Yakins WM-Kader überrascht – zwei YB-Stars werden enttäuscht

Das WM-Kader von Nati-Coach Murat Yakin hält wider Erwarten einige Überraschungen bereit. Für zwei YB-Spieler ist der grosse Traum geplatzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer WM-Kader enthält Überraschungen, YB-Stars Sanches und Monteiro nicht dabei

Cedric Itten erstmals im WM-Kader, trotz schwieriger Saison mit 15 Toren

Fassnacht mit 18 Super-League-Toren, Amdouni kehrt nach Verletzung zurück

Eigentlich schien klar, dass es im Schweizer WM-Kader keine Überraschungen geben wird – sofern sich in den letzten Tagen der Saison niemand mehr verletzt. Wie Nati-Trainer Murat Yakin (51) im aktuellen Interview mit Blick verrät, müssen die Shootingstars Sascha Britschgi (19), Zachary Athekame (21), Alessandro Vogt (21) oder der zuletzt sehr formstarke Anthony Racioppi (27) vorerst auf der Pikettliste Platz nehmen.

Doch jetzt stellt sich heraus: Das WM-Kader, das am Montag und Dienstag auf neuem Weg über die Social-Media-Accounts des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) offiziell verkündet wird, hält trotzdem Überraschungen bereit. Wie Blick erfahren hat, haben es die beiden YB-Stars Alvyn Sanches (23) und Joël Monteiro (26) nicht ins Team von Murat Yakin geschafft. Beide wurden im Verlauf des Sonntags vom Nati-Trainer über den Entscheid informiert. Top-Talent Sanches zaubert in der Super League und es gibt wenig Zweifler, dass dem Lausanner die Zukunft gehört. Auf internationalem Niveau konnte er seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten aber noch nicht aufblitzen lassen – weder für YB noch in den Einsätzen mit der Nati gegen Deutschland und Norwegen.

Nach den Spielen im März schien Monteiro den Posten des Embolo-Ersatzes im Sturmzentrum schon fast auf sicher zu haben. Offenbar hat sich Yakin nun aber kurz vor der Ziellinie noch umentschieden – zugunsten nackter Zahlen und der grösseren Erfahrung. Für Sanches und Monteiro rutschen nämlich zwei Spieler ins Kader, die ebenfalls genau wissen, wie es ist, für YB aufzulaufen – und ein gutes Momentum nach Nordamerika mitbringen werden. Christian Fassnacht (32) hat sich unter der Woche in Thun mit seinem 18. Saisontor an die Spitze der Super-League-Torschützenliste geschossen.

Ittens Premiere mit der Nati

Gemäss Blick-Informationen geht der zweite freie Platz an Cedric Itten (29). Der Stürmer erzielte trotz einer sportlich enttäuschenden Saison mit Fortuna Düsseldorf, die am Sonntag mit dem Abstieg endete, starke 15 Treffer in der 2. Bundesliga. Im März hatte der Stürmer ein Nati-Aufgebot verletzungsbedingt noch verpasst. Nun wird Itten zum ersten Mal überhaupt mit der Schweiz an ein grosses Turnier fahren.

Neben Monteiro und Sanches wird auch Vincent Sierro (30) nicht an der WM dabei sein. Bitter für den Saudi-Legionär, der seit März 2024 immer zum Nati-Kader gehörte. Den Platz des Mittelfeldspielers geht mit Zeki Amdouni (25) an einen weiteren Angreifer. Der Burnley-Profi hatte erst Anfang Mai nach einem Kreuzbandriss und einer fast einjährigen Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Zwei Kurzeinsätze in der Premier League haben Yakin genügt, um den Knipser als Joker mit nach Nordamerika zu nehmen.

Wie Sierro verpasst mit Cédric Zesiger (27) ein weiterer Ex-Berner den WM-Zug. Der Verteidiger hat eine starke Bundesliga-Saison mit Augsburg hinter sich und sprach zuletzt auf der Social-Media-Plattform LinkedIn vom grossen WM-Traum, an den er immer noch glaube. Doch die Konkurrenz in der Defensive war offensichtlich zu gross, auch weil sich Eray Cömert (28) und Luca Jaquez (22) im März als mögliche Alternativen auf der Rechtsverteidigerposition bewiesen haben.

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Nach der SFV-Aktion auf Social Media wird Murat Yakin am kommenden Mittwoch das komplette Kader in der Stadt Zürich vorstellen – und er wird dann wohl auch erzählen, wie die drei Romands Sanches, Monteiro und Sierro mit der Enttäuschung vom Sonntag umgegangen sind.

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