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Es ist doch nicht der Iran
Jetzt kennt die Nati ihren Gegner im Sechzehntelfinal

Nun gilts ernst: Die Schweiz trifft im Sechzehntelfinal der WM auf Algerien. Somit gibts das Duell gegen Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic.
Publiziert: 06:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Die Schweizer Nati kennt jetzt den Gegner im Sechzehntelfinal.
Foto: Toto Marti
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Tobias WedermannFussballchef

Gerade mal acht Prozent gross war die Chance vor dem letzten Tag der WM-Gruppenphase, dass die Schweiz im Sechzehntelfinal nicht auf den Iran, sondern auf Algerien treffen würde. Das war die Berechnung der Datenanalysten von «The Athletic», dem Sportportal der New York Times.

Doch in der Nacht auf Sonntag sind folgende drei Szenarien alle eingetroffen: Kroatien hat gegen Ghana gewonnen, DR Kongo hat gegen Usbekistan gewonnen und Algerien hat gegen Österreich Unentschieden gespielt. Somit sind aus den acht Prozent 100 geworden. Eine irre Wende und das Duell der Nati mit Ex-Coach Vladimir Petkovic ist perfekt!

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In der Nacht auf Freitag spielt die Schweiz in Vancouver gegen Algerien (5 Uhr Schweizer Zeit). Während 78 Spielen stand Petkovic an der Seitenlinie. Er hat den höchsten Punkteschnitt aller Nati-Trainer. Und er schrieb mit der ersten Viertelfinal-Qualifikation an der EM 2021 mit Granit Xhaka und Co. Schweizer Fussballgeschichte. Wenig überraschend hiess es in den vergangenen Tagen auch im Nati-Camp, dass die Spieler ein Duell mit ihrem Ex-Trainer bevorzugen würden. 

Im Vergleich zum Iran verfügt Petkovic über deutlich mehr Profis, die Erfahrung in den höchsten europäischen Ligen haben und über satte Marktwerte verfügen: Riyad Mahrez (Al Ahli), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Amine Gouiri (Marseille) Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) oder Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt). Auch Jaouen Hadjam von YB ist mit dabei.

Algerien liegt auf Rang 29 der Fifa-Weltrangliste und ist seit 2014 erstmals wieder an einer WM mit dabei, nachdem die letzten beiden Turniere verpasst wurden. Damals erreichten sie den Achtelfinal und flogen erst in der Verlängerung gegen den späteren Weltmeister Deutschland raus. An diesem Turnier wollen die Algerier den Achtelfinal mindestens wiederholen. Dafür müssen sie nun zuerst an der Schweiz vorbei.

Und noch ein Blick voraus: Gewinnt die Nati gegen Algerien, wartet im Achtelfinal Kolumbien oder Ghana, im Viertelfinal könnte es dann zu einem Duell mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien kommen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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