Die gute Stimmung während der Schweizer WM-Quali ist nach dem Fehlstart verflogen. Oder doch nicht? Ex-Nati-Assistent Giorgio Contini geht davon aus, das Murat Yakin das Gespräch mit seinen Führungsspielern gesucht hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Nati kämpft nach WM-Auftaktpanne gegen Katar (1:1) mit Unruhe

Interne Aussprachen sollen Spannungen um Xhaka und Führungsfragen entschärfen

Zweiter Gruppengegner Bosnien & Herzegowina: Sieg nötig für Teamfrieden

Eine Sommerreise in die USA für zwei unbedeutende Testspiele? Vor einem Jahr hatte diese Massnahme von Murat Yakin für Kopfschütteln gesorgt. Im Nachhinein sollte sich dieses «Ferienreisli» im Juni 2025 aber als die perfekte Vorbereitung auf die WM-Quali erweisen. Nicht nur, weil sich die Schweiz in einer kniffligen Quali-Gruppe mit Schweden (ebenfalls WM-Teilnehmer), Kosovo (Playoff-Final) und Slowenien ungeschlagen den Gruppensieg sicherte. Sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie das Team aufgetreten ist: als geschlossene Einheit.

Die Spieler hatten immer wieder betont, wie positiv sich die Testspielreise auf das Mannschaftsgefüge ausgewirkt habe. Weil sie sich auch mal gemeinsam ausserhalb des Teamhotels zum Abendessen verabredet hatten. Oder danach sogar noch durch einige Bars zogen. Und weil die Zeitverschiebung dafür sorgte, dass die Spieler in der zweiten Tageshälfte nicht aus der Heimat abgelenkt wurden und dadurch ständig nur am Handy hingen.

Nach dem missglückten WM-Auftakt gegen Katar (1:1) herrscht aber plötzlich Katerstimmung. Die Kampagne läuft bislang alles andere als reibungslos. Erst die Einreise-Probleme um Breel Embolo, dann die Ansage von Granit Xhaka nach dem Testspiel gegen Australien (1:1). Und nach dem verpatzten WM-Start legte der Captain noch einmal nach.

Lacher im Training vor Bosnien-Duell

Seither waren aus dem Nati-Umfeld verschiedene Dinge zu hören. Dass Xhaka mit seiner lauten und gelegentlich auch negativen Art Mitspieler verunsichere. Oder dass andere vermeintliche Leaderfiguren dem Rekord-Nationalspieler zu wenig Gegensteuer geben würden. Doch wie stark brodelt es wirklich innerhalb des Teams?

Im Abschlusstraining 24 Stunden vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina ist von Unstimmigkeiten nicht viel zu spüren. Zumindest nicht in den ersten 15 Minuten, die für die Medien zugänglich sind. Während einer Aufwärmübung, in der die Spieler gemeinsam einen Ball in der Luft halten müssen, wird viel gelacht. Es wirkt, als wolle die Mannschaft demonstrativ ihren guten Zusammenhalt unter Beweis stellen.

Nach Blick-Infos ist es in den letzten Tagen innerhalb des Teamhotels tatsächlich zu vielen Gesprächen gekommen, in welchen man das Katar-Spiel gemeinsam aufgearbeitet hat. Ein weiterer Indikator, dass das Stimmungsbarometer wieder nach oben zeigt: Ihre Freizeit verbringen die Spieler nicht alleine auf ihren Zimmern, sondern unternehmen auch immer wieder gemeinsam kleine Ausflüge und verfolgen Sportübertragungen.

«Es mangelt nicht an Leadership»

Wie wichtig dieser Teamgeist ist, hat Giorgio Contini (52) an der EM vor zwei Jahren selbst miterlebt. Der Ex-Nati-Assistent geht davon aus, dass Murat Yakin in den vergangenen Tagen das persönliche Gespräch mit seinen Führungsspielern wie Xhaka, Akanji oder Freuler gesucht hat. «Sie sind die Spieler, die danach seine Ideen und eine gewisse Positivität in der Mannschaft verbreiten müssen», so Contini im Forza-Podcast von Blick.

Dabei müssten aber nicht alle Führungsspieler gleich auftreten. «Es gibt verschiedene Leadertypen. Granit ist laut, das weiss jeder. Aber es gibt auch solche, die nur in der Kabine das Wort haben. Oder solche, die auf dem Platz vorangehen. Es mangelt sicher nicht an Leadership in dieser Mannschaft», ist Contini überzeugt.

Captain Xhaka bezeichnet er als «sehr selbstkritisch». Contini: «Ich glaube, ihn wurmt in erster Linie, dass er selbst seine Leistung nicht abrufen kann. Gleichzeitig hat er das Bedürfnis, seinen Teamkollegen zu helfen. Das ist eine Krux.» Klar ist auch für ihn: Ein Sieg gegen Bosnien & Herzegowina wäre die beste Medizin, damit im Nati-Camp wieder Ruhe einkehrt.

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