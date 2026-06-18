Der Anpfiff rückt näher, die Vorfreude auf das Spiel ist vielerorts spürbar. Ob alleine vor dem Fernseher, gemeinsam mit Freunden oder an einem Public Viewing mit anderen Fans: Alle erleben den Fussballabend auf ihre eigene Weise.
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