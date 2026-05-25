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Optimistischer Nati-Boss Tami
«Für einen Achtelfinal gegen Portugal würde ich unterschreiben»

Nati-Boss Pierluigi Tami blickt beim Auftakt des WM-Camps in Abtwil SG optimistisch auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die WM soll der krönende Abschluss seiner Zeit beim SFV werden.
Publiziert: 19:43 Uhr
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Pierluigi Tami schaut voller Zuversicht auf die WM in Nordamerika.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pierluigi Tami beendet nach der WM 2026 seine Karriere beim SFV
  • Viertelfinal als Ziel: Schweiz will beste WM der Geschichte spielen
  • Letzter Viertelfinal-Einzug der Nati war 1954 im Heimturnier
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Nein, Wehmut verspürt Pierluigi Tami (64) noch nicht. Mit der WM in Nordamerika endet die Ära des Direktors der Nationalmannschaften, der als Folge der Turbulenzen rund um die Doppeladler-Affäre an der WM 2018 in Russland installiert wurde. «Mein Fokus gilt voll und ganz dem Turnier. Erst wenn dieses vorbei ist, werde ich ein paar Worte über meine Zukunft verlieren.»

Der Tessiner macht zum Auftakt des Nati-Camps am Montag in Abtwil SG kein Geheimnis daraus, dass die Endrunde in Nordamerika nicht nur für ihn, sondern auch für den SFV zum Höhepunkt werden soll. «Für uns beginnt die WM heute», so der Tessiner, der das wiederholt, was bereits Nati-Trainer Murat Yakin (51) gesagt hatte: «Wir wollen die beste WM der Geschichte spielen.» 

Ein 1:6-Debakel als Augenöffner

Um das zu erreichen, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die 1:6-Schlappe vor vier Jahren im WM-Achtelfinal in Doha gegen Portugal hat Tami die Augen geöffnet. «Aus diesem Spiel haben wir so viel gelernt wie noch nie.»

Vor allem im Staff hat sich seither viel getan: Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Performance-Coaches, Spielanalysten – das Team, das sich um die Nati kümmert, ist noch grösser und professioneller geworden. Und auch die Erkenntnisse aus der Testspiel-Reise vor einem Jahr in die USA zahlen sich jetzt aus. «Uns kann nichts überraschen», so Tami. «Und falls Probleme auftauchen, werden wir diese lösen.»

Viertelfinal als Mindestziel

Auch sportlich hat der Nati-Boss allen Grund zur Zuversicht. Das Kader ist noch erfahrener und breiter geworden. Und abgesehen von den zwei, drei leicht angeschlagenen Spielern startet die Nati so sorgenfrei wie noch nie während Tamis Ära in die Vorbereitung auf ein grosses Turnier. «Ich erwarte, dass wir denselben überzeugenden Fussball zeigen wie in der Qualifikation; mit Qualität, Intensität und Kontinuität. Und wir wollen in der Vorrunde dreimal gewinnen.»

Schafft es die Nati, sich gegen Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada durchzusetzen, könnte es bei einem weiteren Erfolg in den Sechzehntelfinals in der Runde der letzten 16 zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen mit Portugal kommen. «Dafür würde ich unterschreiben», sagt Tami – in der Hoffnung, dass dann die Reise im Gegensatz zu 2022 noch nicht enden wird. 1954 erreichte die Schweiz am Heimturnier letztmals einen WM-Viertelfinal. Und dieser ist auch nun das Ziel. Oder wie Tami sagt: «Wir sind bereit für ein lange dauerndes Turnier.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
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4
Ecuador
Ecuador
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Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
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0
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2
Japan
Japan
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0
0
3
Schweden
Schweden
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0
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4
Tunesien
Tunesien
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Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
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1
Belgien
Belgien
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2
Ägypten
Ägypten
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3
Iran
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4
Neuseeland
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Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
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1
Spanien
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2
Kap Verde
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3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
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Uruguay
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Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
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1
Frankreich
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2
Senegal
Senegal
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3
Irak
Irak
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Norwegen
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Playoffs
Gruppe J
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SP
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Argentinien
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Algerien
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Österreich
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Jordanien
Jordanien
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Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
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1
Portugal
Portugal
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2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
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3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
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Kolumbien
Kolumbien
0
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Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
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England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
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Ghana
Ghana
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0
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4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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