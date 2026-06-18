Giftige Rauchwolke über Schweizer WM-Spielort Los Angeles

Am Mittwochnachmittag ist es in Boyle Heights, einem Stadtteil von Los Angeles zu einem Brand gekommen. Dorthin wo die Nati aktuell unterwegs ist. Die Behörden weist die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gebäudebrand in Boyle Heights, Los Angeles, mit giftigem Rauch sichtbar

Behörden warnen Bevölkerung: Fenster schliessen, Klimaanlagen abschalten

Keine Gefahr für Schweizer Nati vor Spiel gegen Bosnien im SoFi-Stadium

Lucas Werder Reporter Fussball

Nächster WM-Feueralarm! Nachdem es vor etwas mehr als einer Woche in der Nähe des Schweizer Mannschaftshotels im Norden von San Diego zu einem Buschfeuer gekommen ist, wird die Nati nun auch in Los Angeles von einem riesigen Gebäudebrand willkommen geheissen.

In Stadtteil Boyle Heights ist am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die Solaranlage auf dem Dach einer grossen Kühlhalle in Flammen aufgegangen. Der dadurch entstandene dicke schwarze Rauch ist mehrere Kilometer weit zu sehen. Aktuell gibt es keine Berichte über Verletze. Aufgrund des giftigen Rauchs haben die Behörden die Bevölkerung im Osten von Los Angeles aber dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sämtliche Fenster zu schliessen und Klimaanlagen abzuschalten.

Für die Nati, die am Mittwochnachmittag mit dem Bus von San Diego nach Inglewood im Süden von Los Angeles aufgebrochen ist, scheint derzeit aber keine Gefahr zu bestehen. Zwar ist der giftige Rauch auch im Süden der Millionenmetropole gut sichtbar. Das Los-Angeles-Stadium (oder SoFi-Stadium), wo am Mittwochabend die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bosnien am Donnerstag stattfinden wird, liegt sich aber in entgegengesetzter Windrichtung des Brandes.

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