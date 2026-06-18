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Soll er gegen Bosnien spielen?
Heisse Diskussion um den teuersten Nati-Spieler

Die WM ist wieder die Zeit, in der es in der Schweiz neun Millionen Nationaltrainer gibt. Alle wollen es besser wissen als Murat Yakin. In der Blick-Umfrage zur Wunschelf gegen Bosnien zeichnen sich klare Tendenzen ab. Hier die Auflösung.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Blickt er auf seinen ersten WM-Startelfeinsatz? Nati-Youngster Johan Manzambi.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kein Traum-Debüt für Manzambi – kriegt er nun eine neue Chance?
  • Klare Tendenz in der Abwehr: Widmer ist sehr hoch im Kurs
  • 97 Prozent haben für Abwehrboss Akanji abgestimmt
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Heisse Diskussion um den teuersten Spieler im Schweizer Kader. Gehört Johan Manzambi (20) in die Startelf am Donnerstagabend gegen Bosnien & Herzegowina? Ja, findet die Blick-Community. Drei Viertel der User haben den Genfer im interaktiven Aufstellungstool in die Startelf gewählt. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Dass Manzambi zumindest ein heisser Kandidat ist, deutet auch Nati-Trainer Murat Yakin (51) an. Der Youngster werde spielen, sagt er. «Ob von Beginn an oder erst im Lauf des Spiels, werden wir aber sehen.» In seiner noch jungen Nati-Karriere stand der vielseitig einsetzbare Offensivspieler erst viermal in der Startelf, neunmal kam er bisher von der Bank aus.

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In einer Umfrage am Spieltag stimmten sogar 80 Prozent für Manzambi in der Nati-Startelf ab. «Ja! Seine Unbekümmertheit würde Yakins Teams guttun», lautete die Antwortmöglichkeit. Demgegenüber wählte der Rest: «Nein! Dafür war sein Auftritt im ersten Spiel zu schwach.» Nach der Einwechslung in der 65. Minute gegen Katar agierte das Freiburg-Juwel, auch als Super-Joker bekannt, etwas eigensinnig.

Nur drei Spieler höher im Kurs als Widmer

Interessant: Auf eine sehr hohe Zustimmung kommt Silvan Widmer (33). Der Aargauer stand beim Start-Dämpfer gegen Katar (1:1) hinten an. Yakin experimentierte mit Zakaria in der Rechtsverteidigung – mit mässigem Erfolg. Nun sind 88 Prozent der Blick-User dafür, dass Widmer in die Startelf gehört. Es ist der vierthöchste Wert im Team hinter Akanji (97 Prozent), Xhaka (91 Prozent), Elvedi (90 Prozent).

Auf die geringste Zustimmung in der Top 11 der Start-Wunschspieler kommt Ruben Vargas (27) mit 52 Prozent. Ob er einem anderen Flügel den Vortritt lassen muss? Schon bald werden die Aufstellungsfragen heiss. Die Nati will ab 21 Uhr in Los Angeles nach dem Katar-Kater den Spiess umdrehen und die Schweizer WM-Euphorie so richtig entfachen.

Nati spielt im teuersten Stadion der Welt gegen Bosnien
0:55
4,5-Milliarden-Arena:Nati spielt im teuersten Stadion der Welt
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
SC Freiburg
SC Freiburg
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        Bosnien und Herzegowina
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        SC Freiburg
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