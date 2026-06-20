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«Das ist absurd»
Bierpreise an der WM verärgern Deutschland-Fans

Die Bierpreise während der WM 2026 sind doppelt so hoch wie in Deutschland – bis zu 17 Dollar pro Bier im Stadion. Viele Fans zeigen sich verärgert.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Objekt der Begierde: Das Bier gehört zur WM dazu.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutsche Fans in Toronto klagen über hohe Bier- und Ticketpreise
  • Bier im Stadion kostet bis zu 17 Dollar pro Glas
  • Ticketpreise bei rund 570 Franken, Inflationsrate hoch
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Blick Sportdesk

Die hohen Bierpreise in Toronto sorgen für Kopfschütteln bei den deutschen Fussballfans. Zahlreiche Anhänger sind über Houston angereist, um am Fussball-Fest in der kanadischen Metropole teilzunehmen, doch die Preise für ein Bier dämpfen die Stimmung.

«Ich muss sagen, die Bierpreise in Kanada und den USA sind viel höher als in Deutschland», klagt der 47-jährige Mats Kauer. «In Deutschland zahlen wir etwa sechs bis sieben Dollar für ein grosses Bier. Hier kostet es zehn bis 14 Dollar – und im Stadion sogar 17 Dollar! Das ist absurd. Bier ist doch lebensnotwendig!», fügt er mit einem Lachen hinzu.

Die Präsidentin des Fanklubs der Bayern in Toronto, Anne-Marie Seessle, kritisiert derweil die Ticketpreise: «Die sind einfach unverschämt. Ich habe 1000 kanadische Dollar (ungefähr 570 Franken) für eine Eintrittskarte bezahlt.»

Kanada, Gastgeber der WM, leidet unter einer der höchsten Inflationsraten für Lebensmittel unter den G7-Staaten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. In den Bars und Restaurants der Stadt werden zudem Trinkgelder von 12 bis 20 Prozent sowie eine Steuer von 13 Prozent erwartet.

Heiner, ein 61-jähriger Fan aus Berlin, der alle Spiele der deutschen Mannschaft live verfolgen will, beschreibt Toronto als eine «angenehme Stadt mit toller Atmosphäre». Doch auch er bemängelt: «Die Bierpreise hier sind so hoch wie beim Oktoberfest in München – ein Liter kostet 50 Prozent mehr.»

Die Betreiber der Pubs in Toronto verteidigen ihre Preise mit dem Hinweis, dass diese im europäischen Vergleich angemessen seien. Laut ihnen stelle die grosse Nachfrage während des Turniers die grösste Herausforderung dar.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Deutschland
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