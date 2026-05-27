Darum gehts
- Denner präsentiert Western-Kurzfilm «Socceritos» mit Xhaka, Amdouni, Markovic und Terence Hill
- Terence Hills deutsche Stimme wurde mit KI aus Thomas Dannebergs Archiv erstellt
- Dreharbeiten in Spanien; Premiere am 27. Mai im Zürcher Kino Corso
Denner-Western mit Xhaka und Terence Hill
Kurz vor WM-Start überrascht Denner die Fussball-Schweiz mit einem Western-Kurzfilm. In den Hauptrollen: Granit Xhaka (33), Zeki Amdouni (25), Ana Maria Markovic (26) – und Schauspiel-Legende Terence Hill (87)! Am Mittwochabend feiert «Socceritos» im Zürcher Kino Corso seine Premiere. Im Film ziehen die beiden Nati-Stars gemeinsam mit dem langjährigen Bud-Spencer-Kumpel durch den Wilden Westen und wehren sich in einer kleinen Stadt gegen das dort herrschende Fussballverbot. Den ganzen Film siehst du hier und auf den unterschiedlichsten Denner-Kanälen.
Deutsche Synchronstimme dank KI
Die Dreharbeiten fanden während vier Tagen in Spanien statt, in einer klassischen Western-Kulisse, in der bereits frühere Terence-Hill-Filme gefilmt wurden. Regie führte der Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Reto Salimbeni. Vor Ort wurde auf Englisch gedreht, im Anschluss sprachen Xhaka, Amdouni und Markovic ihre Texte in unterschiedlichen Sprachen ein. Für die deutsche Synchronstimme von Terence Hill hat sich das Produktionsteam etwas Besonderes überlegt. Mittels KI und dem Einverständnis der Familie des verstorbenen Synchronsprechers Thomas Danneberg (1942–2023) konnte dessen Stimme für den Film noch einmal verwendet werden.
Vom roten Teppich in die WM-Vorbereitung
Obwohl er am Donnerstag ins Nati-Camp in St. Gallen einrücken muss, lässt sich Granit Xhaka die Filmpremiere am Bellevue nicht entgehen. «Für mich war es das erste Mal als Schauspieler vor der Kamera. Aber die Zusammenarbeit mit der Crew, Regisseur Reto Salimbeni und Denner hat mir enorm viel Spass gemacht», so der Nati-Captain. Er sei es sich zwar gewöhnt, regelmässig vor der Kamera zu stehen. «Aber in Interview-Situationen muss ich mir ja sonst nie einen Text merken», scherzt Xhaka.
Markovic schwärmt von Terence Hill
«Das war eine mega Herausforderung! Aber ich habe enorm viel gelernt und glaube, dass ich das ganz gut gemeistert habe», sagt Ana Maria Markovic (26). Auch für die Stürmerin des Brooklyn FC waren die Dreharbeiten eine Premiere. «Das war schon stressig, wenn dir plötzlich mehrere Leute gleichzeitig die Haare richten, das Make-up auffrischen und an deinem Kleid herumzupfen», erzählt sie. In besonderer Erinnerung wird der ehemaligen GC-Spielerin vor allem die Zusammenarbeit mit Terance Hill: «Er ist ein richtig toller Typ!»
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
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1
Mexiko
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0
0
2
Südafrika
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0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
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Kanada
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Bosnien und Herzegowina
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0
0
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Katar
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Schweiz
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0
Mannschaft
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Brasilien
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0
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Marokko
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0
3
Haiti
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Schottland
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Mannschaft
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USA
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0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
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Mannschaft
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TD
PT
1
Deutschland
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0
0
2
Curacao
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0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
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Niederlande
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0
0
2
Japan
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Schweden
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Tunesien
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Mannschaft
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1
Belgien
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2
Ägypten
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0
0
3
Iran
0
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4
Neuseeland
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0
Mannschaft
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TD
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Spanien
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0
0
2
Kap Verde
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0
0
3
Saudi Arabien
0
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0
4
Uruguay
0
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0
Mannschaft
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Frankreich
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Senegal
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0
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3
Irak
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0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
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1
Argentinien
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0
0
2
Algerien
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3
Österreich
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0
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Jordanien
0
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Mannschaft
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1
Portugal
0
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0
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Demokratische Republik Kongo
0
0
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3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
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Mannschaft
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PT
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England
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0
0
2
Kroatien
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0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0