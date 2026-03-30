Während Schiri-Ansetzungen in Italien und Deutschland sowie der kommende Gegner in Brasilien alte Wunden aufreissen, träumt der Kosovo von der WM-Premiere. Derweil wird der letzte Platz in der Hammer-Gruppe der anstehenden WM vergeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiri-Ansetzungen sorgen für Gesprächsstoff

Stürmer-Duell bei Polen gegen Schweden

Kosovo träumt von WM-Premiere War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Cucurella-Trauma lässt grüssen: Brisante Schiri-Wahl für Deutschland-Test

Nach dem Sieg gegen die Schweiz bestreitet Deutschland am Montag (30. März, 20:45 Uhr) sein zweites Testspiel gegen Ghana. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt unterdessen die Schiedsrichter-Ansetzung um Stuart Attwell (43). Attwell war bei der EM 2024 im Viertelfinal gegen Spanien als VAR im Einsatz – und damit massgeblich dafür verantwortlich, dass ein Elfmeterpfiff nach dem Handspiel von Marc Cucurella (27) in der 106. Minute ausblieb. Das 1:2 in der 119. Minute besiegelte schliesslich das bittere DFB-Aus.

Im Gegensatz zum Spiel gegen die Schweiz soll Deniz Undav (29) – immerhin bester deutscher Torschütze dieser Saison – gemäss Trainer Julian Nagelsmann (38) zum Einsatz kommen. Sein Verbleib auf der Bank hatte in der Fachwelt viele Fragen aufgeworfen.

Schiri-Alarm in Italien: Droht ein bitteres Déjà-vu?

In Italien weckt die Schiri-Ansetzung für das alles entscheidende Playoff-Duell gegen Bosnien (31. März, 20:45 Uhr) ebenfalls düstere Erinnerungen und Angst vor einem Déjà-vu: Der Franzose Clément Turpin (43) leitete bereits jene Partie gegen Nordmazedonien im März 2022, in der die Squadra Azzurra die WM-Qualifikation zuletzt kläglich verpatzte.

Dass ausgerechnet er erneut nominiert wurde, sorgt für Unverständnis und Alarmstimmung. Die historische Rivalität zu Frankreich befeuert die Skepsis der Tifosi gegenüber der Schiri-Wahl zusätzlich.

WM-Premiere für Kosovo oder Ende der türkischen Durststrecke?

Am Dienstag empfängt der Kosovo die Türkei um 20.45 Uhr zu einem heissen Duell um das begehrte WM-Ticket. Für die Kosovaren, die erst seit 2016 Mitglied der Uefa und Fifa sind, wäre die Qualifikation eine historische Premiere bei einer Endrunde (WM oder EM).

Die Türkei auf der anderen Seite feierte an der WM 2002 mit dem sensationellen dritten Platz ihren grössten Erfolg, nachdem sie zuvor nur 1954 in der Schweiz dabei war. Seit diesem Triumph wartet die Nation jedoch auf die Rückkehr auf die Weltbühne und will nun die dritte WM-Teilnahme ihrer Geschichte perfekt machen.

Brasilien trifft erstmals seit bitterem WM-Aus 2022 wieder auf Kroatien

In der Nacht auf Mittwoch (1. April, 2 Uhr) trifft Brasilien auf Kroatien. Es ist das erste Wiedersehen seit dem bitteren Ausscheiden der Seleção bei der WM 2022.

Damals schockte Bruno Petkovic (31) nach einem Traumtor von Neymar (34) das ganze Land, als er nur drei Minuten vor Ende der Verlängerung den Ausgleich erzielte. Wenige Augenblicke später besiegelte das verlorene Elfmeterschiessen das brasilianische Aus.

Wer komplettiert die Hammer-Gruppe?

Neben dem Duell zwischen Jamaika und der Demokratischen Republik Kongo (mit dem Solothurner Charles Pickel, Dienstag, 23 Uhr) trifft in den interkontinentalen Playoffs auch Bolivien auf den Irak (Mittwoch, 5 Uhr). In dieser Begegnung entscheidet sich, welches Land die Hammer-Gruppe der anstehenden WM – bestehend aus Frankreich, Senegal und Norwegen – komplettieren wird.

Sowohl für Bolivien (zuletzt 1994) als auch für den Irak (zuletzt 1986) wäre es die zweite WM-Teilnahme nach einer längeren Abwesenheit.