Die Nati trifft sich in Abtwil SG zur unmittelbaren WM-Vorbereitung. Neben den am Wochenende noch im Einsatz gestandenen Spielern fehlt auch Gregor Kobel. Breel Embolo rückt verspätet ein.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Jetzt gehts los. 20 Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Katar in Santa Clara an der amerikanischen Westküste trifft sich die Nati zur unmittelbaren WM-Vorbereitung im Hotel Säntispark in Abtwil.

Am Montag rückt aber erst knapp die Hälfte des Kaders ein, da in den Ligen in England, Italien und Spanien am Wochenende noch gespielt worden ist. Ebenfalls noch nicht dabei ist der BVB-Goalie Gregor Kobel (28). Die Nummer 1 hat sich in seinem Kurzurlaub eine Grippe eingefangen und wird erst zum Team stossen, sobald er grünes Licht von den Ärzten erhält.

Auch Breel Embolo (29), dessen Saison mit Rennes bereits vor einer Woche zu Ende gegangen ist, wird erst am Dienstag erstmals wieder trainieren. Alle anderen Frankreich-Legionäre sowie die Spieler aus der Bundesliga – mit Ausnahme des verletzten Luca Jaquez vom unterlegenen DFB-Pokal-Finalisten Stuttgart – sowie die Spieler aus der Super League rückten am Montag ein.

Am Donnerstag kommen die Letzten

Spätestens am Donnerstag wird Nati-Trainer Murat Yakin alle 26 Spieler zur Verfügung haben. Am Sonntag findet im Kybunpark in St. Gallen gegen WM-Teilnehmer Jordanien das letzte Testspiel auf heimischen Boden statt. Am 2. Juni fliegt die Nati an die amerikanische Westküste, wo sie in San Diego ihr WM-Quartier bezieht. Dort bestreitet sie am 6. Juni gegen Australien auch die WM-Hauptprobe.

Zu den Spielern, die am Montag einrücken, gehören Christian Fassnacht, Marvin Keller, Yvon Mvogo, Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Denis Zakaria, Cedric Itten, Silvan Widmer und Zeki Amdouni. Breel Embolo folgt am Montagabend oder am Dienstag.

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