst, dass eine Mannschaft mit viel Qualität hierher kommt. Wir hatten trotzdem zu viele einfache Ballverluste. Solche Mannschaften killen dich dann. Verdient verloren, würde ich sagen. Es ist auch eine Frage der Qualität. Wenn du jedes Mal bei einem Fünfmeterpass Fehler machst, einen einfachen Zweikampf verlierst, ist es schwer zu atmen. Wir können von diesem Test und Gegner nur lernen und werden die guten Sachen analysieren, aber auch die weniger guten Sachen noch einmal anschauen. Da hat auch die Erfahrung etwas gefehlt. Aber wir nehmen das Schritt für Schritt und schauen vorwärts.»

Deutschlands Florian Wirtz

«Ich bin ein Spieler, der von sich selber erwartet, eine Mannschaft anzuführen und Spiele zu entscheiden. Das ist mir heute gelungen, deswegen bin ich sehr froh.» Für die Schweizer Nati gibt es Lob vom Deutschen: «Sie haben ein sehr gutes Kader. Obwohl sie so viel wechseln, haben sie immer noch viel Qualität auf dem Platz. Das spricht natürlich für sie. Ich bin ein grosser Fan davon, wie sie Fussball spielen. Weil sie versuchen, mitzuspielen und vorne draufzugehen.»

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