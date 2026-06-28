Harry Kane hat es geschafft: Er hat den WM-Torrekord von Gary Lineker aus dem Jahr 1990 gebrochen. Beim 2:0-Sieg gegen Panama hat er seinen insgesamt elften Treffer an einer WM-Endrunde erzielt.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Bei Bayern München ist Harry Kane längst als Tor-Garant bekannt. Auch mit dem Nationalteam trifft der Stürmer und Captain eigentlich am Laufmeter. Im ersten Spiel gegen Kroatien traf Kane doppelt. Doch dann hatte der englische Rekordtorschütze eine Ladehemmung.

Gegen Ghana verzog Kane aus nächster Nähe deutlich übers Tor. Auch sonst konnte der 32-Jährige nicht wie gewohnt seine Akzente setzen. So hofften die England-Fans, dass Kane gegen Panama wieder zu seiner Form zurückfindet. Doch lange scheint ihm das Pech an den Schuhen zu kleben.

So richtig will ihm lange nichts gelingen, in der ersten Halbzeit ist Kane gegen den krassen Underdog quasi unsichtbar. Doch um die Stundenmarke rum wird das Spiel der Three Lions etwas besser. Erst trifft Jude Bellingham in der 62. Minute zur Führung, bevor dann Kanes Stunde schlägt. Nur fünf Minuten nach dem 1:0 setzt sich Kane im Strafraum durch und köpfelt den Ball zum 2:0-Endstand in die Maschen.

Es ist ein geschichtsträchtiger Treffer, den Kane nach langem Knorz erzielt hat. Er ist jetzt alleiniger WM-Rekordtorschütze der Engländer. Diese Marke hatte zuvor Gary Lineker seit der WM 1990 inne. Insgesamt zehn Treffer erzielte Lineker. Kane steht jetzt bei deren elf – und das Turnier soll ja aus Sicht der Engländer noch eine ganze Weile dauern.