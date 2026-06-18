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Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien
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«Versuchen, dagegenzuhalten»:Yakin verrät den Nati-Plan gegen Bosnien

Freuler über Xhaka-Kritik
«Wenn man damit ein Problem hat, ist man im Fussball falsch»

Remo Freuler spricht vor dem zweiten WM-Spiel der Nati in Los Angeles Klartext. Die Stimmung sei immer noch gut und zu Stimmen, dass Captain Granit Xhaka zu kritisch sei, sagt er: «Man muss Dinge ansprechen können.»
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Remo Freuler spielt seine letzte WM im Trikot der Schweiz.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann und Toto Marti

Es ist wohl seine letzte Weltmeisterschaft – und die möchte Remo Freuler noch so lange wie möglich geniessen. Gegen Bosnien & Herzegowina absolviert der 34-jährige Mister Zuverlässig am Donnerstag sein 90. Länderspiel. «Als kleiner Bub träumst du davon, einmal für die Nati zu spielen. Und ich darf es bereits 90 Mal tun. Das ist eine sehr schöne Zahl, die mich stolz macht.»

Freuler verrät auch, dass jedes Spiel sein letztes für die Nati sein könnte. «Deshalb will ich das so lange wie möglich hinauszögern und erwarte auch von mir eine Leistungssteigerung gegen Bosnien.» Es sei das Ziel der Mannschaft, die Schweiz wieder glücklich zu machen.

Während vor dem Katar-Spiel viel gescherzt wurde an der Pressekonferenz, ist die Stimmung ein paar Tage später in Los Angeles vor dem zweiten Gruppenspiel anders. Fokussiert, ernsthaft und mit klaren Ansagen von Remo Freuler. Mehrfach wird er zur Stimmung innerhalb des Teams gefragt. «Sie ist gut» oder «Sie ist immer noch gut», antwortet er. Klar habe man vom Auftaktspiel mehr erwartet. «Der Abend und der nächste Tag waren nicht einfach, doch dann haben wir das Spiel analysiert, gute und schlechte Dinge angeschaut, die richtigen Schlüsse daraus gezogen und uns auf das wichtige Spiel vom Donnerstag vorbereitet.»

«Wenn man nur gute Dinge anspricht, kommt man nicht vorwärts»

Als Blick ihn konkret auf Stimmen anspricht, die Granit Xhaka als zu kritisch innerhalb des Teams wahrnehmen, springt Freuler dem Captain zur Seite – so wie sonst auch auf dem Spielfeld: «Wir müssen kritisch sein, wenn wir einen Sieg gegen Katar erwarten und dann nur 1:1 spielen. Da müssen wir hart ins Gericht gehen mit uns selber», erklärt der Zürcher.

Man müsse seine Meinung innerhalb des Teams sagen können und wichtig sei auch, dass man die eigenen Fehler erkenne und für das nächste Spiel verbessere. Und fasst dann nochmals zusammen: «Man muss Dinge ansprechen können. Wenn man ein Problem hat, ist man im Fussball vielleicht ein bisschen am falschen Ort.» Wenn man immer nur die guten Dinge anspreche, komme man nicht vorwärts.

Mit dem Blick nach vorne erwartet Freuler ein «sehr intensives Spiel» gegen Bosnien & Herzegowina. Auch die Stimmung im Milliarden-Tempel in Los Angeles dürfte eher an ein Auswärtsspiel erinnern. Auf den Rängen mache dies vielleicht einen Unterschied, sagt Freuler. «Aber auf dem Platz zählt nur die Spielweise.»

Und sorgt dann noch für einen Schmunzler bei den Journalisten, als er auf die WM-Hymne des Gegners aufmerksam macht und singt: «I'm from Bosnia, take me to America». Das Lied sei ein richtiger Hype gewesen nach der WM-Qualifikation in den Playoffs. «Es war sehr schön, zu sehen, wie viele Menschen dieses Land unterstützen, und es ist schön, dass es solche Momente gibt im Fussball.» Idealerweise feiern aber nicht die Bosnier nach dem Spiel in Los Angeles, sondern die Schweizer.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz
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