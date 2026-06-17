Jetzt bist du der Nati-Boss! Stell deine Startelf für den WM-Auftakt gegen Katar auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktik-Tafel.

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Die WM-Auftakt der Schweiz lief mit dem 1:1 gegen Katar nicht wie geplant. Und auch Nati-Coach Murat Yakin bewies dabei ein eher unglückliches Händchen.

Umso wichtiger wird, mit welcher Aufstellung die Schweiz im zweiten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina antritt. Und jetzt bist du gefragt: Zeig der Schweiz, wie viel Taktik-Fuchs in dir steckt.

Egal ob klassisches 4-4-2 oder riskantes Offensiv-System – mit Zakaria oder ohne: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunsch-Spieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Murat Yakin.

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Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

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