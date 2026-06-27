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«War ein No-Brainer»
So erklärt der Norwegen-Trainer seine Monster-Rotation gegen Frankreich

Obwohl es noch um den Gruppensieg geht, wechselt Norwegen-Trainer Stale Solbakken seine Startelf im Vergleich zum 3:2 gegen den Senegal auf gleich zehn Positionen. Das ruft Kritik hervor – Solbakken erklärt sich schliesslich nach Schlusspfiff.
Publiziert: 06:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Norwegens Superstar Erling Haaland sieht bei der Partie gegen Frankreich von der Bank aus zu.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Norwegen verliert 1:4 gegen Frankreich trotz Chance auf Gruppensieg
  • Trainer Solbakken schont Stars um Haaland und Ödegaard wegen Ermüdungserscheinungen
  • Medizinische Tests: Spieler belastet nach Senegal-Spiel, Trainer sieht Entscheidung als «No-Brainer»
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Für Norwegen geht es im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich trotz fixem Platz in der K.o.-Runde noch um den Gruppensieg und die damit verbundenen Annehmlichkeiten: Selbstvertrauen, Prestige, einen einfacheren Gegner im Sechzehntelfinal – alles durchaus erstrebenswert, könnte man meinen. Trainer Stale Solbakken (58) macht da aber eine etwas andere Rechnung.

Gleich auf zehn Positionen stellt er seine Startelf im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen den Senegal um, unter anderem setzt er mit Stürmer Erling Haaland (25) und Captain Martin Ödegaard (27) die beiden grossen Stars des Teams auf die Bank. 

Dies sorgt teilweise für Kopfschütteln: «Norwegen hat die Chance auf den Gruppensieg und einfachere Gegner in der K.o.-Phase, trotzdem haben sie Angst vor dem Spiel. Das ist nicht die Mentalität, die es braucht, wenn du an der WM für dein Land spielst», wird etwa Ex-Profi Zlatan Ibrahimovic gegenüber dem US-Sender «Fox Sports» deutlich.

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«Nicht zum Spass hier»

Solbakken sieht dies naturgemäss anders – und spricht nach dem Spiel gar von einem «No-Brainer». Dabei verweist er auf medizinische Tests, die nach der Senegal-Partie durchgeführt worden sind. Die Erkenntnis: Einige Spieler wiesen Ermüdungserscheinungen auf und müssten geschont werden. «Wir sind nicht nur zum Spass hier. Wir wollen so lange hier bleiben wie möglich, deshalb war es eine klare Sache», erklärt Solbakken nach der 1:4-Niederlage gegen Frankreich.

Klar hätten die Fans wohl lieber Spieler wie Haaland und Ödegaard spielen sehen – aber deswegen die Aufstellung anpassen? «Wir haben für diesen Entscheid keine Zeit verschwendet», betont Solbakken. Immerhin steige so die Chance, dass die norwegischen Anhänger noch viele WM-Spiele ihrer Lieblinge mitverfolgen können.

Und einfacher sind die Gegner als Gruppenerster auch nicht unbedingt: Sollte Gruppensieger Frankreich den Sechzehntelfinal gegen Schweden überstehen, könnte mit Deutschland schon ein Hochkaräter warten. Norwegen droht bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste im Achtelfinal ein Duell mit Brasilien – fraglich also, wer von den beiden Teams den leichteren Weg erwischt hat.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Frankreich
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Norwegen
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