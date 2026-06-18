DE
FR
Abonnieren
Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien
0:50
«Versuchen, dagegenzuhalten»:Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien

Nati geht Bosnien-Match mit anderer Ernsthaftigkeit an
Johan Manzambi wird spielen, aber ...

Neues Spiel, neues Glück. Unter diesem Motto geht Murat Yakin ins zweite WM-Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina. Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für die K.-o-Phase praktisch geschafft. Sonst geht das Zittern für die Nati so richtig los.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/6
Trotz Grippe gibt sich Murat Yakin vor dem Spiel gegen Bosnien und Herzegowina fokussiert.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Nati ist mit 1:1 gegen Katar ins WM-Turnier gestiegen
  • Trainer Murat Yakin erwägt taktische Änderungen gegen Bosnien und Herzegowina
  • Bosnien holte Kanada-Remis und hatte bei der Qualifikation Italien ausgeschaltet
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Noch vor dem Katar-Spiel war Murat Yakin (51) zum Scherzen aufgelegt. Er und Captain Granit Xhaka (33) boten sich am Freitag, einen Tag vor dem WM-Auftakt, einen Schlagabtausch an Sprüchen, ehe sie knapp 24 Stunden nach dem 1:1 gegen den krassen Aussenseiter nicht mehr viel zu lachen hatten.

Die Folge des Resultats: lange Gesichter, Unzufriedenheit, Diskussionen und Unruhe im Nati-Camp.

Gross kommentieren will Yakin die Ereignisse der letzten Tage nicht. «Wir können uns nur auf unseren Job fokussieren und wollen es besser machen, was das Resultat betrifft.» Vor dem Duell gegen Bosnien und Herzegowina tritt er wesentlich sachlicher und seriöser an der obligatorischen Pressekonferenz auf, was wohl nicht nur an seiner angeschlagenen körperlichen Verfassung liegen dürfte, sondern vor allem am missglückten Start ins Turnier. «Ich vertraue aber der Mannschaft. Wir haben erfahrene Spieler, die mit dem Druck umgehen können.»

Anderer Gegner, andere Taktik?

Ob die Enttäuschung zum Auftakt personelle Wechsel zur Folge hat, lässt Yakin offen. Er würde gegen Katar noch einmal die gleiche Startelf aufs Feld schicken. «Aber nun ist es ein anderer Gegner, mit einer anderen Taktik. Das gibt uns die Möglichkeit, etwas zu verändern.» Dass Yakin viele Wechsel vornehmen wird, ist dennoch nicht anzunehmen, auch wenn er davon spricht, «dass wir im Training zwei, drei Sachen ausprobiert haben». Silvan Widmer könnte anstelle von Denis Zakaria ins Team rücken. Auch Johan Manzambi wird spielen, so Yakin. «Ob von Beginn an oder erst im Lauf des Spiels, werden wir aber sehen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Gegen Bosnien und Herzegowina erwartet die Nati einen robusten Gegner, der sehr vertikal spielt. «Sie haben sehr gute Stürmer. Und wir kennen auch ihre Stärken bei Standardsituationen», so Yakin. Der Respekt vor dem Gegner, der zum Auftakt Gastgeber Kanada ein 1:1 abgerungen hat, ist spürbar. Auf dem Weg zur zweiten WM-Teilnahme nach 2014 eliminierte das Team von Sergej Barbarez im Frühjahr in den Playoffs auswärts Wales und zu Hause Italien. «Sie haben sich mit starken Leistungen durchgesetzt», so Yakin.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Vorfreude auf das Spiel ist trotz Grippe und dem missglückten WM-Start beim Nati-Coach spürbar. Und trotz der angespannten Ausgangslage versucht Yakin, auch eine gewisse Lockerheit auszustrahlen: «Abgerechnet wird am Schluss. Wenns gegen Bosnien klappt, umso schöner. Wenn nicht, haben wir noch einmal eine Chance.» Ein Final gegen Kanada zum Abschluss am 24. Juni will die Nati aber unter allen Umständen verhindern.

Mehr zur Nati
Nati-Trainer Murat Yakin ist krank
Mit Video
Ausgerechnet vor Bosnien-Spiel
Nati-Trainer Murat Yakin ist krank
«Wenn man damit ein Problem hat, ist man im Fussball falsch»
Mit Video
«Wer damit ein Problem hat»
Freuler spricht Klartext über Xhaka-Kritik und die Stimmung in der Nati
Nati-Captain Xhaka sorgt für viele Fragezeichen
Mit Video
Toxisch? Zu mächtig? Im Tief?
Nati-Captain Xhaka sorgt für viele Fragezeichen
Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        WM 2026
        WM 2026
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina