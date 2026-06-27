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Xhaka-Hammer während der WM
Unterschreibt der Nati-Captain beim Alonso-Verein Chelsea?

Verlässt Granit Xhaka Sunderland nach einem Jahr bereits wieder? Chelsea buhlt heftig um den Schweizer Nati-Captain. Der Ball liegt bei den Black Cats.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Wechselt Granit Xhaka zum FC Chelsea?
Foto: TOTO MARTI
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Sven SchochReporter Sport

Mögliches Transferbeben im Schweizer WM-Camp! Blick-Informationen decken sich mit einer Blue-Story, wonach der Nati-Captain Granit Xhaka aus seinem langfristigen Vertrag mit Sunderland vorzeitig aussteigen und beim Klub-Weltmeister Chelsea unterschreiben könnte.

Blick weiss aus sicherer Quelle, dass die spektakuläre Transfer-Sondierung in den letzten Tagen parallel zur WM-Vorrunde intensiviert worden ist. Für Xhaka wäre es nach seinem siebenjährigen Engagement bei Arsenal eine Rückkehr in die englische Metropole und das Comeback auf der ganz grossen Klub-Bühne.

Fakt ist: Der 34-Jährige ist sich mit Chelsea noch nicht handelseinig, aber die Gespräche sind gemäss einem Insider in einer heissen Phase. Nun liegt die Angelegenheit bei Sunderlands Führungs-Zirkel um den Zürcher Klubchef Kyril Louis-Dreyfus auf dem Tisch. Die Black Cats würden sich mit einem allfälligen Abgang schwertun – es geht um ihren Königstransfer des letzten Sommers.

«Mit Granit Xhaka wird es nie langweilig.» Der Satz stammt von Nationalcoach Murat Yakin und ist im Prinzip zeitlos. Der Schweizer Rekord-Nationalspieler steht im WM-Camp nahezu ausnahmslos im Fokus. Nun verlagert sich die Nachrichtenlage um den SFV-Captain temporär nach England. Eine spektakuläre Wiedervereinigung eines Erfolgs-Duos wird zum Thema: Der neue Chelsea-Coach Xabi Alonso und Xhaka arbeiten künftig womöglich wieder für den gleichen Verein.

Alonso und Xhaka verbindet viel

Die beiden Persönlichkeiten verbindet enorm viel. Ihr zweijähriges Projekt in Leverkusen bleibt dank des erstmaligen Double-Gewinns von Bayer 2024 unvergessen in der Bundesliga-Historie. In der ersten gemeinsamen Saison stürmt Alonso mit seinem überragenden Schweizer Taktgeber ungeschlagen an den Bayern vorbei zur Meister-Premiere Leverkusens.

Xhakas Bewunderung und Wertschätzung für den spanischen Trainer und Ex-Weltmeister ist bekannt: «Die menschliche Komponente hat mich im direkten Umgang mit ihm beeindruckt. Wie er sich unter Druck verhält als Coach, wie er auf Fehler reagiert, auf ungemütliche Spielstände, seine Gelassenheit in der Kommunikation mit uns, wow!», liess Xhaka in einem früheren Blick-Interview tief blicken.

Auch nach dem Wegzug Alonsos zu Real Madrid bleiben die beiden Seelenverwandten in Kontakt. Xhaka, der nach Abschluss der Spielerkarriere einen direkten Wechsel ins Trainermetier anpeilt, schätzt den Austausch mit dem Südeuropäer. Xhaka tut weh, wie der frühere Leverkusen-Erfolgsgarant Mitte Januar nach nur 34 Partien mit den Madrilenen stillos abserviert wird.

Umgekehrt ist Alonso beeindruckt, in welch magistraler Form Xhaka das Premier-League-Comeback Sunderlands prägt, wie der Mittelfeldspieler den lange glanzlosen Aufsteiger direkt in die Top 7 der Milliarden-Liga führte. Awards, Komplimente und Experten-Lob folgen – und eine spannende Offerte des Londoner Giganten.

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Sunderland
Sunderland
Chelsea
Chelsea
Schweiz
Schweiz
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