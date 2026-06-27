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Noch drei Plätze offen
So stehts im Ranking der besten Gruppendritten

Fünf Nationen haben den Sprung in den WM-Sechzehntelfinal über das Ranking der Drittplatzierten pro Gruppe bereits geschafft. Es bleiben somit noch drei Plätze.
Publiziert: 10:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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1/4
Sadio Mané steht mit dem Senegal im WM-Sechzehntelfinal.
Foto: IMAGO/Eyepix Group

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fünf der acht Plätze im Ranking der besten Gruppendritten sind vergeben
  • Senegal sichert sich seinen mit einem 5:0-Sieg gegen den Irak
  • Die Schweiz trifft mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den Iran
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Im Rennen um einen Platz unter den besten acht Gruppendritten, die in den WM-Sechzehntelfinal einziehen, kommt immer mehr Licht ins Dunkel. Fünf dieser drittplatzierten Nationen haben ihren Platz in der nächsten Runde bereits gesichert, zuletzt der Senegal dank seines 5:0-Siegs über den Irak. Er profitiert gleichzeitig davon, dass Uruguay und der Iran ihre letzten Gruppenspiele nicht gewinnen können.

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Somit verbleiben in diesem Ranking noch drei freie Plätze, wobei Kroatien, Algerien, und die DR Kongo das Schicksal noch in den eigenen Händen haben. Auf Schützenhilfe hoffen müssen derweil der Iran, Südkorea und Schottland. Einzig Uruguay mit seinen zwei Punkten kann gar nicht mehr in die Top acht kommen.

Von den ursprünglich 495 denkbaren Kombinationen des Rankings der Gruppendritten sind vor den letzten sechs Vorrundenspielen noch acht möglich. Dies bringt auch viel Klarheit für die Schweiz: In den allermeisten Fällen spielt sie ihren Sechzehntelfinal gegen den Iran. Die einzige Ausnahme: Die Iraner fallen noch aus den Top acht der Gruppendritten – dann käme es zum Duell mit Vladimir Petkovics Algerien.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
DR Kongo
DR Kongo
Uruguay
Uruguay
Schottland
Schottland
Algerien
Algerien
Südkorea
Südkorea
Kroatien
Kroatien
Iran
Iran
Senegal
Senegal
Paraguay
Paraguay
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Ecuador
Ecuador
Schweden
Schweden
WM 2026
WM 2026
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        DR Kongo
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        Uruguay
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        Schottland
        Schottland
        Algerien
        Algerien
        Südkorea
        Südkorea
        Kroatien
        Kroatien
        Iran
        Iran
        Senegal
        Senegal
        Paraguay
        Paraguay
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Ecuador
        Ecuador
        Schweden
        Schweden
        WM 2026
        WM 2026