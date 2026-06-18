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Foto: AFP

Nächster Nati-Feueralarm!
Giftige Rauchwolke über Schweizer WM-Spielort Los Angeles

Am Mittwochnachmittag ist es in Boyle Heights, einem Stadtteil von Los Angeles zu einem Brand gekommen. Dorthin wo die Nati aktuell unterwegs ist. Die Behörden weist die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben.
Publiziert: 01:47 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Die schwarze Rauchsäule ist auch aus weiter Distanz klar zu erkennen.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gebäudebrand in Boyle Heights, Los Angeles, mit giftigem Rauch sichtbar
  • Behörden warnen Bevölkerung: Fenster schliessen, Klimaanlagen abschalten
  • Keine Gefahr für Schweizer Nati vor Spiel gegen Bosnien im SoFi-Stadium
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Lucas WerderReporter Fussball

Nächster WM-Feueralarm! Nachdem es vor etwas mehr als einer Woche in der Nähe des Schweizer Mannschaftshotels im Norden von San Diego zu einem Buschfeuer gekommen ist, wird die Nati nun auch in Los Angeles von einem riesigen Gebäudebrand willkommen geheissen.

In Stadtteil Boyle Heights ist am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die Solaranlage auf dem Dach einer grossen Kühlhalle in Flammen aufgegangen. Der dadurch entstandene dicke schwarze Rauch ist mehrere Kilometer weit zu sehen. Aktuell gibt es keine Berichte über Verletze. Aufgrund des giftigen Rauchs haben die Behörden die Bevölkerung im Osten von Los Angeles aber dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sämtliche Fenster zu schliessen und Klimaanlagen abzuschalten.

Für die Nati, die am Mittwochnachmittag mit dem Bus von San Diego nach Inglewood im Süden von Los Angeles aufgebrochen ist, scheint derzeit aber keine Gefahr zu bestehen. Zwar ist der giftige Rauch auch im Süden der Millionenmetropole gut sichtbar. Das Los-Angeles-Stadium (oder SoFi-Stadium), wo am Mittwochabend die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bosnien am Donnerstag stattfinden wird, liegt sich aber in entgegengesetzter Windrichtung des Brandes.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
2
Portugal
Portugal
1
0
1
3
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
4
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Panama
Panama
0:0
1
0
1
3
Ghana
Ghana
0:0
1
0
1
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz
Schweiz
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