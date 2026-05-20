Und jetzt ist auch der Ton aus Zürich da. Die Startphase etwas verschlafen, jetzt dafür umso stärker nachsetzen quasi!
Allzu viel verpasst du aktuell auch ohne Ton noch nicht. Der SFV präsentiert nochmals seine Social-Media-Kampagne, mit der er in den letzten Tagen Stück für Stück die Nati-Spieler im WM-Kader bekanntgegeben hatte. Dabei kann Murat Yakin ein kleines Schmunzeln entlockt werden.
Was man aber auch ohne Ton sagen kann: Jetzt ist das Nati-Kader für die WM auch ganz offiziell bekannt. Mit diesen 26 Spielern will die Schweiz an der Endrunde 2026 für Furore sorgen.
Mittlerweile sitzen Nati-Trainer Murat Yakin und SFV-Medienchef Adrian Arnold bei der Pressekonferenz in Zürich auf dem Podium. Leider gibt es bei der Übertragung allerdings Ton-Probleme. Wir bitten um Entschuldigung.
Bereits am Wochenende kannte Blick exklusiv die Namen im Schweizer Aufgebot für die WM. Dabei fiel vor allem die Absenz von YB-Star Alvyn Sanches (23) auf. Ansonsten beinhaltet das Aufgebot viele bekannte Gesichter:
In 22 Tagen startet die Fussball-WM mit dem Eröffnungs-Match zwischen Mexiko und Südafrika. Die Schweizer Nati greift dann zwei Tage später am 13. Juni mit dem Spiel gegen Katar ins Geschehen ein.
Die Gruppenspiele der Schweizer:
13.6.: Katar – Schweiz, 21 Uhr (Schweizer Zeit)
18.6.: Schweiz – Bosnien-Herzegowina, 21 Uhr
24.6.: Schweiz – Kanada, 21 Uhr
Nati-Pressekonferenz ab 11 Uhr live
Herzlich willkommen im Ticker zur Nati-PK anlässlich der Kaderbekanntgabe für die WM-Endrunde 2026. Ab 11 Uhr erklärt Nati-Trainer Murat Yakin seine Wahl der Spieler für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0