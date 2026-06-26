Sowohl vor dem Gruppenspiel gegen Bosnien als auch zuletzt gegen Kanada war Murat Yakin gesundheitlich angeschlagen. Das hat mit einem Problem zu tun, das den Nati-Trainer bereits seit Jahren plagt und auch schon zu einem operativen Eingriff geführt hat.

Tobias Wedermann Fussballchef

Kranke Spieler, Erkältungen im Staff und Anlagen, die selbst das Spielfeld abkühlen – die Klimaanlage hat der Schweiz vor vier Jahren bei der Weltmeisterschaft in Katar mächtig zugesetzt. Nicht so in Nordamerika, obwohl auch hier beispielsweise die Medienräume massiv heruntergekühlt werden und die verschwitzten Spieler einem grossen Temperaturunterschied ausgesetzt sind. «Es gibt auch hier Klimaanlagen, aber wir haben alles im Griff, alle sind gesund», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami am Donnerstagabend in San Diego.

Alle? Nicht ganz. Murat Yakin war sowohl vor dem Spiel in Los Angeles gegen Bosnien und Herzegowina als auch vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada gesundheitlich angeschlagen. SFV-Medienchef Adrian Arnold nutzt den Steilpass von Pierluigi Tami, um über die Hintergründe von Yakins Erkältung Auskunft zu geben. «Murat hat besonders beim Fliegen Probleme mit dem Druckausgleich und ist deshalb in den Stunden nach der Ankunft jeweils etwas anfälliger», so Arnold.

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OP hat Problem nicht aus der Welt geschafft

Der Auslöser ist ein Ohrenproblem, das auf die Anfangszeit von Murat Yakin als Nationaltrainer zurückgeht, als er bei einem Heimflug plötzlich den Druckausgleich nicht mehr machen konnte. «Er hatte deshalb auch schon einen operativen Eingriff», sagt Arnold. Damit wurde das Problem gelindert, aber nicht ganz aus der Welt geschafft. «Er bekundet bei jedem Flug Mühe.»

Langfristig seien die Auswirkungen aber nicht. Arnold: «Meistens ist es nach einem Tag schon wieder viel besser – beim Kanada-Spiel hatte er am Mittwoch keinerlei Beschwerden mehr.» Yakin dürfte sich also nicht nur über die längere Regenerationspause als Gruppensieger freuen, sondern auch über einen Flug weniger, der beim Weiterkommen in den Achtelfinal wegfallen würde. Denn wie auch der Sechzehntelfinal würde dieser im kanadischen Vancouver stattfinden und die Nati würde dazwischen gleich vor Ort bleiben.