Die Schweiz trifft an der WM auf Bosnien-Herzegowina. Zu Hause, mit Freunden oder beim Public Viewing: Wir möchten wissen, wo du die Partie verfolgst.

Wo fieberst du heute mit der Nati mit?

Wo fieberst du heute mit der Nati mit?

Der Anpfiff rückt näher, die Vorfreude auf das Spiel ist vielerorts spürbar. Ob alleine vor dem Fernseher, gemeinsam mit Freunden oder an einem Public Viewing mit anderen Fans: Alle erleben den Fussballabend auf ihre eigene Weise.

Teile uns mit, wo du heute Abend mitfieberst. Nutze dafür das Formular unten und erzähle kurz, wie du das WM-Spiel verfolgst. Wir freuen uns auf deine Einsendung!