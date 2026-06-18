Die WM ist wieder die Zeit, in der es in der Schweiz neun Millionen Nationaltrainer gibt. Alle wollen es besser wissen als Murat Yakin. In der Blick-Umfrage zur Wunschelf gegen Bosnien zeichnen sich klare Tendenzen ab. Hier die Auflösung.

Soll er gegen Bosnien spielen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kein Traum-Debüt für Manzambi – kriegt er nun eine neue Chance?

Klare Tendenz in der Abwehr: Widmer ist sehr hoch im Kurs

97 Prozent haben für Abwehrboss Akanji abgestimmt

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Heisse Diskussion um den teuersten Spieler im Schweizer Kader. Gehört Johan Manzambi (20) in die Startelf am Donnerstagabend gegen Bosnien & Herzegowina? Ja, findet die Blick-Community. Drei Viertel der User haben den Genfer im interaktiven Aufstellungstool in die Startelf gewählt. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Dass Manzambi zumindest ein heisser Kandidat ist, deutet auch Nati-Trainer Murat Yakin (51) an. Der Youngster werde spielen, sagt er. «Ob von Beginn an oder erst im Lauf des Spiels, werden wir aber sehen.» In seiner noch jungen Nati-Karriere stand der vielseitig einsetzbare Offensivspieler erst viermal in der Startelf, neunmal kam er bisher von der Bank aus.

In einer Umfrage am Spieltag stimmten sogar 80 Prozent für Manzambi in der Nati-Startelf ab. «Ja! Seine Unbekümmertheit würde Yakins Teams guttun», lautete die Antwortmöglichkeit. Demgegenüber wählte der Rest: «Nein! Dafür war sein Auftritt im ersten Spiel zu schwach.» Nach der Einwechslung in der 65. Minute gegen Katar agierte das Freiburg-Juwel, auch als Super-Joker bekannt, etwas eigensinnig.

Nur drei Spieler höher im Kurs als Widmer

Interessant: Auf eine sehr hohe Zustimmung kommt Silvan Widmer (33). Der Aargauer stand beim Start-Dämpfer gegen Katar (1:1) hinten an. Yakin experimentierte mit Zakaria in der Rechtsverteidigung – mit mässigem Erfolg. Nun sind 88 Prozent der Blick-User dafür, dass Widmer in die Startelf gehört. Es ist der vierthöchste Wert im Team hinter Akanji (97 Prozent), Xhaka (91 Prozent), Elvedi (90 Prozent).

Auf die geringste Zustimmung in der Top 11 der Start-Wunschspieler kommt Ruben Vargas (27) mit 52 Prozent. Ob er einem anderen Flügel den Vortritt lassen muss? Schon bald werden die Aufstellungsfragen heiss. Die Nati will ab 21 Uhr in Los Angeles nach dem Katar-Kater den Spiess umdrehen und die Schweizer WM-Euphorie so richtig entfachen.

0:55 4,5-Milliarden-Arena: Nati spielt im teuersten Stadion der Welt