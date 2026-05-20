Was man aber auch ohne Ton sagen kann: Jetzt ist das Nati-Kader für die WM auch ganz offiziell bekannt. Mit diesen 26 Spielern will die Schweiz an der Endrunde 2026 für Furore sorgen.

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