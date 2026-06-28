Die Schweizer Nati spielt am Freitag gegen die von Ex-Trainer Vladimir Petkovic trainierten Algerier. Wer sich den Knüller live im Stadion in Vancouver ansehen will, muss allein fürs Ticket mehrere Hundert Dollar in die Hand nehmen. Doch es geht noch deutlich teurer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Nati spielt am 3. Juli in Vancouver gegen Algerien

Durchschnittspreis für Tickets: 650 Dollar, viertgünstigster Sechzehntelfinal

Mexiko-Ecuador in Aztekenstadion am teuersten: Tickets kosten über 2900 Dollar

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Endlich kennt die Schweizer Nati ihren Gegner im WM-Sechzehntelfinal: Sie trifft am Freitag um 5 Uhr Schweizer Zeit auf Algerien. Damit kommt es für Trainer Murat Yakin (51) und sein Team in Vancouver zu einem Wiedersehen mit Vladimir Petkovic, der die Nati von 2014 bis 2021 trainierte. Und jetzt eben Coach der Nordafrikaner ist.

Das Duell Yakin gegen Petkovic birgt also für beide Seiten viel Brisanz. Die Nati will gegen ihren Ex-Trainer das Mindestziel Achtelfinal erreichen. Und Algerien träumt davon, weiter Geschichte zu schreiben.. Aus globaler Sicht ist die Partie aber nicht der Renner, wie ein Blick auf die Ticketpreise beweist.

0:34 Yakin über Duell mit Algerien: «Freue mich auf das Wiedersehen mit Vlado»

Tickets fürs nächste Nati-Spiel sind «billig»

Die Onlineplattform Ticketdata wertet Daten von verschiedenen Ticketportalen wie StudHub, Vivid und SeatGeek aus. Und daraus geht hervor: Der Durchschnittspreis der günstigsten Tickets fürs Spiel der Schweiz gegen Algerien ist der vierttiefste aller Sechzehntelfinals. Rund 650 Dollar sind für ein Billett fällig. Am billigsten sind die Tickets für Belgiens erstes K.o.-Spiel gegen den Senegal in Seattle. Und auch die Partie des Nati-Gruppengegners Kanada gegen Südafrika gibts zu günstigeren Konditionen.

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Liegts daran, dass die Kanadier nicht mehr zu Hause spielen dürfen, sondern in Los Angeles antreten müssen? Co-Gastgeber Mexiko spielt dank des Gruppensiegs weiterhin im eigenen Land. Und hat bei den Fans eine so grosse Begeisterung ausgelöst, dass man für das nächste Spiel von El Tri tief ins Portemonnaie greifen muss. Die günstigsten Tickets fürs Duell mit Ecuador im altehrwürdigen Aztekenstadion kosten im Schnitt über 2900 Dollar. Teurer ist kein anderer Sechzehntelfinal.

Messi und Ronaldo treiben Preise hoch

Nicht gerade billig ist auch die nächste Partie des Titelverteidigers Argentinien, der gegen Aussenseiter Kap Verde in Miami antreten wird. Es dürften vor allem die vielen Supporter der Albiceleste sein, die die Ticketpreise nach oben schrauben. So leben in Miami nicht nur viele Exil-Argentinier, die Stadt in Florida ist auch die fussballerische Heimat von Lionel Messi (39). Der Superstar spielt seit 2023 für Inter Miami.

In Toronto wiederum freuen sich die Fussballfans auf Messis Widersacher Cristiano Ronaldo (41), der dort mit Portugal auf Kroatien trifft. Um den WM-Kracher der zwei europäischen Top-Nationen live im Stadion zu sehen, sind zurzeit mindestens 1935 Dollar fällig. Da ist ein Ticket fürs Spiel der Schweizer Nati gut 3300 Kilometer Luftlinie weiter westlich in Kanada fast ein Schnäppli.