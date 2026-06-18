Neues Spiel, neues Glück. Unter diesem Motto geht Murat Yakin ins zweite WM-Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina. Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für die K.-o-Phase praktisch geschafft. Sonst geht das Zittern für die Nati so richtig los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati ist mit 1:1 gegen Katar ins WM-Turnier gestiegen

Trainer Murat Yakin erwägt taktische Änderungen gegen Bosnien und Herzegowina

Bosnien holte Kanada-Remis und hatte bei der Qualifikation Italien ausgeschaltet

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Noch vor dem Katar-Spiel war Murat Yakin (51) zum Scherzen aufgelegt. Er und Captain Granit Xhaka (33) boten sich am Freitag, einen Tag vor dem WM-Auftakt, einen Schlagabtausch an Sprüchen, ehe sie knapp 24 Stunden nach dem 1:1 gegen den krassen Aussenseiter nicht mehr viel zu lachen hatten.

Die Folge des Resultats: lange Gesichter, Unzufriedenheit, Diskussionen und Unruhe im Nati-Camp.

Gross kommentieren will Yakin die Ereignisse der letzten Tage nicht. «Wir können uns nur auf unseren Job fokussieren und wollen es besser machen, was das Resultat betrifft.» Vor dem Duell gegen Bosnien und Herzegowina tritt er wesentlich sachlicher und seriöser an der obligatorischen Pressekonferenz auf, was wohl nicht nur an seiner angeschlagenen körperlichen Verfassung liegen dürfte, sondern vor allem am missglückten Start ins Turnier. «Ich vertraue aber der Mannschaft. Wir haben erfahrene Spieler, die mit dem Druck umgehen können.»

Anderer Gegner, andere Taktik?

Ob die Enttäuschung zum Auftakt personelle Wechsel zur Folge hat, lässt Yakin offen. Er würde gegen Katar noch einmal die gleiche Startelf aufs Feld schicken. «Aber nun ist es ein anderer Gegner, mit einer anderen Taktik. Das gibt uns die Möglichkeit, etwas zu verändern.» Dass Yakin viele Wechsel vornehmen wird, ist dennoch nicht anzunehmen, auch wenn er davon spricht, «dass wir im Training zwei, drei Sachen ausprobiert haben». Silvan Widmer könnte anstelle von Denis Zakaria ins Team rücken. Auch Johan Manzambi wird spielen, so Yakin. «Ob von Beginn an oder erst im Lauf des Spiels, werden wir aber sehen.»

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Gegen Bosnien und Herzegowina erwartet die Nati einen robusten Gegner, der sehr vertikal spielt. «Sie haben sehr gute Stürmer. Und wir kennen auch ihre Stärken bei Standardsituationen», so Yakin. Der Respekt vor dem Gegner, der zum Auftakt Gastgeber Kanada ein 1:1 abgerungen hat, ist spürbar. Auf dem Weg zur zweiten WM-Teilnahme nach 2014 eliminierte das Team von Sergej Barbarez im Frühjahr in den Playoffs auswärts Wales und zu Hause Italien. «Sie haben sich mit starken Leistungen durchgesetzt», so Yakin.

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Die Vorfreude auf das Spiel ist trotz Grippe und dem missglückten WM-Start beim Nati-Coach spürbar. Und trotz der angespannten Ausgangslage versucht Yakin, auch eine gewisse Lockerheit auszustrahlen: «Abgerechnet wird am Schluss. Wenns gegen Bosnien klappt, umso schöner. Wenn nicht, haben wir noch einmal eine Chance.» Ein Final gegen Kanada zum Abschluss am 24. Juni will die Nati aber unter allen Umständen verhindern.

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