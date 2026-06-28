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So feiern die Österreicher den Einzug in die WM-K.o-Phase
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Zum ersten Mal seit 44 Jahren:So feiern die Österreicher den Einzug in die WM-K.o-Phase

«Drama! Thriller! Wahnsinn!»
Grenzenloser Jubel in Österreich – «500 Watschn» für den Held

Sasa Kalajdzic rettet Österreich in der 96. Minute mit einem Last-Minute-Tor gegen Algerien. Das 3:3 sichert den Einzug in den WM-Sechzehntelfinal und löst grenzenlosen Jubel aus. Die Presse ist aus dem Häuschen.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Die Österreicher haben sich in extremis für die K.o.-Phase qualifiziert.
Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Österreich erzwingt 3:3 in 96. Minute gegen Algerien
  • Sasa Kalajdzic sorgt mit Last-Minute-Tor für Sechzehntelfinal-Einzug
  • Erstmals seit 44 Jahren: Österreich erreicht WM-K.o.-Phase
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Drama pur im letzten Gruppenspiel zwischen Österreich und Algerien: In der 93. Minute sind unsere Nachbarn ausgeschieden. Riyad Mahrez schiesst das 3:2 für das Team von Vladimir Petkovic und schickt Österreich an den Rand des Abgrunds. Weil beiden ein Remis reicht, hätte man sich eigentlich mit einem 2:2 begnügen können – doch scheinbar hat Algerien darauf keine Lust. Das Spezielle daran: Mit dem Sieg würde Europameister Spanien und damit der stärkere Gegner als die Schweiz warten. Das scheint offenbar aber keine Rolle zu spielen.

Die Rangnick-Elf gibt sich nicht auf und schafft tatsächlich das Unfassbare: Sasa Kalajdzic macht das 3:3 in der 96. Minute und sorgt so für den grenzenlosen Freudentaumel. Die letzte Konsequenz in der Verteidigungsarbeit bei den Algeriern ist da jedoch auch nicht mehr zu sehen. Ob sie doch wissen, was ihnen bei einem Sieg in der K.o.-Phase drohen würde? Den Österreichern kann es egal sein, sie sind weiter. Entsprechend aus dem Häuschen ist man bei unserem Nachbarn.

«Kronen Zeitung»

«Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf», titelt die österreichische «Kronen Zeitung». Die Freude über das Erreichen der ersten K.o.-Phase seit 44 Jahren ist grenzenlos: «Völliger WM-Wahnsinn! Österreich steigt nach einem unglaublichen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien – durch ein Tor von Joker Sasa Kalajdzic in Minute 96 – doch noch ins Sechzehntelfinale auf.»

«Kurier»

Der ebenfalls österreichische «Kurier» wirft in seiner Schlagzeile bereits einen Blick auf das nächste Duell «Kalajdzic Last Minute: Österreich erzitterte sich den Spanien-Hit.» Als Gruppenzweiter treffen die Österreicher im Sechzehntelfinal auf den Mitfavoriten Spanien. Das Los haben sie so oder so nicht mehr verhindern können.

Sport1

TV-Sender Sport1 schreibt in seiner Überschrift: «Wahnwitziger Last-Minute-Krimi für die Ewigkeit!» Weiter heisst es im Text: «Österreich liefert sich mit Algerien einen epischen Showdown für die Ewigkeit. Das Team von Ralf Rangnick ist eigentlich raus – und vollbringt dann ein Comeback-Wunder.» Auch Matchwinner Kalajdzic kommt zu Wort: «Ich hab 500 Watschn gekriegt. Ich glaube, ich muss schauen, ob ich mit dem Doc jetzt ins Spital fahren muss, um eine mögliche Gehirnerschütterung zu prüfen.» Galgenhumor pur bei den Österreichern, die in letzter Sekunde den Kopf aus der Schlinge gezogen haben.

«Bild»

Auch die deutsche «Bild»-Zeitung hält sich nicht zurück: «Sekunden vor dem WM-Aus: Last-Minute-Rettung für Rangnick!» Vor dem Spiel wurde spekuliert, ob es einen Nichtangriffspakt gibt und beide Teams genüsslich mit der Punkteteilung leben können. So macht die Zeitung kurzerhand aus «Schande von Kansas City» den «Wahnsinn von Kansas City».

«The Athletic»

Das Hitchcock-Finale ist auch in den USA nicht unbemerkt geblieben. So schreibt das Sportmagazin «The Athletic»: «Ein aussergewöhnliches Unentschieden zwischen Algerien und Österreich bedeutet das Aus für den Iran – ein Ergebnis, das viele erwartet hatten, ein Spiel, das niemand erwartet hatte». 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Österreich
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