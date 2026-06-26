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Glücksbringerin Denise Junod
Glücks-Grosi feuert Nati mit knapp 92 bei WM-Kracher an

Gut eine Woche vor ihrem 92. Geburtstag unterstützte Denise Junod die Nati vor Ort in Vancouver. Seit 2010 ist die Lausannerin an jeder WM mit dabei. Den 2:1-Sieg gegen Kanada geniesst sie in vollen Zügen, auch wenn sie 36 Stunden nicht geschlafen hat.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Denise Junod unterstützte die Nati in Vancouver gegen Kanada vor Ort.
Foto: Christian Finkbeiner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz gewinnt 2:1 gegen Kanada, 92-jährige Denise Junod reist mit
  • Junod ist seit 2010 an jeder WM
  • Lausannerin plant Rückkehr am Montag, tippt auf Nati-Halbfinal oder Viertelfinal
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Christian Finkbeiner und Toto Marti

Ein paar wenige Tausend Schweiz Fans sind am Mittwoch beim 2:1-Sieg der Nati gegen Kanada in Vancouver dabei. Unter ihnen auch Denise Junod. Sie ist einer der grössten Nati-Fans – und eine der ältesten. Anfang Juli feiert die Lausannerin ihren 92. Geburtstag. Und trotz ihres Alters hat sie mit ihrem Sohn die weite Reise an die kanadische Pazifikküste auf sich genommen.

Und im BC Place in Vancouver wird sie zur Glücksbringerin für Manzambi, Vargas und Co., auch wenn sie wegen des Jetlags 36 Stunden am Stück nicht geschlafen hat. «Die Nati gewinnt 2:1», sagt sie vor dem Spiel zu Blick. Am Ende sichert sich die Schweiz mit diesem Ergebnis Platz 1 in der Gruppe. «Der Schlusspfiff war natürlich der schönste Moment», so Junod. «Aber auch all die lächelnden kanadischen Fans zu sehen, war schön. Alle waren herzlich und fröhlich. Die Stimmung war grossartig und das Spiel spannend und emotional.»

Seit 2010 an jeder WM dabei

Junod hat ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren wird sie 1934 in Paris. Während des Zweiten Weltkrieges wächst sie aufgrund der deutschen Besatzung bei ihren Grosseltern auf dem Land auf. Später kommt sie in die Schweiz und gründet eine Familie. Sie lebt im Kanton Freiburg, im Wallis, in Genf und nun seit mehr als 40 Jahren in Lausanne. Der Fussball und vor allem die Nati werden erst später im Leben zu ihrer grossen Passion. Seit der WM 2010 in Südafrika ist Junod an jede WM gereist, um die Nati vor Ort zu unterstützen.

Ihre Reise nach Kanada geniesst Junod aber auch ausserhalb des Stadions in vollen Zügen. Ausflüge in die Rocky Mountains und nach Vancouver Island, ein Konzert- und ein Museumsbesuch, ein Rundflug mit dem Wasserflugzeug über die Stadt sowie Whale Watching stehen neben dem Fussball im Programm, nachdem es zwischendurch auch wieder mit dem Schlaf geklappt hat. Am Freitag sind Junod und ihr Sohn wiederum im BC Place, um das Spiel zwischen Belgien und Neuseeland zu schauen.

«Ein Halbfinal wäre fantastisch»

Am Montag geht es zurück in die Heimat. Von der Schweiz aus drückt Junod der Nati die Daumen für den weiteren Turnierverlauf. Natürlich hofft sie, dass das Yakin-Team so weit wie möglich kommt. «Wenn die Nati gut spielt, macht uns das alle stolz und glücklich», so Junod. Ihr Tipp? «Ein Viertelfinal wäre grossartig, ein Halbfinal fantastisch.» Wenn das kein gutes Omen ist.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
1:0
3
6
9
2
Norwegen
Norwegen
0:1
3
3
6
3
Senegal
Senegal
1:0
3
-2
3
4
Irak
Irak
0:1
3
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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