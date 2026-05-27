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Hier spielt Granit Xhaka seine erste Kurzfilmrolle
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In «The Socceritos»:Hier spielt Granit Xhaka seine erste Kurzfilmrolle

Auch Nati-Kumpel spielt mit
Xhaka steht in Kurzfilm mit Film-Legende vor der Kamera

Beim Kurzfilm «The Socceritos» des Detailhändlers Denner haben auch zwei Schweizer Nationalspieler einen besonderen Auftritt: Captain Granit Xhaka und Zeki Amdouni. Und das zusammen mit Film-Legende Terence Hill.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Erkennst du die beiden Schauspieler?
Foto: Denner / ESE Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Denner präsentiert Western-Kurzfilm «Socceritos» mit Xhaka, Amdouni, Markovic und Terence Hill
  • Terence Hills deutsche Stimme wurde mit KI aus Thomas Dannebergs Archiv erstellt
  • Dreharbeiten in Spanien; Premiere am 27. Mai im Zürcher Kino Corso
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Lucas WerderReporter Fussball

Denner-Western mit Xhaka und Terence Hill

Kurz vor WM-Start überrascht Denner die Fussball-Schweiz mit einem Western-Kurzfilm. In den Hauptrollen: Granit Xhaka (33), Zeki Amdouni (25), Ana Maria Markovic (26) – und Schauspiel-Legende Terence Hill (87)! Am Mittwochabend feiert «Socceritos» im Zürcher Kino Corso seine Premiere. Im Film ziehen die beiden Nati-Stars gemeinsam mit dem langjährigen Bud-Spencer-Kumpel durch den Wilden Westen und wehren sich in einer kleinen Stadt gegen das dort herrschende Fussballverbot. Den ganzen Film siehst du hier und auf den unterschiedlichsten Denner-Kanälen.

Deutsche Synchronstimme dank KI

Die Dreharbeiten fanden während vier Tagen in Spanien statt, in einer klassischen Western-Kulisse, in der bereits frühere Terence-Hill-Filme gefilmt wurden. Regie führte der Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Reto Salimbeni. Vor Ort wurde auf Englisch gedreht, im Anschluss sprachen Xhaka, Amdouni und Markovic ihre Texte in unterschiedlichen Sprachen ein. Für die deutsche Synchronstimme von Terence Hill hat sich das Produktionsteam etwas Besonderes überlegt. Mittels KI und dem Einverständnis der Familie des verstorbenen Synchronsprechers Thomas Danneberg (1942–2023) konnte dessen Stimme für den Film noch einmal verwendet werden.

Vom roten Teppich in die WM-Vorbereitung

Obwohl er am Donnerstag ins Nati-Camp in St. Gallen einrücken muss, lässt sich Granit Xhaka die Filmpremiere am Bellevue nicht entgehen. «Für mich war es das erste Mal als Schauspieler vor der Kamera. Aber die Zusammenarbeit mit der Crew, Regisseur Reto Salimbeni und Denner hat mir enorm viel Spass gemacht», so der Nati-Captain. Er sei es sich zwar gewöhnt, regelmässig vor der Kamera zu stehen. «Aber in Interview-Situationen muss ich mir ja sonst nie einen Text merken», scherzt Xhaka.

Markovic schwärmt von Terence Hill

«Das war eine mega Herausforderung! Aber ich habe enorm viel gelernt und glaube, dass ich das ganz gut gemeistert habe», sagt Ana Maria Markovic (26). Auch für die Stürmerin des Brooklyn FC waren die Dreharbeiten eine Premiere. «Das war schon stressig, wenn dir plötzlich mehrere Leute gleichzeitig die Haare richten, das Make-up auffrischen und an deinem Kleid herumzupfen», erzählt sie. In besonderer Erinnerung wird der ehemaligen GC-Spielerin vor allem die Zusammenarbeit mit Terance Hill: «Er ist ein richtig toller Typ!»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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