An der WM 2022 in Katar setzte eine Grippewelle mehrere Schweizer Spieler ausser Gefecht. Nun hat es auch an diesem Turnier den ersten Nati-Vertreter erwischt: Trainer Murat Yakin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Trainer Murat Yakin vor WM-Spiel gegen Bosnien krank

Klimaanlagen-Problem erneut Gesundheitsrisiko für Schweizer Team

2022 verpassten drei Spieler wegen Erkältung wichtige Partien

Unmittelbar vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina hat es Murat Yakin (51) wieder erwischt – der Nati-Coach ist am Kränkeln! An der Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit) wirkt er leicht angeschlagen. Nach Blick-Infos hatte Yakin in der Nacht zuvor kaum ein Auge zugetan. Dabei hatte man im Vorfeld der WM von SFV-Seite versichert, man habe die Klimaanlagen-Situation im Griff.

Schliesslich wollte man eine ähnliche Krankheitswelle wie 2022 unbedingt verhindern. Aufgrund der stark klimatisierten Infrastruktur hatten an der letzten WM in Katar zahlreiche Schweizer Spieler mit Erkältungssymptomen zu kämpfen. Unter anderen lagen Yann Sommer und Nico Elvedi mehrere Tage lang flach. Beide verpassten das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Serbien (3:2). Mit Silvan Widmer fiel danach ein weiterer Spieler für den Achtelfinal gegen Portugal (1:6) aus.

Yakin wurde schon beim letzten USA-Besuch krank

Damals war Yakin während des Turniers noch von der Erkältungswelle verschont geblieben. Dafür hatte der Nati-Coach im Anschluss mit einer heftigen Grippe zu kämpfen. Und auch Ende des letzten Jahres musste Yakin krankheitsbedingt heftig unten durch, als er mit einer SFV-Delegation in Kalifornien mehrere Standorte für das Schweizer WM-Camp besichtigte.

Blick hatte den Basler im Mai im grossen WM-Interview noch scherzhaft danach gefragt, ob er innerhalb des Staffs einen Klimaanlagen-Minister ernennen werde. «Ich überlege mir da noch einen Namen», antwortete Yakin mit einem Schmunzeln. Einen Tag vor dem Spiel gegen Bosnien und Herzegowina hat der kranke Nati-Trainer nun aber nur wenig zu lachen. Gute Besserung!

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