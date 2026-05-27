Vor einem Jahr war Johan Manzambi bei der Testspiel-Reise der Nati in die USA die Entdeckung. Inzwischen ist der 20-jährige Genfer das grosse Versprechen im Schweizer Fussball.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

In der NBA, der amerikanischen Basketball-Profiliga, wird jede Saison der beste sechste Mann ausgezeichnet. Also der beste Spieler eines Teams, der jeweils nicht in der Startaufstellung steht. Gäbe es diesen Award in der Nati, wäre Johan Manzambi (20) ein heisser Anwärter auf diesen. Denn der polyvalente Genfer ist trotz seiner herausragenden Saison in der Bundesliga in der Nati noch nicht Stammspieler.

Manzambi nimmt es gelassen. «Ich vertraue dem Trainer. Er hat seine Sache sehr gut gemacht, und auch die Mannschaft hat ihre Sache zuletzt sehr gut gemacht.» Er gebe sein Bestes und versuche, der Mannschaft zu helfen, «egal ob ich von Anfang an spiele, eingewechselt werde oder gar nicht zum Einsatz komme». In Freiburg ist Manzambi, der im Mittelfeld und im Sturm jede Position spielen kann, gesetzt.

Besonderes Spiel in Genf

In seinen bislang zehn Länderspielen ist Manzambi achtmal eingewechselt worden, meistens als Flügel. So auch am 15. November 2025 gegen Schweden in der WM-Quali, als er in der Nachspielzeit das 4:1 schoss. «Es war mein schönstes Tor der Karriere. Zu Hause in Genf, vor all meinen Freunden und meiner Familie», so Manzambi, der 2023 den Nachwuchs von Servette Richtung Freiburg verliess.

Seine Eltern, die aus Angola und der Demokratischen Republik Kongo stammen, und seine drei älteren Geschwister spielen eine wichtige Rolle im Leben von Johan Manzambi. «Sie sorgen dafür, dass ich auf dem Boden bleibe.» Auch der Glauben ist für ihn wichtig. Am liebsten hört er Gospelsongs, täglich betet er. Und wenn er zu Hause in Genf ist, geht er – wenn möglich – auch in die Kirche.

Bald teuerster Schweizer aller Zeiten?

Grund zum Abheben hätte Manzambi durchaus. Dank seiner starken Saison bei Freiburg, das den Einzug in den Europa-League-Final schaffte, steht er inzwischen in den Notizbüchern diverser Top-Klubs in Europa. Dass er, falls er gesund bleibt, dereinst Freiburgs teuerster Transfer wird (bisher 25 Millionen Euro), ist so gut wie sicher. Gut möglich, dass er aber auch Granit Xhaka als teuersten Schweizer Transfer aller Zeiten ablösen wird (45 Millionen Franken).

Der Spieler selbst nimmt die Spekulationen gelassen. «Mir ist egal, wie hoch mein Marktwert ist. Ich will einfach Fussball spielen und wenn möglich alles gewinnen.» Und er betont: «Noch bin ich Spieler von Freiburg.» Sein Fokus gilt der WM, womit sich für ihn ein Bubentraum erfüllt. Aber auch er weiss: Wenn er in den USA und Kanada ähnlich stark wie zuletzt in Freiburg spielt, dann dürfte bereits seine nahe Zukunft nicht im Breisgau liegen.

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