Eine neue Doku über Doppelbürger im Schweizer Fussball zeigt, wie gross das Dilemma sein kann, wenn man sich für eine Nationalmannschaft entscheiden muss. Das sind die Erkenntnisse von der Premiere mit Breel Embolo und Manuel Akanji in St. Gallen.

Wie es ist mit zwei Herzen in der Brust

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Breel Embolo und Manuel Akanji stehen vor ihrer dritten WM-Teilnahme

Embolo entschied sich 2014 für die Schweiz, verlor dabei kamerunischen Pass

Doku-Serie «The Belonging» gibt neue Einblicke über das grosse Dilemma

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Spannung steigt. Breel Embolo (29) und Manuel Akanji (30) stehen beide vor ihrer dritten WM mit der Schweizer Nati. Doch nur wenig hat gefehlt, und die Geschichte wäre ganz anders herausgekommen – besonders bei Embolo.

«An einem Tag bin ich mit diesem Gefühl aufgestanden, am anderen Tag war es das andere Gefühl.» So erklärt Embolo das grosse Dilemma, in dem er einst als Jugendlicher steckte. Er musste sich schon sehr früh entscheiden, ob er für die Schweiz oder Kamerun spielen will.

«Eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens»

In der neuen Serie «The Belonging» wird klar, wie gross dieses Dilemma wirklich war. Die Macher der Serie haben Embolo und Akanji für die Doku über das Schicksal von Schweizer Doppelbürgern im Fussball sechs Jahre lang begleitet. Ausgestrahlt wird sie ab dem 3. Juni auf Sky Switzerland und Blue Entertainment. Blick ist bei der Premiere mit Embolo und Akanji am Freitagabend im Stadion in St. Gallen dabei.

«Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens», sagt Embolo rückblickend. Mittlerweile ist er gestandener Schweizer Nati-Stürmer mit 85 Länderspielen. Doch er kam in Kamerun zur Welt. Als er sechs Jahre alt ist, kommt er aus Yaoundé nach Basel.

Die Schweiz ist ihm zuerst fremd. «Die ersten Monate in der Schule waren extrem schwierig für mich. Ich habe nicht begriffen, wo ich bin, habe meine Familie in Kamerun extrem vermisst.» Sein grosses Idol ist als Bub dann Kameruns Weltstar Samuel Eto'o, der damals beim FC Barcelona spielt.

Embolo verliert seinen Pass – ein einschneidender Moment

In der Schweiz geht es für Embolo dann plötzlich schnell. Im zarten Alter von 17 Jahren debütiert er für den FC Basel. Er begeistert so sehr, dass er sich entscheiden muss und die Qual der Wahl hat: Schweiz oder Kamerun?

Noch im Frühling des Profi-Debüts bei Basel bemüht sich Idol Eto'o höchstpersönlich um das junge Sturmjuwel. Die lebende Kamerun-Legende bietet Embolo die Chance an, zusammen an die WM 2014 nach Brasilien zu fliegen. Plötzlich ist ein Sturmduo Eto'o/Embolo zum Greifen nah. Der Teenager besitzt zudem erst den Pass Kameruns. Eine Chance, die er eigentlich nicht ablehnen kann. Embolo ist in der Zwickmühle. «Es war ein unmöglicher Entscheid», sagt er. Denn er hat sich mittlerweile in der Schweiz gut zurechtgefunden und viele Freundschaften geschlossen.

Der Rest der Geschichte ist bekannt. Embolo schlägt die WM 2014 aus, erhält im Dezember danach den Schweizer Pass und entscheidet sich für die Nati. «Doch da habe ich gar nicht realisiert, dass ich meinen kamerunischen Pass abgeben muss.» Nach dem langen Ringen um den Nati-Entscheid ist es nochmals ein einschneidender Moment.

«Für Breel war es eine ganz andere Situation, als für mich», sagt Akanji. Doch auch beim Verteidiger von Inter Mailand schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Sein Vater stammt aus Nigeria, seine Mutter aus der Schweiz. Aufgewachsen ist Manuel Akanji in Wiesendangen ZH. Auch er gibt persönliche Einblicke.

Akanji hätte es sich ebenfalls überlegen müssen

Akanji offenbart: «2017 war es so weit und die Schweizer Nati hat mich angefragt. Ich habe immer dazu tendiert, für die Schweiz zu spielen. Aber in Nigeria hat sich niemand darum bemüht. Ansonsten hätte ich mir das schon nochmals genau überlegen müssen.»

Der Entscheid der beiden liegt mittlerweile weit zurück. Die Vorfreude auf die WM drückt bei den Nati-Stars durch, als sie in einem Raum in der St. Galler Arena von den jahrelangen Dreharbeiten erzählen. Doch einmal mehr wird klar, wie viel es zu erzählen gibt, wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen. Gleichzeitig erwähnen beide: «Wir sind stolz, für die Schweizer Nati zu spielen und haben den Entscheid zu keinem Zeitpunkt bereut.»

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