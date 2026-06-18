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Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien
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«Versuchen, dagegenzuhalten»:Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien

Ausgerechnet vor Bosnien-Spiel
Nati-Trainer Murat Yakin ist krank

An der WM 2022 in Katar setzte eine Grippewelle mehrere Schweizer Spieler ausser Gefecht. Nun hat es auch an diesem Turnier den ersten Nati-Vertreter erwischt: Trainer Murat Yakin.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Murat Yakin ist leicht angeschlagen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Trainer Murat Yakin vor WM-Spiel gegen Bosnien krank
  • Klimaanlagen-Problem erneut Gesundheitsrisiko für Schweizer Team
  • 2022 verpassten drei Spieler wegen Erkältung wichtige Partien
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Lucas Werder und Toto Marti

Unmittelbar vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina hat es Murat Yakin (51) wieder erwischt – der Nati-Coach ist am Kränkeln! An der Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit) wirkt er leicht angeschlagen. Nach Blick-Infos hatte Yakin in der Nacht zuvor kaum ein Auge zugetan. Dabei hatte man im Vorfeld der WM von SFV-Seite versichert, man habe die Klimaanlagen-Situation im Griff.

Schliesslich wollte man eine ähnliche Krankheitswelle wie 2022 unbedingt verhindern. Aufgrund der stark klimatisierten Infrastruktur hatten an der letzten WM in Katar zahlreiche Schweizer Spieler mit Erkältungssymptomen zu kämpfen. Unter anderen lagen Yann Sommer und Nico Elvedi mehrere Tage lang flach. Beide verpassten das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Serbien (3:2). Mit Silvan Widmer fiel danach ein weiterer Spieler für den Achtelfinal gegen Portugal (1:6) aus.

Yakin wurde schon beim letzten USA-Besuch krank

Damals war Yakin während des Turniers noch von der Erkältungswelle verschont geblieben. Dafür hatte der Nati-Coach im Anschluss mit einer heftigen Grippe zu kämpfen. Und auch Ende des letzten Jahres musste Yakin krankheitsbedingt heftig unten durch, als er mit einer SFV-Delegation in Kalifornien mehrere Standorte für das Schweizer WM-Camp besichtigte.

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Blick hatte den Basler im Mai im grossen WM-Interview noch scherzhaft danach gefragt, ob er innerhalb des Staffs einen Klimaanlagen-Minister ernennen werde. «Ich überlege mir da noch einen Namen», antwortete Yakin mit einem Schmunzeln. Einen Tag vor dem Spiel gegen Bosnien und Herzegowina hat der kranke Nati-Trainer nun aber nur wenig zu lachen. Gute Besserung!

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Bosnien und Herzegowina
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WM 2026
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Schweiz
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