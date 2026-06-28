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Kane kürt sich zu englischem WM-Rekordtorschützen
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Lineker abgelöst gegen Panama:Kane kürt sich zu englischem WM-Rekordtorschützen

Nach Ladehemmungen gegen Ghana
Kane macht sich zum englischen Rekordmann

Harry Kane hat es geschafft: Er hat den WM-Torrekord von Gary Lineker aus dem Jahr 1990 gebrochen. Beim 2:0-Sieg gegen Panama hat er seinen insgesamt elften Treffer an einer WM-Endrunde erzielt.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Harry Kane ist Englands alleiniger Rekordtorschütze.
Foto: ISI Photos via Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Bei Bayern München ist Harry Kane längst als Tor-Garant bekannt. Auch mit dem Nationalteam trifft der Stürmer und Captain eigentlich am Laufmeter. Im ersten Spiel gegen Kroatien traf Kane doppelt. Doch dann hatte der englische Rekordtorschütze eine Ladehemmung.

Gegen Ghana verzog Kane aus nächster Nähe deutlich übers Tor. Auch sonst konnte der 32-Jährige nicht wie gewohnt seine Akzente setzen. So hofften die England-Fans, dass Kane gegen Panama wieder zu seiner Form zurückfindet. Doch lange scheint ihm das Pech an den Schuhen zu kleben.

So richtig will ihm lange nichts gelingen, in der ersten Halbzeit ist Kane gegen den krassen Underdog quasi unsichtbar. Doch um die Stundenmarke rum wird das Spiel der Three Lions etwas besser. Erst trifft Jude Bellingham in der 62. Minute zur Führung, bevor dann Kanes Stunde schlägt. Nur fünf Minuten nach dem 1:0 setzt sich Kane im Strafraum durch und köpfelt den Ball zum 2:0-Endstand in die Maschen.

Es ist ein geschichtsträchtiger Treffer, den Kane nach langem Knorz erzielt hat. Er ist jetzt alleiniger WM-Rekordtorschütze der Engländer. Diese Marke hatte zuvor Gary Lineker seit der WM 1990 inne. Insgesamt zehn Treffer erzielte Lineker. Kane steht jetzt bei deren elf – und das Turnier soll ja aus Sicht der Engländer noch eine ganze Weile dauern.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
0:0
3
3
7
2
Portugal
Portugal
0:0
3
5
5
3
Usbekistan
Usbekistan
1:0
3
-6
3
4
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0:1
3
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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England
England
Kroatien
Kroatien
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