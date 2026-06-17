Gelson Fernandes hetzt als Fifa-Direktor von WM-Spiel zu WM-Spiel. Zwei waren ganz speziell: Jenes der Schweiz und das sensationelle 0:0 der Kapverden, seiner Heimat, gegen Spanien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gelson Fernandes lobt kleine Fussball-Nationen wie Kap Verde für starke Leistungen

Uefa-Chef Ceferin kritisiert aufgeblähte WM, Fernandes gibt aber keine Antwort

Gelson warnt die Schweiz vor den schwierigen Spielen gegen Bosnien und Kanada

Alain Kunz Reporter Fussball

Wenn Gelson Fernandes (39) anwesend ist, muss man nur ein Land erwähnen, dann hüpft das Herz des Wallisers. Es ist die erfolgreichste Fussball-Nation der letzten zwei Jahrzehnte. Spanien!

Zweimal Europameister. 2010 Weltmeister. 2023 Nations-League-Sieger. Doch wenn Fernandes und seine Heimat Kap Verde mit im Spiel sind, klappt für die Furia Roja nichts. 2010 schoss er im Auftaktspiel in Südafrika das einzige Tor zum 1:0 für die Schweiz. Was Spanien indes nicht daran hinderte, den Titel doch zu holen.

Und nun dieses unfassbare 0:0 von Kap Verde gegen Spanien mit wahrscheinlich mehreren Cousins und Cou-Cousins und weiteren Verwandten (dazu reicht es, in derselben Strasse aufgewachsen zu sein) von Fernandes, die irgendwie mit dabei waren. «Ich bin sehr glücklich für und stolz auf mein Land, dass die Jungs das geschafft haben. Credits auch an Coach Bubista. Die Taktik war perfekt, die Spieler haben sich sehr diszipliniert daran gehalten.»

Endlich Tränen der Freude

Noch vor der WM-Endrunde hatte Uefa-Boss Aleksander Ceferin (58) die aufgeblähte WM kritisiert und gesagt, dass dies dem Fussball nicht guttue, weil «viele Spiele völlig uninteressant» seien. Lieferten die Kapverden, Katar, Australien oder Saudi-Arabien nun die beeindruckende Antwort darauf? Gelson Fernandes, Vize-Direktor Mitgliedsverbände der Fifa und in dieser Funktion von einem Spiel zum anderen jettend, will die Erfolge nicht so verstanden wissen.

Fernandes, der in der kapverdischen Hauptstadt Praia geboren und mit fünf Jahren in die Schweiz kam: «Ich muss Ceferin nicht antworten, wir arbeiten ja zusammen. Ich halte es vielmehr für wohltuend, diese kleine Nationen performen zu sehen für die Werte, welche sie vertreten. Für die Emotionen. Für die Tränen, die dort vergossen werden – nun öfter als erwartet als Tränen der Freude.»

Von den kleinen Fussball-Nationen haben nur der Irak und Curaçao nicht für einen Coup gesorgt. Letztere kassierten sieben Tore gegen Deutschland. Gelson Fernandes' Konter: «Das ist auch Brasilien schon widerfahren.»

«Die Schweiz muss höllisch aufpassen»

Tränen gabs auch bei Gelsons Tochter. «Sie kam aufgelöst von der Schule zurück, nachdem ihre Kollegen die Kapverden lächerlich gemacht hätten, als sie sagten, sie würden alle Spiele verlieren. Nun kam sie mit einem wunderbaren Strahlen im Gesicht zurück.» Nein, diese Nationen seien alle akribisch vorbereitet. Das sei kein «n’importe quoi» mehr, wie früher, wie die Welschen sagen. Wörtlich übersetzt: irgendwas.

Auch Katar gehört zu diesen Ländern. Und der Stachel dieses 1:1 sitze tief, ist Fernandes überzeugt. «Die Schweiz muss höllisch aufpassen. Die beiden Spiele gegen Bosnien und Kanada werden ungleich schwieriger als dasjenige gegen Katar. Bosnien zum Beispiel hat nicht irgendjemanden eliminiert. Sondern den vierfachen Weltmeister Italien. Italien ist und bleibt Italien. Die rauszuwerfen, ist eine Parforce-Leistung.»

Fernandes teilt damit die Sorgen, die mancher Fan auch hat. Auch wir.