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Interne Vorwürfe wegen Defi
Kameramann erlitt Herzinfarkt während ORF-WM-Sendung

Ein medizinischer Notfall hat am Donnerstagabend die WM-Berichterstattung des ORF erschüttert. Ein Mitarbeiter erlitt während der Aufzeichnung einer WM-Sendung einen Herzinfarkt und musste nach erfolgreicher Reanimation mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.
Publiziert: 10:46 Uhr
|
Aktualisiert: 10:47 Uhr
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Bei einer WM-Sendung des österreichischen TV-Senders ORF kam es zu einem medizinischen Notfall.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kameramann erlitt Herzinfarkt bei WM-Sendung im ORF-Zentrum in Wien
  • Ersthelfer reanimierten erfolgreich, Patient in stabilem Zustand im Spital
  • Falsch platzierter Defibrillator gibt zu reden
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Schockmoment im ORF-Zentrum in Wien: Während der Aufzeichnung der WM-Sendung vor dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ecuador am Donnerstagabend erlitt ein etwa 55-jähriger Kameramann einen Herzinfarkt und brach im Studio zusammen. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, reagierten die Ersthelfer sofort und konnten den Mann noch vor Ort erfolgreich reanimieren.

Anschliessend wurde der ORF-Mitarbeiter mit einem Notarzthubschrauber ins Allgemeine Krankenhaus Wien geflogen. Dort befindet er sich laut dem Bericht in stabilem Zustand auf der Intensivstation.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls standen unter anderem die österreichischen Fussball-Experten Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz für die WM-Berichterstattung vor der Kamera. Trotz des dramatischen Zwischenfalls wurde die Sendung mit rund einer Stunde Verspätung aufgezeichnet.

Für Diskussionen sorgten laut «Krone» auch interne Vorwürfe nach dem Einsatz. Demnach sei ein Defibrillator nicht am vorgesehenen Ort gewesen. Zudem habe es Probleme mit einem Lastenaufzug gegeben, der für den Abtransport des Patienten vorgesehen war. Der ORF äusserte sich dazu zunächst nicht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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