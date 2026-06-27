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Zu 92 Prozent
Nächster WM-Gegner der Nati steht so gut wie fest

Nach den Entscheidungen in der Nacht auf Samstag ist klar: Die Nati trifft im Sechzehntelfinal höchstwahrscheinlich auf den Iran.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Das Team von Murat Yakin trifft höchstwahrscheinlich auf den Iran.
Foto: Toto Marti
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Lucas WerderReporter Fussball

Jetzt ist fast klar, auf wen die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal trifft. Wie das Fussballportal The Athletic berechnet, heisst der Gegner in der Nacht auf den 3. Juli mit 92-prozentiger Wahrscheinlichkeit Iran! 

Nach dem 1:1 in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Ägypten haben die Iraner drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis. Das dürfte mit grosser Sicherheit zum Einzug in die K.o-Phase reichen. Was bedeutet, dass die Weltnummer 20 wohl in Vancouver auf die Nati trifft.

Allerdings hätten sich die Schweizer beinahe noch länger gedulden müssen, um ihren Gegner zu erfahren. Der vermeintliche iranische Siegestreffer in der Nachspielzeit, der für den zweiten Gruppenrang und das direkte Weiterkommen gereicht hätte, wurde aufgrund einer haarscharfen Offside-Position noch aberkannt. Im Verlaufe des Spiels hatte der Iran zudem einen Penalty verschossen und zweimal die Latte getroffen.

Aus Nati-Sicht besteht noch eine Mini-Chance von acht Prozent, dass es im Sechzehntelfinal zu einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Vladimir Petkovic kommt. Dafür müssten am letzten Spieltag der Vorrunde aber drei Dinge eintreffen: Kroatien muss gegen Ghana verlieren, DR Kongo darf nicht gegen Usbekistan gewinnen und Algerien darf nicht gegen Österreich unentschieden spielen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Iran
Iran
Schweiz
Schweiz
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