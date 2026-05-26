Cedric Itten erlebte zuletzt turbulente Wochen: Auf den Abstieg mit Düsseldorf folgte sein erstes WM-Aufgebot. Wie hat er diese Zeit erlebt? Am zweiten Tag des Vorbeitungscamps steht er dazu Rede und Antwort.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist wohl ein WM-Aufgebot, das besonders gut tut: Cedric Itten wird in Nordamerika erstmals ein grosses Turnier bestreiten dürfen – und dies in einer schwierigen Phase seiner Karriere. Erst vor rund einer Woche ist er mit Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga abgestiegen.

«Der Abstieg ist sehr bitter für den Verein und die Stadt. Es hat drei, vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten», lässt der Stürmer an der Pressekonferenz am zweiten Tag des Nati-Vorbereitungscamps in St. Gallen verlauten, bevor er betont: «Nun versuche ich, den Fokus wieder auf das Hier und Jetzt zu legen. Die Vorfreude auf das Turnier ist enorm! Ich kann es kaum erwarten, die Spiele, die Euphorie, das alles einmal hautnah mitzuerleben.»

Das Aufgebot von Murat Yakin platzte dabei mitten in den heissen Saisonendspurt: «Der Anruf von Muri kam wenige Tage vor dem kapitalen Spiel gegen Fürth. Es war wunderschön, zu wissen, dass ich dabei bin.» Wenig verwunderlich also spricht Itten im Rückblick auf die letzten Wochen von einem «Wechselbad der Gefühle».

Itten ist ablösefrei zu haben

Was dabei auch mit reinspielt: Auf persönlicher Ebene war Ittens Saison überragend. 15 Tore hat der 29-Jährige für Düsseldorf erzielt, fast die Hälfte der Treffer seines Vereins geht somit auf sein Konto. «Es ist schon krass, wenn du eine super Saison spielst, aber du als Mannschaft am Schluss absteigst. Für mich war die Wertschätzung riesig, das gibt auch viel Selbstvertrauen.»

Und ein WM-Aufgebot, auch wenn Itten beim letzten Nati-Zusammenzug im März nicht dabei gewesen ist. Trotzdem habe er immer ein gutes Gefühl gehabt: «In der Quali bin ich ja immer dabei gewesen und auch der Austausch mit Muri war immer gut.»

Und nach der WM? Ittens Vertrag ist mit Düsseldorfs Abstieg ausgelaufen, er ist nun also ablösefrei zu haben. Seine Wunschlösung wäre ein Transfer in die Bundesliga, da hätten sich auch schon Mannschaften gemeldet, «aber nichts Konkretes». Eine Rückkehr in die Schweiz scheint er dagegen vorerst auszuschliessen, nicht aber für die entferntere Zukunft: «Es ist klar, dass ich irgendwann mal wieder in der Schweiz spielen werde und dann kommen mehrere Vereine infrage: Basel, YB, St. Gallen – aber dafür muss auch alles stimmen.»

Die Pressekonferenzh mit Cedric Itten gibts hier im Ticker zum Nachlesen:

Die PK ist zu Ende Kurz nach 10 Uhr ist Schluss: Mediensprecher Sergio Affuso beendet die Pressekonferenz, da für Itten bald die nächste Trainingssession ansteht. Wir danken für das Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Itten über seine Rückennumer 26 «Die Trikotnummer wurde einfach zugeteilt. Meine Mutter meinte aber, zweimal 13 – das kann nur Glück bringen!» Itten über die Tage nach dem Abstieg «Die ersten Tage nach dem Abstieg waren sehr schwierig. Man merkt, was alles dranhängt. Viele Leute verlieren auch den Job, das ist schon extrem bitter. Es hat drei, vier Tage gebraucht, aber nun versuche ich, den Fokus wieder auf das Hier und Jetzt zu legen.» Itten über seine Nicht-Nomination im März «Ich hatte ein gutes Gefühl wegen der Leistungen und in der Quali war ich immer dabei. Wir haben dort ein gutes Team geformt. Beim letzten Mal war ich nicht dabei, aber der Austausch mit Muri und Davide Calla war immer gut. Das gibt einem schon ein sehr gutes Gefühl.» Itten über die Gründe für den Fortuna-Abstieg «Das Problem war, dass wir schon zu wenig Tore geschossen haben und ich gut gedeckt worden bin. Da fehlte uns etwas die Breite. Am Ende haben wir überall etwas zu wenig gemacht.» Itten zu den Gründen für den Düsseldorf-Wechsel «Das Vertrauen in Düsseldorf war überragend. Ich war direkt im Spielerrat, habe sofort eine wichtige Rolle innegehabt. Das war ein Grund für den Wechsel und hilft dem Selbstvertrauen und den Leistungen. Dafür bin ich dem Verein sehr, sehr dankbar.» Itten über eine Rückkehr in die Schweiz «Es ist klar, dass ich irgendwann mal wieder in der Schweiz spielen werde und dann kommen mehrere Vereine infrage, Basel, YB, St. Gallen – aber dafür muss auch alles stimmen.» Itten über seine WM-Vorfreude «Es sind gemischte Gefühle. Man freut sich für die Jungs, denkt aber auch, dass man gerne dabei wäre. Aber wenn ich nicht dabei bin, bin ich der grösste Fan der Nati. Jetzt, wo ich dabei bin, freue ich mich vor allem auf die Spiele, auf die Euphorie, das alles hautnah vor Ort zu erleben und zu spüren, das kann ich kaum erwarten. Die WM 2002 in Südkorea war auch der Grund, weshalb ich mit dem Fussball begonnen habe.» Itten über die Nati-Chancen an der WM «Das Ziel ist sicher, die Gruppenphase zu überstehen. Auch die anderen Mannschaften haben sich qualifiziert – ein Selbstläufer wird es also nicht.» Itten über seinen Nordamerika-Bezug «Ich habe meinen Freund Jonathan Klinsmann mal besucht, aber abgesehen von Ferien habe ich keinen Bezug zu Nordamerika.» Weitere Einträge laden

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen