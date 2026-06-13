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Verlieren? Fast unmöglich!
Die Schweizer Nati kann WM-Startspiele

Heute beginnt für die Nati das WM-Abenteuer. Und für einmal ist sie Favorit; nicht nur gegen Katar, sondern auch auf den Gruppensieg. Ein WM-Fehlstart? Praktisch ausgeschlossen. Denn eine Schweizer Startniederlage an einer WM gab es letztmals vor 60 Jahren.
Publiziert: 19:10 Uhr
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Für Murat Yakin und die Nati geht die WM am Samstag gegen Katar los.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz trifft in WM-Auftaktspiel auf Katar, Schweiz ist ungeschlagen seit 1966
  • Katar gewann Asien Cup 2024, doch seit 3 Jahren kein Top-Sieg
  • Schweiz kann mit Sieg in K.o.-Phase einziehen, Statistik spricht dafür
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Auch wenn Silvan Widmer (33) und Denis Zakaria (29) in den letzten Tagen davor gewarnt haben, Katar zu unterschätzen, glaubt kaum jemand daran, dass die Nummer 56 der Welt der Nati den WM-Auftakt versalzen könnte. 2024 gewann Katar immerhin den Asien Cup und schlug später in einem WM-Qualifikationsspiel Usbekistan.

Und trotzdem: Eine Niederlage der Nati wäre eine Blamage – wie damals im November 2018 beim 0:1 im Testspiel in Lugano. Im Nati-Camp hofft man auf das gegenteilige Szenario: Mit einem klaren Sieg würde die Schweiz bereits mit eineinhalb Beinen in der K.o.-Phase stehen, da die besten acht der zwölf Gruppendritten auch in die Sechzehntelfinals einziehen.

«Ein guter Start ist ein Türöffner», sagte SFV-Präsident Peter Knäbel im Blick-Interview vor dem WM-Start. Bei allen erfolgreichen Schweizer Kampagnen seit der Jahrtausendwende ist dies der Fall gewesen. Und auch ein Blick zurück zeigt: Die Nati kann WM-Startspiele. Seit der WM 1966 in England hat sie nie ein WM-Auftaktspiel verloren – trotz starker Gegner.

WM 1994: 1:1 gegen die USA

Georges Bregy prägt das erste Schweizer WM-Spiel nach 28 Jahren mit seinem herrlichen Freistosstor zum 1:0. Trotz grosser Unterstützung der zahlreichen Schweizer Fans reicht es im Silverdome in Detroit nicht zum Sieg. Eric Wynalda macht es im Glutofen Bregy gleich und trifft per Freistoss zum 1:1.

WM 2006: 0:0 gegen Frankreich

Nach der turbulenten Barrage gegen die Türkei löst die WM-Teilnahme der Nati unter Köbi Kuhn eine grosse Euphorie aus. Zehntausende Fans sind auch in Stuttgart zugegen, als Alex Frei und Co. Frankreich mit Zinédine Zidane, Thierry Henry und Franck Ribéry ein 0:0 abringt, dem Sieg dabei aber näher steht.

WM 2010: 1:0 gegen Spanien

Trotz 73 Prozent Ballbesitz und 22:6 Torschüssen beisst sich Europameister Spanien an der Nati die Zähne aus. Zum Held von Durban wird Gelson Fernandes, der in der 52. Minute den Ball über die Linie drückt. «Einfach nur Geilson!», titelte der Blick. Am Ende scheidet die Nati aber trotzdem in der Vorrunde aus.

WM 2014: 2:1 gegen Ecuador

Haris Seferovic erlöst das Hitzfeld-Team in Brasilia mit dem Siegtreffer in der 93. Minute. Noch mehr in Erinnerung bleibt die Entstehung des Tors. Valon Behrami gewinnt im eigenen Strafraum mit einem riskanten Tackling den Ball, rennt über den halben Platz und lässt sich dabei auch durch ein hartes Foul nicht stoppen.

WM 2018: 1:1 gegen Brasilien

Wieder steht Valon Behrami im Fokus. Als Sonderbewacher von Neymar kauft er mit hartem, aber fairem Körpereinsatz dem brasilianischen Superstar den Schneid ab. Steven Zuber gleicht in Rostow nach einem Corner per Kopf zum 1:1 aus – sein leichter Schubser wird dabei nicht geahndet.

WM 2022: 1:0 gegen Kamerun

Das Spektakel hält sich in Al-Wakrah zwar in Grenzen, die Nati legt mit dem Mini-Sieg aber den Grundstein zur Achtelfinal-Qualifikation. Held des Tages: Breel Embolo, der gegen sein Geburtsland trifft, aus Respekt aber auf einen Torjubel verzichtet. Schliesslich hätte er auch für Kamerun spielen können.

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Frankreich
Frankreich
Spanien
Spanien
England
England
Türkei
Türkei
FC Lugano
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        Spanien
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        Türkei
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