Johan Manzambi erlebte bei Freiburg eine aufregende Saison und erreichte mit den Breisgauern den Europa-League-Final. Auch in der Nati spielt er eine immer grössere Rolle – und steht nun mit 20 Jahren vor seinem ersten grossen Turnier. Das findet er «unglaublich».

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der Karriere von Johan Manzambi geht es derzeit steil aufwärts: Der 20-jährige Genfer hat beim SC Freiburg soeben seine erste vollständige Saison als Profi abgeschlossen, dabei den Europa-League-Final erreicht und nun auch das Nati-Aufgebot für die WM in Nordamerika erhalten.

«Es war eine unglaubliche Saison. Ich bin sehr stolz auf mich, meine Teamkollegen und den Staff bei Freiburg. Alle haben mir sehr geholfen», lautet sein Saisonfazit, das er im Rahmen der Pressekonferenz im Nati-Vorbereitungscamp abgibt. Beim Bundesligisten scheint er sich also wohlzufühlen, weshalb er sich gleich noch an die Anhängerschaft der Breisgauer richtet: «Die Freiburg-Fans müssen keine Angst haben. Noch bin ich ein Spieler von ihnen.»

Als gut aufgehoben bezeichnet er sich auch in der Nati: «Ich bin bei jedem Aufgebot glücklich, meine Teamkollegen wiederzusehen. Es sind daraus auch Freundschaften entstanden.» Dass es nun auch für die WM reicht, sei unglaublich. «Das ist ein Traum seit Kindertagen. Es ist das grösste Turnier der Welt.»

Halt in der Religion

An diesem sieht er seine Rolle vor allem als diejenige des Jokers: «Wir haben eine sehr gute Gruppe mit sehr viel Qualität. Wenn ich eingewechselt werde, werde ich bereit sein.» Auf welcher Position spielt er am liebsten? Dazu will er sich nicht festlegen: «Ich selbst habe keine Lieblingsposition. Das hängt davon ab, wo der Trainer mich will. Ich vertraue ihm, er hat in der WM-Quali einen guten Job gemacht.»

Von Rückschlägen wie den beiden Roten Karten bei Freiburg will sich Manzambi nicht beirren lassen: «Eine Karriere verläuft nie geradlinig, damit muss man als Fussballer vorbereitet umgehen.» Halt findet er dann jeweils in der Religion: «Ich bete viel, auch wenn ich auf den Platz gehe. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne in die Kirche.» Hoffentlich verleiht ihm die Hilfe von oben auch bei seiner WM-Premiere in Nordamerika Flügel.

Die Pressekonferenz mit Johan Manzambi gibts hier im Ticker zum Nachlesen:

Die PK ist zu Ende Alle anwesenden Journalisten scheinen ihre Fragen beantwortet zu sehen. Mediensprecher Affuso beendet deswegen die Pressekonferenz – und weist auf die nächste hin. Diese findet am Donnerstagmorgen statt, dann mit Christian Fassnacht. Manzambi über seine Freizeitaktivitäten «In meiner Freizeit telefoniere ich gerne mit meinen besten Kollegen und spiele gerne Fifa oder so.» Manzambi über kritische Stimmen «Eine Karriere verläuft nicht geradlinig, da muss man als Fussballer vorbereitet sein. Mein Auftritt gegen Deutschland war sicher nicht der beste. Jeder erwartet etwas anderes von mir. Ich schaue auf mich und nicht auf die anderen. Ich denke, das macht mich stark.» Manzambi über seine Lehren aus der letzten Saison «Was ich bei Freiburg gelernt habe: Wie ich schnell ein Spiel vergessen und mich auf das nächste vorbereiten kann. Wir hatten nicht so viel Pause zwischen den Spielen.» Manzambi über seine Lieblingsposition «Meine Lieblingsposition hängt davon ab, was der Trainer will. Selbst habe ich keine Lieblingsposition. Aber natürlich macht Toreschiessen schon am meisten Spass. Ich hoffe, dass ich weiterhin so viele Tore schiessen kann. Das beste Tor war dasjenige gegen Schweden in Genf, in meiner Stadt, vor meiner Familie. Das war ein besonderer Moment.» Manzambi über seine Spielvorbereitung «Ich habe vor den Spielen keine Rituale, ausser Gospel zu hören. Ich bete viel, wenn ich aufstehe, wenn ich auf den Platz gehe. Das ist wichtig für mich. Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch gerne in die Kirche. Es ist wie, wenn ich ins Training gehe. Ich denke da nicht zu viel nach. Natürlich ziehe ich den rechten Schuh zuerst an, aber das mache ich jeden Tag so.» Manzambi über seine Joker-Rolle «Ich vertraue dem Trainer, er hat es in der WM-Quali gut gemacht. Wir haben eine sehr gute Gruppe mit sehr viel Qualität. Wenn ich eingewechselt werde, bin ich bereit zu spielen, auch wenn ich von Beginn weg dabei bin. Und wenn ich gar nicht spiele, werde ich dem Team auch helfen.» Manzambi zu den Wünschen für die Zukunft «Ich konzentriere mich nur auf die Arbeit auf dem Platz. Wenn der Marktwert hochgeht, ist es ein Zeichen dafür, das ich das gut mache, aber eigentlich ist er mir egal. Von Liga oder Verein her, ich will einfach Fussball spielen – egal, wo. Auch die Freiburg-Fans müssen keine Angst haben. Noch bin ich ein Spieler von ihnen.» Manzambi sieht sich gut ins Team integriert «Ich bin bei jedem Aufgebot glücklich, meine Teamkollegen wiederzusehen. Ich kenne sie alle gut. Es sind Freundschaften entstanden, gerade beispielsweise mit Aurèle Amenda.» Manzambi ergreift das Wort «Es war eine unglaubliche Saison. Ich bin sehr stolz auf mich, meine Teamkollegen und den Staff bei Freiburg. Es haben mir alle sehr geholfen. Auch die WM-Selektion ist unglaublich, das war ein Traum seit Kindestagen. Es ist das grösste Turnier der Welt.» Weitere Einträge laden

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