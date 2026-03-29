Knapp drei Monate vor dem Duell mit der Schweiz in der WM-Gruppenphase kommt Kanada im Testspiel gegen Island zu einem 2:2. Ein anderer WM-Gastgeber erleidet dagegen eine deutliche Niederlage.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kanada ist an diesem Samstagabend beim Testspiel im BMO Field von Toronto gegen Island nur vom Punkt aus erfolgreich: Juve-Stürmer Jonathan David darf sich innert acht Minuten gleich doppelt versuchen – und verwandelt beide Elfmeter in der 67. und der 75. Minute zum Endstand von 2:2.

Mit diesen beiden Toren machen die Kanadier ihren Fehlstart wett: In den ersten 21 Minuten hat sich Orri Oskarsson bereits zum Doppeltorschützen gemacht. Kanada, das an der WM in der Gruppe B auch auf die Schweiz trifft, beendet die Partie nur zu zehnt, weil Tajon Buchanan nach 80 Minuten wegen einer Tätlichkeit noch direkt Rot sieht.

Einen Dämpfer in der WM-Vorbereitung muss dagegen einer von Kanadas Co-Gastgebern hinnehmen: Die USA unterliegen Belgien in Atlanta vor über 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauern gleich mit 2:5. Dabei geht das US-Team durch Weston McKennie nach 39 Minuten gar noch in Führung. Die Gäste aus Belgien stellen danach aber bis zur 82. Minute auf 5:1. Patrick Agyemangs Treffer kurz vor Schluss ist so nur noch Resultatkosmetik.