Cedric Itten hat emotionale Wochen hinter sich. Erstmals reist der Basler mit der Nati an eine Endrunde – dank einer individuell starken Saison, die aber im Abstieg mit Fortuna Düsseldorf in die 3. Bundesliga gipfelte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cedric Itten erstmals bei einer Endrunde: WM-Debüt am 13. Juni

Dank 15 Toren in 30 Spielen überzeugt er Nati-Trainer Murat Yakin

Nach Düsseldorfs Abstieg ablösefrei: Interessenten wie Schalke und Basel

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Cedric Itten (29) war gerade beim Physiotherapeuten, als ihm vor zwei Wochen Nati-Trainer Murat Yakin (51) telefonisch die frohe Botschaft übermittelte. «Zwar hat er mich noch ein wenig auf die Folter gespannt und zuerst gefragt, wie es mir geht, ehe er gesagt hat, dass ich dabei bin. Ich hatte Gänsehaut.»

Mit der ersten Teilnahme an einer Endrunde geht für Itten ein Traum in Erfüllung. Seit November 2019 ist er in der Nati, als er gleich bei seinem Debüt gegen Georgien das entscheidende 1:0 schoss. Doch weder an den EM 2021 und 2024 noch an der WM 2022 gehörte er zum Kader. «Es bedeutet mir alles, mein Land zu vertreten», so Itten.

Nun hat es endlich geklappt. Weil Itten mit 15 Toren in 30 Spielen in der 2. Bundesliga eine starke Saison hinter sich hat – und weil er seine Rolle kennt. «Es ist ein langes Turnier, da braucht es Teamplayer, und das habe ich in der Nati auch immer gezeigt. Ich kann reinkommen und ein Tor schiessen. Breel ist die Nummer 1, aber ich werde gut trainieren und bereit sein.»

WM 2002 als Auslöser

Dass aus Cedric Itten überhaupt ein Fussballer wurde, hat viel mit der WM 2002 in Japan und Südkorea zu tun. Das Turnier in Fernost entfachte beim damals knapp Sechsjährigen das Feuer für den Fussball. «Ich habe Panini-Bilder gesammelt und den Final geschaut», so der 13-fache Internationale (5 Tore).

Besonders vom Brasilianer Ronaldo war er begeistert. «Ich wollte auch so gut werden wie er.» Mit acht Toren schoss «Il Fenomeno» den Rekordweltmeister zum fünften und bislang letzten Titel. «Danach fragte ich meinen Vater, ob ich in den Fussballklub gehen darf, was aber nicht so einfach war, weil viele Kids dieselbe Idee hatten», so Itten. Doch der kleine Cedric hat Glück, dank Beziehungen wird er bei den Black Stars Basel aufgenommen.

Ablösefrei dank Abstieg

22 Jahre später ist Itten selbst Teil des grössten Turniers. Und bis zum Auftakt am 13. Juni gegen Katar dürfte auch geklärt sein, wo Itten in der nächsten Saison spielt. Denn der Abstieg mit Düsseldorf hat für ihn auch eine gute Seite. Da sein Vertrag in der 3. Liga keine Gültigkeit hat, ist er ablösefrei zu haben. Das Interesse am «Gut und günstig Itten», so die «Bild», ist dementsprechend gross.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke hat die Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt. Auch der FC Basel soll sich mit ihm beschäftigen. «Es ist klar, dass ich irgendwann mal wieder in der Schweiz spielen werde», sagt Itten. «Aber dafür muss auch alles stimmen.» Alles deutet darauf hin, dass er vorerst in Deutschland bleiben wird. «Ich bin zu Düsseldorf gewechselt, weil ich in die 1. Bundesliga aufsteigen wollte», so Itten. Nun dürfte er dieses Ziel erreichen – einfach mit einem anderen Klub.

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