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Insel-Kicker tanzen sensationell in die K.o.-Phase
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«Blaue Haie» im Freudentaumel:Insel-Kicker tanzen sensationell in die K.o.-Phase

Kleinstes Land in K.o.-Phase
Sensationsteam Kap Verde lässt diverse WM-Rekorde wanken

Kap Verde ist zwar das kleinste Land, das sich jemals für die K.o.-Runde einer WM qualifiziert hat. Für den Achtelfinal-Rekord ist eine Sensation gegen Argentinien nötig.
Publiziert: 17:39 Uhr
|
Aktualisiert: 17:48 Uhr
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Die Kapverden sind das kleinste Land, das je eine WM-K.o.-Runde erreicht hat.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kap Verde erreicht mit drei Unentschieden sensationell den WM-Sechzehntelfinal
  • Das Land mit nur 593'000 Einwohnern trifft auf Argentinien
  • Die Defensive glänzt: Nur sieben Gegentore in 13 Pflichtspielen seit 2024
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Kapverden schreiben in Nordamerika ein Fussballmärchen. Mit drei Unentschieden haben sich die Afrikaner in der Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien Platz zwei gesichert. Und das, obwohl der grösste Star des Teams, Logan Costa von Villarreal, wegen eines Kreuzbandrisses aus dem Juli 2025 noch gar nicht mittun konnte. 

Der Lohn: ein Sechzehntelfinal gegen Lionel Messis Argentinien (Freitagnacht um 0 Uhr Schweizer Zeit). 

Vor dem Turnier rechnete kaum jemand mit dem WM-Neuling. Noch nie hat sich ein kleineres Land für die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Nur gerade 593'000 Menschen leben auf der Inselgruppe vor der afrikanischen Westküste. Hinter Curaçao mit rund 158'000 Einwohnern in diesem Jahr und Island 2018 (357'000) ist man das drittkleinste Land, das jemals an einer WM dabei war. 

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Jagd auf Nordirland- und Uruguay-Rekorde

Beachtet man auch die Aufstockung der WM über die Zeit, hat eigentlich Island die Nase noch vorn. Denn bis jetzt stehen die Kapverden erst unter den besten 32 – wie die Isländer, die vor acht Jahren in der Gruppenphase scheiterten. 

Dass auch bevölkerungsarme Länder bei Weltmeisterschaften erfolgreich sein können, haben diverse Teams schon bewiesen. Kroatien hatte bei den Podestplätzen 2018 und 2022 (2. und 3.) rund 4,1 Millionen respektive 4,9 Millionen Einwohner. Noch extremer war Uruguay, das 1930 mit 1,875 Millionen und 1950 mit 2,2 Millionen Menschen sogar den Titel geholt hat. Auch 1954, 1970 und 2010 schafften es die Südamerikaner unter die besten Vier. Auch die Leistung von Nordirland, das es 1982 mit gut 1,5 Millionen Einwohnern in die Zwischenrunde der besten 12 geschafft hat, ist bemerkenswert. 

Sollte gegen Argentinien die nächste Sensation gelingen, würde Kap Verde den Rekord für die Achtelfinals brechen, für die Top-16-Bestmarke von Nordirland (1982) wären aber noch zwei Siege nötig.

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Hoffnung auf den Top-Star und die Abwehr

Die Hoffnung auf noch grössere Sternstunden beruht auf dem Prunkstück der Blauen Haie vom Atlantik: der Defensive. In der Gruppenphase blieb das Team gegen Spanien und Saudi-Arabien ohne Gegentor, einzig gegen Uruguay gab es zwei Gegentore. Auch in der Quali kassierte man in zehn Spielen nur fünf Gegentreffer. Am Afrika-Cup 2024 scheiterte die Mannschaft von Trainer Bubista (56), der das Team seit 2020 betreut, erst im Viertelfinal nach Penaltyschiessen an Südafrika. In fünf Spielen kassierte man drei Gegentore. 

So sind es auch die Defensivspieler, die aus dem starken Kollektiv herausstechen. Innenverteidiger Logan Costa (Villarreal; 15 Millionen Euro), die Aussenverteidiger Wagner Pina (Trabzonspor; 11 Millionen) und Sidny Lopes Cabral (Benfica; 4 Millionen) und der defensive Mittelfeldmann Kevin Lenini Pina (Krasnodar; 5 Millionen) sind die laut Transfermarkt wertvollsten Akteure im Kader. 

In der WM-Vorbereitung absolvierte Costa zwei Testspiele. Sollte er am Freitag auf den Platz zurückkehren, dürften die Kapverdier erst recht vom Sieg gegen die Titelverteidiger träumen. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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