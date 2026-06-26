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Nati-Trainer musste sich schon Operation unterziehen
Das steckt hinter den Erkältungen von Murat Yakin

Sowohl vor dem Gruppenspiel gegen Bosnien als auch zuletzt gegen Kanada war Murat Yakin gesundheitlich angeschlagen. Das hat mit einem Problem zu tun, das den Nati-Trainer bereits seit Jahren plagt und auch schon zu einem operativen Eingriff geführt hat.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Bei mehreren Spielen an dieser WM war Nati-Trainer Murat Yakin gesundheitlich angeschlagen.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Kranke Spieler, Erkältungen im Staff und Anlagen, die selbst das Spielfeld abkühlen – die Klimaanlage hat der Schweiz vor vier Jahren bei der Weltmeisterschaft in Katar mächtig zugesetzt. Nicht so in Nordamerika, obwohl auch hier beispielsweise die Medienräume massiv heruntergekühlt werden und die verschwitzten Spieler einem grossen Temperaturunterschied ausgesetzt sind. «Es gibt auch hier Klimaanlagen, aber wir haben alles im Griff, alle sind gesund», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami am Donnerstagabend in San Diego.

Alle? Nicht ganz. Murat Yakin war sowohl vor dem Spiel in Los Angeles gegen Bosnien und Herzegowina als auch vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada gesundheitlich angeschlagen. SFV-Medienchef Adrian Arnold nutzt den Steilpass von Pierluigi Tami, um über die Hintergründe von Yakins Erkältung Auskunft zu geben. «Murat hat besonders beim Fliegen Probleme mit dem Druckausgleich und ist deshalb in den Stunden nach der Ankunft jeweils etwas anfälliger», so Arnold.

Murat Yakin wünscht Ismaël Koné gute Besserung
0:20
Nach schwerer Verletzung:Murat Yakin wünscht Ismaël Koné gute Besserung

OP hat Problem nicht aus der Welt geschafft

Der Auslöser ist ein Ohrenproblem, das auf die Anfangszeit von Murat Yakin als Nationaltrainer zurückgeht, als er bei einem Heimflug plötzlich den Druckausgleich nicht mehr machen konnte. «Er hatte deshalb auch schon einen operativen Eingriff», sagt Arnold. Damit wurde das Problem gelindert, aber nicht ganz aus der Welt geschafft. «Er bekundet bei jedem Flug Mühe.»

Langfristig seien die Auswirkungen aber nicht. Arnold: «Meistens ist es nach einem Tag schon wieder viel besser – beim Kanada-Spiel hatte er am Mittwoch keinerlei Beschwerden mehr.» Yakin dürfte sich also nicht nur über die längere Regenerationspause als Gruppensieger freuen, sondern auch über einen Flug weniger, der beim Weiterkommen in den Achtelfinal wegfallen würde. Denn wie auch der Sechzehntelfinal würde dieser im kanadischen Vancouver stattfinden und die Nati würde dazwischen gleich vor Ort bleiben.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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