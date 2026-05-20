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Nichts verpassen:Blick-Livestream

Die PK live im Ticker
Murat Yakin erklärt sein Nati-Kader für die WM

Nati-Trainer Murat Yakin hat seine 26 Spieler fürs WM-Kader gefunden. In der offiziellen SFV-Pressekonferenz erklärt der 51-Jährige seine Wahl – und warum einige prominente Namen nicht dabei sind. Hier bist du ab 11 Uhr im Ticker live dabei.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Andrea CattaniTagesleiter Sport
vor 2 Minuten

Und jetzt ist auch der Ton aus Zürich da. Die Startphase etwas verschlafen, jetzt dafür umso stärker nachsetzen quasi! 

vor 3 Minuten

Allzu viel verpasst du aktuell auch ohne Ton noch nicht. Der SFV präsentiert nochmals seine Social-Media-Kampagne, mit der er in den letzten Tagen Stück für Stück die Nati-Spieler im WM-Kader bekanntgegeben hatte. Dabei kann Murat Yakin ein kleines Schmunzeln entlockt werden.

vor 7 Minuten

Was man aber auch ohne Ton sagen kann: Jetzt ist das Nati-Kader für die WM auch ganz offiziell bekannt. Mit diesen 26 Spielern will die Schweiz an der Endrunde 2026 für Furore sorgen. 

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vor 8 Minuten

Mittlerweile sitzen Nati-Trainer Murat Yakin und SFV-Medienchef Adrian Arnold bei der Pressekonferenz in Zürich auf dem Podium. Leider gibt es bei der Übertragung allerdings Ton-Probleme. Wir bitten um Entschuldigung.

vor 18 Minuten

Bereits am Wochenende kannte Blick exklusiv die Namen im Schweizer Aufgebot für die WM. Dabei fiel vor allem die Absenz von YB-Star Alvyn Sanches (23) auf. Ansonsten beinhaltet das Aufgebot viele bekannte Gesichter:

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10:02 Uhr

In 22 Tagen startet die Fussball-WM mit dem Eröffnungs-Match zwischen Mexiko und Südafrika. Die Schweizer Nati greift dann zwei Tage später am 13. Juni mit dem Spiel gegen Katar ins Geschehen ein.

Die Gruppenspiele der Schweizer:
13.6.: Katar – Schweiz, 21 Uhr (Schweizer Zeit)
18.6.: Schweiz – Bosnien-Herzegowina, 21 Uhr
24.6.: Schweiz – Kanada, 21 Uhr

09:57 Uhr

Nati-Pressekonferenz ab 11 Uhr live

Herzlich willkommen im Ticker zur Nati-PK anlässlich der Kaderbekanntgabe für die WM-Endrunde 2026. Ab 11 Uhr erklärt Nati-Trainer Murat Yakin seine Wahl der Spieler für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Ende des Livetickers
«Nati-Aufgebot hat für mich einen riesengrossen Fehler»
1:34
Fragwürdiger Yakin-Entscheid?«Nati-Aufgebot hat einen riesengrossen Fehler»
Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
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