In Salt Lake City bei den Mormonen ist die WM eigentlich weit, weit weg. Hier aber haben die Bosnier ihre Zelte aufgeschlagen. Vor dem Duell mit der Nati wird das Team von zahlreichen Auswanderern heiss gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edin Dzeko steht am Donnerstag gegen die Schweiz höchstwahrscheinlich in der Startelf

Jovo Lukic gewinnt gegen Kanada neun von neun Kopfballduellen – neuer WM-Rekord

Bosnien trainiert im America First Field vor Tausenden Fans aus der lokalen Diaspora

Alain Kunz Reporter Fussball

«Dzeko, Dzeko!», tönt es immer wieder aus der einen Kurve, die für die Fans im America First Stadium in Sandy bei Salt Lake City geöffnet ist. 3000 sind es sicher, welche die «Drachen», wie das Nationalteam Bosniens genannt wird, anfeuern. Der lokale Ableger des Sportsenders Fox meldet gar 7000.

Sie alle beschäftigt die Frage, die vor dem Knüller gegen die Schweiz am Donnerstag am brennendsten interessiert: Kann Superstar Edin Dzeko von Beginn weg ran? Die Antwort nach der Inspektion heisst zu 99 Prozent: ja!

Die bosnische Lichtgestalt kann die gesamte Einheit mitmachen und spielt auch gleich noch Assistenztrainer, als er die verschobene Sprintleiter richtet. Mittlerweile ist auch klar, dass es längst nicht mehr die im Playoff-Final gegen Italien verletzte Schulter war, die den Rekordnationalspieler daran hinderte, sein 149. Länderspiel schon gegen Kanada zu machen, sondern ein Zwicken im Rücken. Aber er ist fit, bereit, und brennt auf das Spiel gegen das Land, das er verehrt.

Lukic geht in die WM-Annalen ein

So wird der Startelf-Einsatz von Jovo Lukic, dem Torschützen aus dem Kanada-Spiel, ein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Nichtsdestotrotz ist er einer der beiden Spieler, die sich den wenigen Medienvertretern stellen. «Ich respektiere alle Entscheidungen des Coachs», sagt der Torschützenkönig der rumänischen SuperLiga. Und fügt an: «Edin ist unser Leader.»

Was Lukic besonders freut: Noch nie hatte ein Spieler neun von neun Kopfballduellen an einer Endrunde gewonnen. Lukic schaffte das. «Als mir das einige Spieler erzählten, dachte ich, sie würden Witze machen. Dann habe ich es gecheckt. Es stimmt! Unglaublich, in die Geschichte der WM eingegangen zu sein.»

Auch Haris Tabakovic ist erstmals wieder im Teamtraining, offizielle Antworten zu seinem Fitnesszustand gibt es keine. Aber sobald das Training intensiver wird, sobald es um Zweikämpfe geht, trainiert der Grenchner alleine mit einem Assistenten. Wie gehts? «Es geht voran. Aber ich muss Geduld haben und Schritt für Schritt machen», sagt Tabakovic zu Blick. Kommt das Schweiz-Spiel also zu früh? «Wir werden sehen.» Wenn einer zwei Tage vor dem Spiel noch individuell trainieren muss, ist ein Einsatz ausgeschlossen. So wäre dann Lukic erster Back-up für Dzeko und den Ex-St.-Galler Ermedin Demirovic.

Bosnische Musik und Cevapcici

Dass die Bosnier ihr Camp in Salt Lake City im Mormonen-Staat Utah als Basis wählten, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Das hat nichts mit einer selbst verschriebenen Alkohol-Abstinenz sowohl bei Moslems, welche die Mehrheit der Bosnier stellen, noch den Mormonen zu tun, deren Religion Alkohol ebenfalls verbietet. Es hat zwei andere Gründe: Zum einen liegt Utah auf dem Weg von Toronto nach Los Angeles, den beiden ersten Spielorten der Bosnier. Zum anderen gibt es in Utah die viertgrösste bosnische Diaspora in den Staaten. Total sollen es in den USA rund 350’000 Bosnier sein. Die mit Abstand grösste Zahl findet man in St. Louis, Missouri, mit rund 60’000 Aussiedlern. Nur wäre das dann doch sehr weit weg von L.A. und Seattle, dem dritten Spielort, gewesen.

«Es ist surreal», sagt Alma aus Provo, Utah, gegenüber Blick. «Es ist das erste Jahr, in welchem wir im Sommer nicht in die Heimat geflogen sind – und jetzt kommt Bosnien zu uns. Grossartig!» Hinter ihr brutzeln die Cevapcici, bosnische Musik unterlegt das kleine Volksfest im Stadion, in dem üblicherweise das MLS-Team Real Salt Lake seine Heimspiele austrägt.

«Kein Team ist ohne Grund hier»

Nun gehts gegen die Schweiz. Im ersten Gruppenspiel der Bosnier gegen Kanada war Innenverteidiger Tarik Muharemovic eine Bank. Der in Slowenien geborene, aber in Österreich aufgewachsene Abwehrspieler war erstaunt, dass sich die Nati gegen Katar noch hat die Butter vom Brot nehmen lassen, sagt aber: «Man darf kein Team unterschätzen. Keines ist ohne Grund hier.» Und er fügt an: «Die ersten Spiele in solchen Turnieren sind immer die schwierigsten.»

Das habe man auch bei den Spaniern gegen die Kapverden gesehen. Bleibt die Schweiz aber trotz «Katarstrophe» Favorit? Der blondierte Hüne meint dazu bloss: «Wir wissen, wer die Schweiz ist. Wir müssen uns nicht ansehen, wie die gegen Katar gespielt haben.» Bleibt an der Nati, zu zeigen, dass sie diesen Respekt auch verdient. Mit einer adäquaten Leistung.