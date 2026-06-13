Heute beginnt für die Nati das WM-Abenteuer. Und für einmal ist sie Favorit; nicht nur gegen Katar, sondern auch auf den Gruppensieg. Ein WM-Fehlstart? Praktisch ausgeschlossen. Denn eine Schweizer Startniederlage an einer WM gab es letztmals vor 60 Jahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft in WM-Auftaktspiel auf Katar, Schweiz ist ungeschlagen seit 1966

Katar gewann Asien Cup 2024, doch seit 3 Jahren kein Top-Sieg

Schweiz kann mit Sieg in K.o.-Phase einziehen, Statistik spricht dafür

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Auch wenn Silvan Widmer (33) und Denis Zakaria (29) in den letzten Tagen davor gewarnt haben, Katar zu unterschätzen, glaubt kaum jemand daran, dass die Nummer 56 der Welt der Nati den WM-Auftakt versalzen könnte. 2024 gewann Katar immerhin den Asien Cup und schlug später in einem WM-Qualifikationsspiel Usbekistan.

Und trotzdem: Eine Niederlage der Nati wäre eine Blamage – wie damals im November 2018 beim 0:1 im Testspiel in Lugano. Im Nati-Camp hofft man auf das gegenteilige Szenario: Mit einem klaren Sieg würde die Schweiz bereits mit eineinhalb Beinen in der K.o.-Phase stehen, da die besten acht der zwölf Gruppendritten auch in die Sechzehntelfinals einziehen.

«Ein guter Start ist ein Türöffner», sagte SFV-Präsident Peter Knäbel im Blick-Interview vor dem WM-Start. Bei allen erfolgreichen Schweizer Kampagnen seit der Jahrtausendwende ist dies der Fall gewesen. Und auch ein Blick zurück zeigt: Die Nati kann WM-Startspiele. Seit der WM 1966 in England hat sie nie ein WM-Auftaktspiel verloren – trotz starker Gegner.

WM 1994: 1:1 gegen die USA

Georges Bregy prägt das erste Schweizer WM-Spiel nach 28 Jahren mit seinem herrlichen Freistosstor zum 1:0. Trotz grosser Unterstützung der zahlreichen Schweizer Fans reicht es im Silverdome in Detroit nicht zum Sieg. Eric Wynalda macht es im Glutofen Bregy gleich und trifft per Freistoss zum 1:1.

WM 2006: 0:0 gegen Frankreich

Nach der turbulenten Barrage gegen die Türkei löst die WM-Teilnahme der Nati unter Köbi Kuhn eine grosse Euphorie aus. Zehntausende Fans sind auch in Stuttgart zugegen, als Alex Frei und Co. Frankreich mit Zinédine Zidane, Thierry Henry und Franck Ribéry ein 0:0 abringt, dem Sieg dabei aber näher steht.

WM 2010: 1:0 gegen Spanien

Trotz 73 Prozent Ballbesitz und 22:6 Torschüssen beisst sich Europameister Spanien an der Nati die Zähne aus. Zum Held von Durban wird Gelson Fernandes, der in der 52. Minute den Ball über die Linie drückt. «Einfach nur Geilson!», titelte der Blick. Am Ende scheidet die Nati aber trotzdem in der Vorrunde aus.

WM 2014: 2:1 gegen Ecuador

Haris Seferovic erlöst das Hitzfeld-Team in Brasilia mit dem Siegtreffer in der 93. Minute. Noch mehr in Erinnerung bleibt die Entstehung des Tors. Valon Behrami gewinnt im eigenen Strafraum mit einem riskanten Tackling den Ball, rennt über den halben Platz und lässt sich dabei auch durch ein hartes Foul nicht stoppen.

WM 2018: 1:1 gegen Brasilien

Wieder steht Valon Behrami im Fokus. Als Sonderbewacher von Neymar kauft er mit hartem, aber fairem Körpereinsatz dem brasilianischen Superstar den Schneid ab. Steven Zuber gleicht in Rostow nach einem Corner per Kopf zum 1:1 aus – sein leichter Schubser wird dabei nicht geahndet.

WM 2022: 1:0 gegen Kamerun

Das Spektakel hält sich in Al-Wakrah zwar in Grenzen, die Nati legt mit dem Mini-Sieg aber den Grundstein zur Achtelfinal-Qualifikation. Held des Tages: Breel Embolo, der gegen sein Geburtsland trifft, aus Respekt aber auf einen Torjubel verzichtet. Schliesslich hätte er auch für Kamerun spielen können.





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