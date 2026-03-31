Sportlich läuft es bei Deutschland ziemlich gut. Trotz zwei Siegen gibt es im DFB-Umfeld aber einige Unruheherde. Vor allem die Personalie Deniz Undav gibt zu reden.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweizer Nati hat Deutschland am Montagabend sein zweites Testspiel gewonnen. Gegen Ghana resultiert ein 2:1-Sieg, nach dem Spiel entliessen die Westafrikaner Trainer Otto Addo (50). Trotz des erfolgreichen Zusammenzuges ist bei den Deutschen jedoch einiges im Argen. DFB-Coach Julian Nagelsmann (38) hat noch einige Brände zu löschen.

Sané von DFB-Fans ausgepfiffen

Die Nominierung von Leroy Sané (30) stiess bei vielen Experten und Fans auf Unverständnis. Bei Galatasaray kommt der Ex-Bayern-Flügel nicht wirklich auf Touren, dennoch steht er gegen die Nati in der Startelf. Gegen Ghana wird er in der 78. Minute eingewechselt und prompt von den Fans in Stuttgart ausgepfiffen. Deniz Undav (29) stellte sich hinter seinen Mitspieler: «Ich appelliere noch mal an die Fans: Wir brauchen jeden Spieler, egal ob man Leroy mag oder nicht, wir werden ihn brauchen.»

Nagelsmann gegen Undav

Der Stuttgart-Angreifer ist mit 18 Toren der treffsicherste deutsche Stürmer, dennoch fristet er unter Nagelsmann ein Reservistendasein. Gegen Ghana wird er eingewechselt und erzielt in der 88. Minute den Siegtreffer. Dennoch wird er von Trainer Nagelsmann nach dem Schlusspfiff kritisiert. «Das ist ähnlich, wie es in Stuttgart oft ist. Er hat jetzt nicht viele Aktionen, ich glaube bis dahin eigentlich keine. Aber dann macht er das Tor, dafür ist er auf dem Feld. Das ist ja das Entscheidende, dass er dann auch, wenn der Gegner ein bisschen müde ist, die Aktionen nutzen kann.» Ob sich Undav damit in die Startelf spielt? «Unwahrscheinlich», sagt der Trainer im ARD-Interview entschieden.

Kritik? Trotz Siegtreffer und Top-Form? Damit sorgt für Nagelsmann in Fussball-Deutschland für Kopfschütteln.

Schlotterbeck über seine Zukunft

Wie die Zukunft von Nico Schlotterbeck (26) aussieht, ist eine grosse Frage im DFB-Camp. Deutsche Medien berichteten, dass der 26-Jährige kurz vor einer Vertragsverlängerung stehe. Nach dem Ghana-Spiel dementiert der BVB-Verteidiger diese Berichte. «So weit sind wir leider nicht», stellt er klar. Durch das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl (46) habe sich die Situation verändert, so Schlotterbeck. Sein Vertrag läuft 2027 aus, mehrere Top-Klubs sollen am Deutschen interessiert sein.