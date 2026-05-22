Im WM-Kader der Engländer fehlen einige prominente Namen. Dafür hat Trainer Thomas Tuchel auch die eine oder andere Überraschung parat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tuchel verzichtet auf Topstars für WM-Aufgebot in Nordamerika

Ivan Toney aus Saudi-Arabien überraschend nominiert, Gibbs-White nicht dabei

England spielt gegen Kroatien (17. Juni), Ghana (23.), Panama (27.)

Carlo Steiner Redaktor Sport

Thomas Tuchels (52) WM-Aufgebot gibt in England mächtig zu reden. Nicht alle sind mit der Wahl des Deutschen einverstanden.

Topstars wie Cole Palmer (24, Chelsea), Harry Maguire (33, ManUtd), Phil Foden (25, ManCity) und Trent Alexander-Arnold (27, Real Madrid) werden nicht mit nach Nordamerika reisen.

«Es macht für mich keinen Sinn, fünf Zehner mitzunehmen und sie ausserhalb ihrer besten Position spielen zu lassen», erklärt Tuchel die Absagen an Palmer und Foden an einer speziellen Pressekonferenz. Palmer hatte bei Chelsea in dieser Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, Foden war unter dem scheidenden ManCity-Trainer, Pep Guardiola, auch nicht mehr immer erste Wahl. In Nordamerika kommen für die Spielmacherrolle Jude Bellingham (22, Real Madrid), Morgan Rogers (23, Aston Villa) und Eberechi Eze (27, Arsenal) infrage.

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Maguire wegen Nicht-Aufgebot schockiert

In der Abwehr setzt Tuchel überraschend auf Tottenhams Djed Spence (25), der – anders als Alexander-Arnold – sowohl auf der linken als auch der rechten Seite eingesetzt werden kann.

In der Innenverteidigung fahren zum Beispiel Leverkusens Jarell Quansah (23) und Dan Burn (34) von Newcastle mit, mit denen nicht unbedingt gerechnet wurde. Der nicht berücksichtigte Maguire meldete sich schon vor der offiziellen Kaderverkündung auf Instagram zu Wort. «Ich war zuversichtlich, dass ich diesen Sommer eine wichtige Rolle für mein Land spielen kann. Ich bin schockiert und zutiefst enttäuscht von der Entscheidung. Ich habe nichts mehr geliebt, als das Nationaltrikot anzuziehen und mein Land in den letzten Jahren zu vertreten.»

Saudi-Stürmer überraschend dabei

Ebenfalls heiss diskutiert wird das Aufgebot von Ivan Toney. Der frühere Brentford-Knipser spielt seit zwei Jahren bei Al-Ahli in Saudi-Arabien. «Wir haben gesehen, dass er immer noch die Skorerpunkte holt. Er hat sehr spezielle Fähigkeiten und könnte uns helfen, wenn wir noch ein Tor brauchen. Er kann eine gute Ergänzung zu Harry Kane sein», erklärt Tuchel und verrät, dass ihm bei der Entscheidung für Toney auch die Meinung eines Landsmanns Mut gemacht hat. «Ich hatte ein fantastisches Feedback von seinem Coach (ehem. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, d. Red.).» Der beste englische Premier-League-Torschütze, Morgan Gibbs-White (26), hatte das Nachsehen.

England trifft in der WM-Gruppenphase auf Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni). Ab dann wird sich zeigen, ob Tuchels umstrittenes Kader das Mutterland des Fussballs zum Erfolg bringen wird.

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