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Pfiffe, Nagelsmann-Irritation und Schlotterbeck-Fragezeichen
Trotz Sieg gegen Ghana – beim DFB ist Dampf im Kessel

Sportlich läuft es bei Deutschland ziemlich gut. Trotz zwei Siegen gibt es im DFB-Umfeld aber einige Unruheherde. Vor allem die Personalie Deniz Undav gibt zu reden.
Publiziert: 09:26 Uhr
|
Aktualisiert: 09:27 Uhr
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Deniz Undav trifft in 88. Minute zum 2:1-Siegtreffer.
Foto: Getty Images
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweizer Nati hat Deutschland am Montagabend sein zweites Testspiel gewonnen. Gegen Ghana resultiert ein 2:1-Sieg, nach dem Spiel entliessen die Westafrikaner Trainer Otto Addo (50). Trotz des erfolgreichen Zusammenzuges ist bei den Deutschen jedoch einiges im Argen. DFB-Coach Julian Nagelsmann (38) hat noch einige Brände zu löschen.

Sané von DFB-Fans ausgepfiffen

Die Nominierung von Leroy Sané (30) stiess bei vielen Experten und Fans auf Unverständnis. Bei Galatasaray kommt der Ex-Bayern-Flügel nicht wirklich auf Touren, dennoch steht er gegen die Nati in der Startelf. Gegen Ghana wird er in der 78. Minute eingewechselt und prompt von den Fans in Stuttgart ausgepfiffen. Deniz Undav (29) stellte sich hinter seinen Mitspieler: «Ich appelliere noch mal an die Fans: Wir brauchen jeden Spieler, egal ob man Leroy mag oder nicht, wir werden ihn brauchen.»

Nagelsmann gegen Undav

Der Stuttgart-Angreifer ist mit 18 Toren der treffsicherste deutsche Stürmer, dennoch fristet er unter Nagelsmann ein Reservistendasein. Gegen Ghana wird er eingewechselt und erzielt in der 88. Minute den Siegtreffer. Dennoch wird er von Trainer Nagelsmann nach dem Schlusspfiff kritisiert. «Das ist ähnlich, wie es in Stuttgart oft ist. Er hat jetzt nicht viele Aktionen, ich glaube bis dahin eigentlich keine. Aber dann macht er das Tor, dafür ist er auf dem Feld. Das ist ja das Entscheidende, dass er dann auch, wenn der Gegner ein bisschen müde ist, die Aktionen nutzen kann.» Ob sich Undav damit in die Startelf spielt? «Unwahrscheinlich», sagt der Trainer im ARD-Interview entschieden.

Kritik? Trotz Siegtreffer und Top-Form? Damit sorgt für Nagelsmann in Fussball-Deutschland für Kopfschütteln. 

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Schlotterbeck über seine Zukunft

Wie die Zukunft von Nico Schlotterbeck (26) aussieht, ist eine grosse Frage im DFB-Camp. Deutsche Medien berichteten, dass der 26-Jährige kurz vor einer Vertragsverlängerung stehe. Nach dem Ghana-Spiel dementiert der BVB-Verteidiger diese Berichte. «So weit sind wir leider nicht», stellt er klar. Durch das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl (46) habe sich die Situation verändert, so Schlotterbeck. Sein Vertrag läuft 2027 aus, mehrere Top-Klubs sollen am Deutschen interessiert sein.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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