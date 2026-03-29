Todesfall bei Testspiel zwischen Mexiko und Portugal

Ein Fan ist beim Testspiel zwischen Mexiko und Portugal in Mexiko-Stadt tödlich verunglückt. Der wohl betrunkene Zuschauer stürzte im Aztekenstadion vom zweiten Stock auf den Parkplatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Fan stirbt vor Anpfiff beim Testspiel Mexiko–Portugal im Aztekenstadion

Der Mann stürzte betrunken von der VIP-Loge auf den Parkplatz

Das Aztekenstadion bietet Platz für 83'000 Zuschauer bei der WM 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Das Testspiel zwischen Mexiko und Portugal in der Nacht auf Sonntag im Aztekenstadion wurde von einem tragischen Unfall überschattet. Wie die Behörden von Mexiko-Stadt auf X berichten, ist ein Fan bei einem Sturz noch vor dem Anpfiff ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt bestätigt in der Folge, dass der Verunfallte ersten Berichten zufolge betrunken war und versucht hat, an der Aussenseite der Tribüne von der VIP-Loge im zweiten auf den ersten Stock zu gelangen. Dabei soll er vom zweiten Stock auf den Parkplatz gestürzt sein.

Wie ESPN berichtet, war das medizinische Personal sofort vor Ort, um den Fan zu betreuen, dieser erlag seinen Verletzungen allerdings noch vor Ort. Auch Wiederbelebungsversuche sind seien erfolglos geblieben.

Erstes Spiel im Aztekenstadion seit zwei Jahren

Die Partie zwischen Mexiko und Portugal fand trotz des Vorfalls statt. In einer Partie ohne nennenswerte Höhepunkte trennten sich die beiden Mannschaften torlos.

Der Test war das erste Spiel im Aztekenstadion seit fast zwei Jahren. Die Arena, die 1970 und 1986 Schauplatz des WM-Finals gewesen ist, wurde im Mai 2024 aufgrund von Renovierungsarbeiten hinsichtlich der WM in diesem Sommer geschlossen und nun fertiggestellt.

An der WM werden im Aztekenstadion fünf Partien vor bis zu 83'000 Zuschauern ausgetragen, darunter zwei K.o.-Spiele sowie die Eröffnungspartie zwischen Mexiko und Südafrika.