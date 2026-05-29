Miro Muheim steht nach dem Klassenerhalt mit dem HSV vor seinem WM-Debüt, musste nach einer Verletzung im Saisonfinale aber noch darum zittern. Der Comeback-Plan sei dann aber «perfekt verlaufen» – was auch seinen Vater freut.

Tobias Wedermann Fussballchef

Es läuft Mitte April die Schlussphase des Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen. Beide kämpfen um den Klassenerhalt. Doch dann der Schockmoment: Miro Muheim bleibt liegen und muss verletzt ausgewechselt werden. Sowohl im Umfeld der Nati, bei seinem Klub Hamburger SV als auch bei ihm selbst beginnen Stunden des Zitterns. «Es waren schon Momente der Angst, ob es etwas Schlimmes sein könnte», gibt Miro Muheim am Freitag zu.

Doch nach diversen Tests kam nach zwei Tagen der grossen Ungewissheit die Diagnose – und die Erleichterung für den 28-jährigen Zürcher. «Ich hatte einen Anriss des Syndesmosebands und habe dann mit dem Ärzteteam des HSV sowie jenem der Nati einen Plan gemacht, der perfekt verlaufen ist», so Muheim. Schon seit rund einem Monat habe er keinerlei Beschwerden mehr, wie er versichert.

Muheim war schon im WM-Stadion – als Zuschauer

Dass sich Murat Yakin dann mit dem Aufgebot für die Weltmeisterschaft und das erste grosse Turnier für Muheim überhaupt gemeldet hat, überraschte wenig. Noch emotionaler war allerdings das anschliessende Telefonat mit seinem Papa, das gleich auf Yakins WM-Anruf folgte: «Es war ganz sicher das schönste Gespräch, das ich seit Langem führen durfte. Wir waren beide emotional – mein Vater sagte: Geil, wir fahren zur WM! Er wird natürlich mit dabei sein.»

Für Muheim geht mit der ersten WM-Teilnahme ein Kindheitstraum in Erfüllung. Zudem sei die Vorfreude gross, in den NFL-Stadien zu spielen. Im SoFi Stadium in Los Angeles, wo die Nati auf Bosnien trifft, sei er schon selber vor Ort gewesen und habe ein American-Football-Spiel geschaut. «Es ist ein unglaubliches Stadion», so der HSV-Verteidiger.

Ob er dann auch auf dem Feld stehen wird? Dafür stehen die Chancen zumindest nicht schlecht, da die Schweiz wohl eher auf eine Dreierkette in der Verteidigung setzen wird und es somit die Möglichkeit geben würde, dass Ricardo Rodriguez und Miro Muheim gemeinsam auf dem Feld stehen könnten. «Wir werden nach den Trainings sehen, wie der Plan aussehen wird», so Muheim. Eine Bewerbung soll im Idealfall schon am Sonntag im Testspiel gegen Jordanien folgen. «Ich würde gerne spielen, ich bin bereit!»

Die Pressekonferenz ist zu Ende Die anwesenden Reporter sehen alle ihre Fragen beantwortet, weshalb Mediensprecher Affuso die PK beendet. Wir danken für das Interesse. Muheim outet sich als NFL-Fan «Ich schaue tatsächlich ein bisschen NFL und finde es eine extrem spannende Sportart. Deshalb ist es auch cool, dass wir im SoFi-Stadium in San Francisco spielen können. Da war ich schon einmal und es ist der Wahnsinn.» Muheim über den Moment des Aufgebots «Ich war häufig mit Yakin in Kontakt wegen der Verletzung. Das entscheidende Telefonat mit Murat Yakin war nach dem letzten Spiel und ich war sehr erleichtert, dass es mit dem Spielen geklappt hat und dann auch das WM-Aufgebot kam. Es ist einfach geil – wir fahren zur WM.» Muheim über die Hockey-Nati «Ich habe es ein bisschen verfolgt und mich gefreut. Ich hoffe, dass sie es jetzt packen. Man merkt, dass sie ein gutes Team haben, auch neben dem Platz und jeder für jeden geht. Das können wir sicher mitnehmen.» Muheim über den Klassenerhalt «Easy war der Klassenerhalt nicht. Wir hatten einen schwierigen Start und auch hintenraus wieder eine schwierige Phase, da wurde es schon noch einmal heiss. Am Ende sind wir einfach ruhig geblieben. Überrascht war ich nicht, weil ich weiss, dass wir genug Qualität haben.» Muheim über seine Einsatzchancen «Wenn wir mit Viererkette spielen, ist meine Position wie bei Ricci (Rodriguez) links hinten, bei einer Fünferkette als Aussenläufer. Wir sind auch schon gemeinsam auf dem Platz gestanden – wie es genau aussieht, werden wir nach den Trainings sehen. Vielleicht könnte ich auch als Rechtsverteidiger spielen.» Ist es anders als bei den übrigen Zusammenzügen? «Man spürt schon eine etwas andere Energie, dass die Vorfreude bei jedem Einzelnen extrem gross ist. Das ist eine coole Energie.» Muheim über die Zeit nach der Verletzung «Es war schwierig in den ersten zwei Tagen, bis ich wusste, was es genau ist. Ich hatte Angst, dass es etwas Schlimmes sein könnte. Aber bald kam auch die Überzeugung, dass ich es schaffen könnte. Da gab es auch keine negativen Gedanken mehr.» Muheim über die Stimmung im Camp «Die Stimmung im Team ist sehr gut. Alle freuen sich auf das Turnier. Es gibt nicht extrem viele Grüppchen – ich komme mit allen gut aus. Spiele mache ich vor allem mit den Ex-YB-Spielern, aber ich habe es mit allen gut.» Muheim über sein spätes Nati-Debüt «Ich habe immer daran geglaubt. Klar, war es in der zweiten Liga schwieriger, aber der Glaube war immer da. Umso besser, dass es jetzt geklappt hat.» Weitere Einträge laden

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