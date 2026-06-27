Verlässt Granit Xhaka Sunderland nach einem Jahr bereits wieder? Chelsea buhlt heftig um den Schweizer Nati-Captain. Der Ball liegt bei den Black Cats.

Sven Schoch Reporter Sport

Mögliches Transferbeben im Schweizer WM-Camp! Blick-Informationen decken sich mit einer Blue-Story, wonach der Nati-Captain Granit Xhaka aus seinem langfristigen Vertrag mit Sunderland vorzeitig aussteigen und beim Klub-Weltmeister Chelsea unterschreiben könnte.

Blick weiss aus sicherer Quelle, dass die spektakuläre Transfer-Sondierung in den letzten Tagen parallel zur WM-Vorrunde intensiviert worden ist. Für Xhaka wäre es nach seinem siebenjährigen Engagement bei Arsenal eine Rückkehr in die englische Metropole und das Comeback auf der ganz grossen Klub-Bühne.

Fakt ist: Der 34-Jährige ist sich mit Chelsea noch nicht handelseinig, aber die Gespräche sind gemäss einem Insider in einer heissen Phase. Nun liegt die Angelegenheit bei Sunderlands Führungs-Zirkel um den Zürcher Klubchef Kyril Louis-Dreyfus auf dem Tisch. Die Black Cats würden sich mit einem allfälligen Abgang schwertun – es geht um ihren Königstransfer des letzten Sommers.

«Mit Granit Xhaka wird es nie langweilig.» Der Satz stammt von Nationalcoach Murat Yakin und ist im Prinzip zeitlos. Der Schweizer Rekord-Nationalspieler steht im WM-Camp nahezu ausnahmslos im Fokus. Nun verlagert sich die Nachrichtenlage um den SFV-Captain temporär nach England. Eine spektakuläre Wiedervereinigung eines Erfolgs-Duos wird zum Thema: Der neue Chelsea-Coach Xabi Alonso und Xhaka arbeiten künftig womöglich wieder für den gleichen Verein.

Alonso und Xhaka verbindet viel

Die beiden Persönlichkeiten verbindet enorm viel. Ihr zweijähriges Projekt in Leverkusen bleibt dank des erstmaligen Double-Gewinns von Bayer 2024 unvergessen in der Bundesliga-Historie. In der ersten gemeinsamen Saison stürmt Alonso mit seinem überragenden Schweizer Taktgeber ungeschlagen an den Bayern vorbei zur Meister-Premiere Leverkusens.

Xhakas Bewunderung und Wertschätzung für den spanischen Trainer und Ex-Weltmeister ist bekannt: «Die menschliche Komponente hat mich im direkten Umgang mit ihm beeindruckt. Wie er sich unter Druck verhält als Coach, wie er auf Fehler reagiert, auf ungemütliche Spielstände, seine Gelassenheit in der Kommunikation mit uns, wow!», liess Xhaka in einem früheren Blick-Interview tief blicken.

Auch nach dem Wegzug Alonsos zu Real Madrid bleiben die beiden Seelenverwandten in Kontakt. Xhaka, der nach Abschluss der Spielerkarriere einen direkten Wechsel ins Trainermetier anpeilt, schätzt den Austausch mit dem Südeuropäer. Xhaka tut weh, wie der frühere Leverkusen-Erfolgsgarant Mitte Januar nach nur 34 Partien mit den Madrilenen stillos abserviert wird.

Umgekehrt ist Alonso beeindruckt, in welch magistraler Form Xhaka das Premier-League-Comeback Sunderlands prägt, wie der Mittelfeldspieler den lange glanzlosen Aufsteiger direkt in die Top 7 der Milliarden-Liga führte. Awards, Komplimente und Experten-Lob folgen – und eine spannende Offerte des Londoner Giganten.

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