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Einrücken in St. Gallen
Kobel fehlt bei Nati-Zusammenzug überraschend

Die Nati trifft sich in Abtwil SG zur unmittelbaren WM-Vorbereitung. Neben den am Wochenende noch im Einsatz gestandenen Spielern fehlt auch Gregor Kobel. Breel Embolo rückt verspätet ein.
Publiziert: 11:59 Uhr
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Aktualisiert: 12:05 Uhr
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Noch hat Nati-Trainer Murat Yakin nicht alle WM-Spieler zur Verfügung.
Foto: keystone-sda.ch
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Jetzt gehts los. 20 Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Katar in Santa Clara an der amerikanischen Westküste trifft sich die Nati zur unmittelbaren WM-Vorbereitung im Hotel Säntispark in Abtwil.

Am Montag rückt aber erst knapp die Hälfte des Kaders ein, da in den Ligen in England, Italien und Spanien am Wochenende noch gespielt worden ist. Ebenfalls noch nicht dabei ist der BVB-Goalie Gregor Kobel (28). Die Nummer 1 hat sich in seinem Kurzurlaub eine Grippe eingefangen und wird erst zum Team stossen, sobald er grünes Licht von den Ärzten erhält.

Auch Breel Embolo (29), dessen Saison mit Rennes bereits vor einer Woche zu Ende gegangen ist, wird erst am Dienstag erstmals wieder trainieren. Alle anderen Frankreich-Legionäre sowie die Spieler aus der Bundesliga – mit Ausnahme des verletzten Luca Jaquez vom unterlegenen DFB-Pokal-Finalisten Stuttgart – sowie die Spieler aus der Super League rückten am Montag ein.

Am Donnerstag kommen die Letzten

Spätestens am Donnerstag wird Nati-Trainer Murat Yakin alle 26 Spieler zur Verfügung haben. Am Sonntag findet im Kybunpark in St. Gallen gegen WM-Teilnehmer Jordanien das letzte Testspiel auf heimischen Boden statt. Am 2. Juni fliegt die Nati an die amerikanische Westküste, wo sie in San Diego ihr WM-Quartier bezieht. Dort bestreitet sie am 6. Juni gegen Australien auch die WM-Hauptprobe.

Zu den Spielern, die am Montag einrücken, gehören Christian Fassnacht, Marvin Keller, Yvon Mvogo, Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Denis Zakaria, Cedric Itten, Silvan Widmer und Zeki Amdouni. Breel Embolo folgt am Montagabend oder am Dienstag. 

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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