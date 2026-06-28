Sasa Kalajdzic rettet Österreich in der 96. Minute mit einem Last-Minute-Tor gegen Algerien. Das 3:3 sichert den Einzug in den WM-Sechzehntelfinal und löst grenzenlosen Jubel aus. Die Presse ist aus dem Häuschen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreich erzwingt 3:3 in 96. Minute gegen Algerien

Sasa Kalajdzic sorgt mit Last-Minute-Tor für Sechzehntelfinal-Einzug

Erstmals seit 44 Jahren: Österreich erreicht WM-K.o.-Phase

Andri Bäggli Redaktor Sport

Drama pur im letzten Gruppenspiel zwischen Österreich und Algerien: In der 93. Minute sind unsere Nachbarn ausgeschieden. Riyad Mahrez schiesst das 3:2 für das Team von Vladimir Petkovic und schickt Österreich an den Rand des Abgrunds. Weil beiden ein Remis reicht, hätte man sich eigentlich mit einem 2:2 begnügen können – doch scheinbar hat Algerien darauf keine Lust. Das Spezielle daran: Mit dem Sieg würde Europameister Spanien und damit der stärkere Gegner als die Schweiz warten. Das scheint offenbar aber keine Rolle zu spielen.

Die Rangnick-Elf gibt sich nicht auf und schafft tatsächlich das Unfassbare: Sasa Kalajdzic macht das 3:3 in der 96. Minute und sorgt so für den grenzenlosen Freudentaumel. Die letzte Konsequenz in der Verteidigungsarbeit bei den Algeriern ist da jedoch auch nicht mehr zu sehen. Ob sie doch wissen, was ihnen bei einem Sieg in der K.o.-Phase drohen würde? Den Österreichern kann es egal sein, sie sind weiter. Entsprechend aus dem Häuschen ist man bei unserem Nachbarn.

«Kronen Zeitung»

«Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf», titelt die österreichische «Kronen Zeitung». Die Freude über das Erreichen der ersten K.o.-Phase seit 44 Jahren ist grenzenlos: «Völliger WM-Wahnsinn! Österreich steigt nach einem unglaublichen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien – durch ein Tor von Joker Sasa Kalajdzic in Minute 96 – doch noch ins Sechzehntelfinale auf.»

«Kurier»

Der ebenfalls österreichische «Kurier» wirft in seiner Schlagzeile bereits einen Blick auf das nächste Duell «Kalajdzic Last Minute: Österreich erzitterte sich den Spanien-Hit.» Als Gruppenzweiter treffen die Österreicher im Sechzehntelfinal auf den Mitfavoriten Spanien. Das Los haben sie so oder so nicht mehr verhindern können.

Sport1

TV-Sender Sport1 schreibt in seiner Überschrift: «Wahnwitziger Last-Minute-Krimi für die Ewigkeit!» Weiter heisst es im Text: «Österreich liefert sich mit Algerien einen epischen Showdown für die Ewigkeit. Das Team von Ralf Rangnick ist eigentlich raus – und vollbringt dann ein Comeback-Wunder.» Auch Matchwinner Kalajdzic kommt zu Wort: «Ich hab 500 Watschn gekriegt. Ich glaube, ich muss schauen, ob ich mit dem Doc jetzt ins Spital fahren muss, um eine mögliche Gehirnerschütterung zu prüfen.» Galgenhumor pur bei den Österreichern, die in letzter Sekunde den Kopf aus der Schlinge gezogen haben.

«Bild»

Auch die deutsche «Bild»-Zeitung hält sich nicht zurück: «Sekunden vor dem WM-Aus: Last-Minute-Rettung für Rangnick!» Vor dem Spiel wurde spekuliert, ob es einen Nichtangriffspakt gibt und beide Teams genüsslich mit der Punkteteilung leben können. So macht die Zeitung kurzerhand aus «Schande von Kansas City» den «Wahnsinn von Kansas City».

«The Athletic»

Das Hitchcock-Finale ist auch in den USA nicht unbemerkt geblieben. So schreibt das Sportmagazin «The Athletic»: «Ein aussergewöhnliches Unentschieden zwischen Algerien und Österreich bedeutet das Aus für den Iran – ein Ergebnis, das viele erwartet hatten, ein Spiel, das niemand erwartet hatte».