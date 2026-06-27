Nach den Entscheidungen in der Nacht auf Samstag ist klar: Die Nati trifft im Sechzehntelfinal höchstwahrscheinlich auf den Iran.

Lucas Werder Reporter Fussball

Jetzt ist fast klar, auf wen die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal trifft. Wie das Fussballportal The Athletic berechnet, heisst der Gegner in der Nacht auf den 3. Juli mit 92-prozentiger Wahrscheinlichkeit Iran!

Nach dem 1:1 in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Ägypten haben die Iraner drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis. Das dürfte mit grosser Sicherheit zum Einzug in die K.o-Phase reichen. Was bedeutet, dass die Weltnummer 20 wohl in Vancouver auf die Nati trifft.

Allerdings hätten sich die Schweizer beinahe noch länger gedulden müssen, um ihren Gegner zu erfahren. Der vermeintliche iranische Siegestreffer in der Nachspielzeit, der für den zweiten Gruppenrang und das direkte Weiterkommen gereicht hätte, wurde aufgrund einer haarscharfen Offside-Position noch aberkannt. Im Verlaufe des Spiels hatte der Iran zudem einen Penalty verschossen und zweimal die Latte getroffen.



Aus Nati-Sicht besteht noch eine Mini-Chance von acht Prozent, dass es im Sechzehntelfinal zu einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Vladimir Petkovic kommt. Dafür müssten am letzten Spieltag der Vorrunde aber drei Dinge eintreffen: Kroatien muss gegen Ghana verlieren, DR Kongo darf nicht gegen Usbekistan gewinnen und Algerien darf nicht gegen Österreich unentschieden spielen.

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